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Sağlık
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Sürekli ‘unutanlar’ dikkat! Haftada 2-3 kez yapılırsa…

2021-09-22 18:05:32
Sürekli ‘unutanlar’ dikkat! Haftada 2-3 kez yapılırsa…

Milyonlarca insan gün içerisinde yaşadığı streslerin yanı sıra unutkanlık problemini yaşayabiliyor. Ufak tefek unutkanlıkları hafife alınmamalı. Gün geçtikçe büyümesi bazı verilen tekniklerle engellenebilir. Unutkanlığın pek çok nedenleri vardır bunlardan en önemlisi düzensiz beslenmedir. En iyi tedavi yöntemi doktorlar tarafından verilen tavsiyedir. Kişinin aklına hemen alzheimer ya da bunaklık benzeri hastalıklar gelmeye başlar. Peki unutkanlık neden olur? Unutkanlığı ortadan kaldırmak için ya da azaltmak için neler yapmalıyız?

#1
Foto - Unutkanlık Neden Olur? Unutkanlığın nedenleri arasına birçok nörolojik ve psikiyatrik hastalığı dahil etmemiz mümkün. Bunlar arasında en çok bildiğimiz bunama, çöküntü ve merkezi sinir sitemini etkileyen diğer rahatsızlıklardır. Unutma hastalık yokken de yaşanabilir. Bunların dışında bilincimizde olanları hatırlamamızı zorlaştıran şeyleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: Stresli yaşam şartları Gereksiz ve önemsiz şeylerin hafızaya dahil olması Bir işi öğrenirken birden fazla konuyla meşgul olmak

Unutkanlık Neden Olur? Unutkanlığın nedenleri arasına birçok nörolojik ve psikiyatrik hastalığı dahil etmemiz mümkün. Bunlar arasında en çok bildiğimiz bunama, çöküntü ve merkezi sinir sitemini etkileyen diğer rahatsızlıklardır. Unutma hastalık yokken de yaşanabilir. Bunların dışında bilincimizde olanları hatırlamamızı zorlaştıran şeyleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz: Stresli yaşam şartları Gereksiz ve önemsiz şeylerin hafızaya dahil olması Bir işi öğrenirken birden fazla konuyla meşgul olmak

#2
Foto - Dikkati yoğunlaştırmayı azaltan etkenler İşimize gereken önemi vermemek Dağınık çalışma düzeni Öğrenme ve hafızada tutma tekniklerinin yeterince bilinmemesi

Dikkati yoğunlaştırmayı azaltan etkenler İşimize gereken önemi vermemek Dağınık çalışma düzeni Öğrenme ve hafızada tutma tekniklerinin yeterince bilinmemesi

#3
Foto - Sıraladığımız bu faktörler, öğrendiğimiz şeyi hatırlamamızı zorlaştırarak, bizi unutkanlık dediğimiz problemle karşılaştırır. Bu etkenlere; alkol, uykusuzluk, tiroit bezinin az çalışması, depresyon gibi maddeler de eklenebilir.

Sıraladığımız bu faktörler, öğrendiğimiz şeyi hatırlamamızı zorlaştırarak, bizi unutkanlık dediğimiz problemle karşılaştırır. Bu etkenlere; alkol, uykusuzluk, tiroit bezinin az çalışması, depresyon gibi maddeler de eklenebilir.

#4
Foto - Unutkanlığı Engelleme Teknikleri Nelerdir? Unutkanlığı engellemek için yapılacak bazı teknikler vardır bunlardan bir kaçı ise şunlardır; 1. Ne Kadar Üstünde Durursan O Kadar Zor Unutursun Bir şeyi hafızaya taşırken dikkat ve konsantrasyonu hat safhaya taşımak gelir. Bir konuya ne kadar çok dikkat verilirse, konu o kadar kolay hafızaya alınacak ve o kadar kolay hatırlanacaktır. Bu yüzden çevrede dikkati dağıtacak başka şeylerin olmaması gerekir. Bir konu bizim için ne kadar önem arz ediyorsa, o konu hafızamızda o kadar uzun süre canlı kalacak ve o konuyu hatırlamanız o kadar kolaylaşacaktır. Yani bir şeyler öğrenirken bunun önemli olduğu hususunda enerjinizi toplamaya çalışın. 2. Çağrışım Yoluyla Hatırlama Yöntemi Bu durumda hafızanıza aldığınız bir şeyle, hayatınızda aşina olduğunuz nesneler arasında bağ kurarak hatırlamanızı kolay hale getirebilirsiniz. Örneğin, bir telefon numarası ezberlerken o numarayı çağrıştıracak bir şey, örneğin doğum tarihiniz, kredi kartı şifreniz, evlilik tarihiniz gibi numaralardan yola çıkarak daha kolay ezberlemeniz mümkün.

Unutkanlığı Engelleme Teknikleri Nelerdir? Unutkanlığı engellemek için yapılacak bazı teknikler vardır bunlardan bir kaçı ise şunlardır; 1. Ne Kadar Üstünde Durursan O Kadar Zor Unutursun Bir şeyi hafızaya taşırken dikkat ve konsantrasyonu hat safhaya taşımak gelir. Bir konuya ne kadar çok dikkat verilirse, konu o kadar kolay hafızaya alınacak ve o kadar kolay hatırlanacaktır. Bu yüzden çevrede dikkati dağıtacak başka şeylerin olmaması gerekir. Bir konu bizim için ne kadar önem arz ediyorsa, o konu hafızamızda o kadar uzun süre canlı kalacak ve o konuyu hatırlamanız o kadar kolaylaşacaktır. Yani bir şeyler öğrenirken bunun önemli olduğu hususunda enerjinizi toplamaya çalışın. 2. Çağrışım Yoluyla Hatırlama Yöntemi Bu durumda hafızanıza aldığınız bir şeyle, hayatınızda aşina olduğunuz nesneler arasında bağ kurarak hatırlamanızı kolay hale getirebilirsiniz. Örneğin, bir telefon numarası ezberlerken o numarayı çağrıştıracak bir şey, örneğin doğum tarihiniz, kredi kartı şifreniz, evlilik tarihiniz gibi numaralardan yola çıkarak daha kolay ezberlemeniz mümkün.

#5
Foto - Unutkanlığa İyi Gelen Besinler Nelerdir? Unutkanlığa iyi gelen yiyecekler beyin ve diğer organlara faydalı olduğu bilinen omega yağ asitleri, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin besinler zincirinden oluşmaktadır. Unutkanlığa iyi gelen besinleri şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Yaban Mersini Yaban mersini üzerine yapılan araştırmalar bu meyvenin beyni “oksidatif stres”e karşı koruyarak yaşa bağlı unutkanlığı geciktirdiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca düzenli olarak yaban mersini tüketmenin öğrenme kapasitesini arttırdığı ve motor becerileri geliştirdiği yönünde araştırma sonuçları bulunmaktadır. Hafızanızı güçlendirmek için günde bir avuç yaban mersini yiyebilirsiniz.

Unutkanlığa İyi Gelen Besinler Nelerdir? Unutkanlığa iyi gelen yiyecekler beyin ve diğer organlara faydalı olduğu bilinen omega yağ asitleri, antioksidan, vitamin ve mineral bakımından zengin besinler zincirinden oluşmaktadır. Unutkanlığa iyi gelen besinleri şu şekilde sıralayabiliriz: 1. Yaban Mersini Yaban mersini üzerine yapılan araştırmalar bu meyvenin beyni “oksidatif stres”e karşı koruyarak yaşa bağlı unutkanlığı geciktirdiğini ortaya çıkarmıştır. Ayrıca düzenli olarak yaban mersini tüketmenin öğrenme kapasitesini arttırdığı ve motor becerileri geliştirdiği yönünde araştırma sonuçları bulunmaktadır. Hafızanızı güçlendirmek için günde bir avuç yaban mersini yiyebilirsiniz.

#6
Foto - Kepekli Tahıllar Her organ gibi beyninde yeterli oksijen alabilmek için düzenli kan akışına ihtiyacı vardır. Yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmekler ve kahverengi pirinç gibi kepekli tahıllar kötü kolesterolü düşürerek kan akışını olumsuz yönde etkileyen damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar. Beyaz ekmeği tam buğday ekmeği veya kepekli ekmekle değiştirmek uzun dönemde hafızanın korunması için atılacak iyi bir adımdır.

Kepekli Tahıllar Her organ gibi beyninde yeterli oksijen alabilmek için düzenli kan akışına ihtiyacı vardır. Yulaf ezmesi, tam tahıllı ekmekler ve kahverengi pirinç gibi kepekli tahıllar kötü kolesterolü düşürerek kan akışını olumsuz yönde etkileyen damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar. Beyaz ekmeği tam buğday ekmeği veya kepekli ekmekle değiştirmek uzun dönemde hafızanın korunması için atılacak iyi bir adımdır.

#7
Foto - Ispanak Folik asit ve mineraller bakımından zengin olan ıspanak hafızayı geliştirir ve unutkanlığı tersine çevirebilir. Folik asit, Alzheimer hastalığından korunmak ve yaşa bağlı unutkanlığın tedavisi için önerilen vitaminler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 1 kase çiğ ıspanak günlük folik asit ihtiyacının yaklaşık %60’ını karşılar.

Ispanak Folik asit ve mineraller bakımından zengin olan ıspanak hafızayı geliştirir ve unutkanlığı tersine çevirebilir. Folik asit, Alzheimer hastalığından korunmak ve yaşa bağlı unutkanlığın tedavisi için önerilen vitaminler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. 1 kase çiğ ıspanak günlük folik asit ihtiyacının yaklaşık %60’ını karşılar.

#8
Foto - Kuruyemişler Yağ asitleri ve yaşla birlikte görülen bilişsel gerilemeyi yavaşlatan E vitamini bakımından zengin olan kabuklu yemiş ve tohumlar unutkanlıkla mücadele için önerilen besinler arasında yer almaktadır. Ceviz, fındık, kaju, badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, keten tohumu gibi yemişlerden birini her gün bir avuç yemek hafızanın korumasına katkıda bulunur.

Kuruyemişler Yağ asitleri ve yaşla birlikte görülen bilişsel gerilemeyi yavaşlatan E vitamini bakımından zengin olan kabuklu yemiş ve tohumlar unutkanlıkla mücadele için önerilen besinler arasında yer almaktadır. Ceviz, fındık, kaju, badem, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, keten tohumu gibi yemişlerden birini her gün bir avuç yemek hafızanın korumasına katkıda bulunur.

#9
Foto - Elma Bir antioksidan çeşidi olan “quercetin” bakımından zengin elma, kırmızı soğan ve brokoli hafızayı geliştirmek için önerilen besinler arasındadır. Brokoli aynı zamanda folik asit için iyi bir kaynaktır.

Elma Bir antioksidan çeşidi olan “quercetin” bakımından zengin elma, kırmızı soğan ve brokoli hafızayı geliştirmek için önerilen besinler arasındadır. Brokoli aynı zamanda folik asit için iyi bir kaynaktır.

#10
Foto - Koyu Çikolata Yeşil çay, nar suyu ve turunçgiller gibi antioksidan etkisi bulunan siyah çikolata hafızanın korunmasına yardımcı olan besinler arasındadır. Ayrıca içinde bulunan kafein ile konsantrasyonu arttırır ve enerji verir. Ancak çikolatanın olumlu etkilerinden faydalanabilmek için %50-%70 arasında kakao içeren bitter çikolatalardan yemelisiniz. Çikolatanın fazlası yarardan çok zarar verebilir, bu nedenle uzmanlar günde 10-15 gram çikolata yemenin yeterli olacağını belirtiyorlar.

Koyu Çikolata Yeşil çay, nar suyu ve turunçgiller gibi antioksidan etkisi bulunan siyah çikolata hafızanın korunmasına yardımcı olan besinler arasındadır. Ayrıca içinde bulunan kafein ile konsantrasyonu arttırır ve enerji verir. Ancak çikolatanın olumlu etkilerinden faydalanabilmek için %50-%70 arasında kakao içeren bitter çikolatalardan yemelisiniz. Çikolatanın fazlası yarardan çok zarar verebilir, bu nedenle uzmanlar günde 10-15 gram çikolata yemenin yeterli olacağını belirtiyorlar.

#11
Foto - Domates Likopen, domateste bulunan güçlü bir antioksidandır ve özellikle demans gelişimine katkıda bulunan, serbest radikallerin neden olduğu hücre tahribatına karşı koruma sağlar.

Domates Likopen, domateste bulunan güçlü bir antioksidandır ve özellikle demans gelişimine katkıda bulunan, serbest radikallerin neden olduğu hücre tahribatına karşı koruma sağlar.

#12
Foto - Derin Deniz Balıkları Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin ton, somon gibi yağlı, derin deniz balıklarının unutkanlığa iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda iyi bir protein kaynağı olan bu balıklar genel sağlığın korunmasına da katkı sağlar. Haftada 2-3 öğün balık tüketmek uzun zaman hafızanızı korumaya yardımcı olacaktır.

Derin Deniz Balıkları Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin ton, somon gibi yağlı, derin deniz balıklarının unutkanlığa iyi geldiği bilinmektedir. Aynı zamanda iyi bir protein kaynağı olan bu balıklar genel sağlığın korunmasına da katkı sağlar. Haftada 2-3 öğün balık tüketmek uzun zaman hafızanızı korumaya yardımcı olacaktır.

#13
Foto - Nar Suyu Antioksidan bakımından zengin olan nar suyu, vücutta bulunan ve hücre yapısını bozan “serbest radikallere” karşı etkin koruma sağlar. Nar suyu gibi antioksidan etkisi bulunan portakal, çilek, greyfurt gibi meyvelerde unutkanlığa iyi gelir ve beyin hücrelerini korur. Nar suyu ekşi gelirse yarı yarıya suyla karıştırarak içebilirsiniz.

Nar Suyu Antioksidan bakımından zengin olan nar suyu, vücutta bulunan ve hücre yapısını bozan “serbest radikallere” karşı etkin koruma sağlar. Nar suyu gibi antioksidan etkisi bulunan portakal, çilek, greyfurt gibi meyvelerde unutkanlığa iyi gelir ve beyin hücrelerini korur. Nar suyu ekşi gelirse yarı yarıya suyla karıştırarak içebilirsiniz.

#14
Foto - Yeşil Çay Kahvenin yarısı kadar kafein içeren yeşil çay konsantrasyonu arttırır, ruh halini yukarı taşır ve unutkanlığa iyi gelir. Antioksidan özellikleri ile beyni ve diğer organları koruyan yeşil çay taze demlenmelidir, şişelenmiş olarak satılan yeşil çayın etkisi oldukça azdır ve gıda kimyasalları içerdiğinden yarardan çok zarar verebilir. Yeşil çayı demledikten sonra sıcak veya soğuk olarak içebilirsiniz.

Yeşil Çay Kahvenin yarısı kadar kafein içeren yeşil çay konsantrasyonu arttırır, ruh halini yukarı taşır ve unutkanlığa iyi gelir. Antioksidan özellikleri ile beyni ve diğer organları koruyan yeşil çay taze demlenmelidir, şişelenmiş olarak satılan yeşil çayın etkisi oldukça azdır ve gıda kimyasalları içerdiğinden yarardan çok zarar verebilir. Yeşil çayı demledikten sonra sıcak veya soğuk olarak içebilirsiniz.

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