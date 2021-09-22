Sürekli ‘unutanlar’ dikkat! Haftada 2-3 kez yapılırsa…

Unutkanlığı Engelleme Teknikleri Nelerdir? Unutkanlığı engellemek için yapılacak bazı teknikler vardır bunlardan bir kaçı ise şunlardır; 1. Ne Kadar Üstünde Durursan O Kadar Zor Unutursun Bir şeyi hafızaya taşırken dikkat ve konsantrasyonu hat safhaya taşımak gelir. Bir konuya ne kadar çok dikkat verilirse, konu o kadar kolay hafızaya alınacak ve o kadar kolay hatırlanacaktır. Bu yüzden çevrede dikkati dağıtacak başka şeylerin olmaması gerekir. Bir konu bizim için ne kadar önem arz ediyorsa, o konu hafızamızda o kadar uzun süre canlı kalacak ve o konuyu hatırlamanız o kadar kolaylaşacaktır. Yani bir şeyler öğrenirken bunun önemli olduğu hususunda enerjinizi toplamaya çalışın. 2. Çağrışım Yoluyla Hatırlama Yöntemi Bu durumda hafızanıza aldığınız bir şeyle, hayatınızda aşina olduğunuz nesneler arasında bağ kurarak hatırlamanızı kolay hale getirebilirsiniz. Örneğin, bir telefon numarası ezberlerken o numarayı çağrıştıracak bir şey, örneğin doğum tarihiniz, kredi kartı şifreniz, evlilik tarihiniz gibi numaralardan yola çıkarak daha kolay ezberlemeniz mümkün.