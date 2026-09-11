Dünyanın en çok İHA ve SİHA’ya sahip ülkeleri belli oldu! Türkiye, zengin envanteriyle dünyayı zangır zangır salladı
2026 yılı küresel askeri envanter verileri, Türkiye'nin insansız hava araçları teknolojisindeki ezici üstünlüğünü ve ulaştığı korkunç rakamları gözler önüne serdi. Dünyanın dört bir yanında rekabetin doruğa çıktığı İHA ve SİHA liginde üst sıralara tırmanan Türkiye, sahip olduğu devasa filoyla dünya devlerine meydan okuyor. Sadece birer savunma aracı değil, modern savaş taktiklerinin seyrini değiştiren bu Türk yapımı dronelar, ülkenin küresel askeri vizyonunu tescilledi.