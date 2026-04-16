Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı! 4 bin yıllık sarmaşık görenleri hayran bırakıyor
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı! 4 bin yıllık sarmaşık görenleri hayran bırakıyor

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan yaklaşık 4 bin yıllık Bığbığ orman sarmaşığı baharın gelişiyle birlikte yeniden ilgi odağı haline geldi.

Adana’nın Aladağ ilçesinde zamana meydan okuyan 4 bin yıllık Bığbığ orman sarmaşığı, baharla birlikte yeniden ziyaretçi ağırlamaya başladı. Meydan Yaylası Bığbığı mevkiisinde yer alan sarmaşık, 20 metre boyu, 2,3 metre çapı ve 23 metrelik taç genişliğiyle dikkat çekiyor. Özel koruma altında bulunan ve Türkiye'nin önemli tabiat anıtları arasında yer alan dev sarmaşık, zamana meydan okuyan görüntüsüyle ziyaretçilerini Adana'da baharın gelişi ile yeniden karşılamaya başladı.

Baharın gelişiyle birlikte sarmaşığın gölgesinde bir araya gelen vatandaşlar, doğayla iç içe vakit geçirirken, sazlarıyla söyledikleri türkülerle aşıklık geleneğini de yaşattı. Doğanın uyanışını dizelere döken ziyaretçiler, eşsiz atmosferde baharı karşıladı.

Ziyaretçilerden Osman Çelik, bölgeye misafirlerini gezdirmek için geldiğini belirterek, "Misafirlerimiz de çok beğendi. Doğası, yaylası ve açan çiçekleriyle baharı burada karşıladık. Bu sarmaşık bulunmaz bir nimet. Özellikle korunmasını istiyoruz. Buraya gelenlerden ricamız, çevreyi kirletmemeleri" dedi. Antalya'dan gelen Leyla Ulusoy ise bölgeye hayran kaldıklarını ifade ederek, "Burayı çok mükemmel bulduk. Doğal suları ve doğasıyla harika bir yer. Sarmaşığın köklerine kadar her detayı çok etkileyici" diye konuştu.

Öte yandan ziyaretçilerden Osman Çelik, eline aldığı sazıyla baharın gelişini ve yaylanın güzelliklerini türkülere yansıtarak, 4 bin yıllık sarmaşığın gölgesinde aşıklık geleneğini yaşattı.

