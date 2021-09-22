2021-09-22 18:05:32 Sürekli ‘unutanlar’ dikkat! Haftada 2-3 kez yapılırsa…
Milyonlarca insan gün içerisinde yaşadığı streslerin yanı sıra unutkanlık problemini yaşayabiliyor. Ufak tefek unutkanlıkları hafife alınmamalı. Gün geçtikçe büyümesi bazı verilen tekniklerle engellenebilir. Unutkanlığın pek çok nedenleri vardır bunlardan en önemlisi düzensiz beslenmedir. En iyi tedavi yöntemi doktorlar tarafından verilen tavsiyedir. Kişinin aklına hemen alzheimer ya da bunaklık benzeri hastalıklar gelmeye başlar. Peki unutkanlık neden olur? Unutkanlığı ortadan kaldırmak için ya da azaltmak için neler yapmalıyız?