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Dünyanın en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye, zengin envanteriyle dünyayı zangır zangır salladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Dünyanın en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye, zengin envanteriyle dünyayı zangır zangır salladı

2026 yılı küresel askeri envanter verileri, Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisindeki ezici üstünlüğünü ve ulaştığı korkunç rakamları gözler önüne serdi. Dünyanın dört bir yanında rekabetin doruğa çıktığı İHA ve SİHA liginde üst sıralara tırmanan Türkiye, sahip olduğu devasa filoyla dünya devlerine meydan okuyor. Sadece birer savunma aracı değil, modern savaş taktiklerinin seyrini değiştiren bu Türk yapımı dronelar, ülkenin küresel askeri vizyonunu tescilledi.

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Foto - Dünyanın en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye, zengin envanteriyle dünyayı zangır zangır salladı

İnsansız hava araçlarında yaşanan gelişmeler, ülkelerin savunma kapasitelerini bambaşka bir noktaya taşıyor. 2026 yılına ilişkin veriler, hangi ülkenin askeri güç bakımından ön plana çıktığını ortaya koyarken listede Türkiye’nin konumu ise uluslararası alanda dikkat çekiyor. Listenin zirvesinde bulunan ülkelerin de konumu, uluslararası kamuoyunda ilgiyle takip ediliyor. İşte ülkelerin insansız hava araçlarında ön plana çıkan ülkeler…

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Foto - Dünyanın en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye, zengin envanteriyle dünyayı zangır zangır salladı

Fransa: Tahmini İHA/SİHA Sayısı: Yaklaşık 591 adet Hindistan: Tahmini İHA/SİHA Sayısı Yaklaşık 625 adet Almanya: Tahmini İHA/SİHA Sayısı Yaklaşık 670 adet

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Foto - Dünyanın en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye, zengin envanteriyle dünyayı zangır zangır salladı

Rusya: Tahmini İHA/SİHA Sayısı Yaklaşık 1.050 adet Polonya: Tahmini İHA/SİHA Sayısı Yaklaşık 1.209 adet

#4
Foto - Dünyanın en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye, zengin envanteriyle dünyayı zangır zangır salladı

Türkiye: Tahmini İHA/SİHA Sayısı Yaklaşık 1.421 adet Amerika Birleşik Devletleri: Tahmini İHA Sayısı Yaklaşık 13.000 adet Aynı zamanda en güçlü muharebe tankına sahip olan ülkeler de yayınlanırken Türkiye’nin sıralamadaki yeri de dikkatleri üzerine çekti.

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Foto - Dünyanın en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye, zengin envanteriyle dünyayı zangır zangır salladı

SUUDİ ARABİSTAN: 840 TAYVAN: 888 FAS: 903 IRAK: 1.025 UKRAYNA: 1.114 İSRAİL: 1.300 YUNANİSTAN: 1.344 VİETNAM: 1.374 ÜRDÜN: 1.458

#6
Foto - Dünyanın en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye, zengin envanteriyle dünyayı zangır zangır salladı

CEZAYİR: 1.485 İRAN: 1.713 GÜNEY KORE: 2.236 TÜRKİYE: 2.238 PAKİSTAN: 2.627

#7
Foto - Dünyanın en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye, zengin envanteriyle dünyayı zangır zangır salladı

MISIR: 3.620 HİNDİSTAN: 4.201 KUZEY KORE: 4.344 ABD: 4.640 RUSYA: 5.750 ÇİN: 6.800

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Foto - Dünyanın en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye, zengin envanteriyle dünyayı zangır zangır salladı

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Yorumlar

hasel

Türkiyenin İHA,SİHA sayısını yeterli bulmadım.En az 10 BİN cıvarında olmalıydı.Uzun savaşta,iha,siha yı rahat ve bolca kullanabileceksin.Bir taraftan da bol üretimi sağlayabileceksin.2.Artık,iha,sihasız savaş olmadığına göre;diğerleri gibi bunlarla ilgili fabrikaları çok çok derinlerde ve çok sağlam yapıp,buralarda üreteceksin.YERİN ÜSTÜNDEKİ FABRİKALAR SAVAŞ ZAMANI SENİN DEĞİLDİR.
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