  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gençlerbirliği mi, Fenerbahçe mi? Galatasaray'a Victor Osimhen için doktor uyarısı geldi Pazarda 15 TL’ye satılıyor! Tüm dünyaya buradan ihracat ediliyor Beklenmedik para: Fenerbahçe'den tarihe geçecek prim! Prim değil servet Türkiye AKKOR APS'yi aktif etti: Altay Tankı'nı vurmak için ateşlenen füzeye bakın ne oldu İşte Galatasaray'ın 5,96 milyonluk çöp transferi! Bu sezon toplam 90 dakika oynamadı! Dünyaya ilan ettiler: Leeds United Galatasaray'ı bekliyor: Hedef Yaser Asprilla Türkiye'nin en yaşlı ikinci canlısı! 4 bin yıllık sarmaşık görenleri hayran bırakıyor Online sohbet uygulamaları, dijital oyunlar... Şiddetin Kendisi Kadar Sunumu da Toplumu Etkiliyor Okul saldırısı sonrası güvenlik alarmı! Tedbirler artırıldı Ukrayna’dan flaş açıklama! Rusya’nın hava saldırısında çok sayıda ölü var
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
182 yıllık Alman devinden beklenmedik karar! Türkiye'deki faaliyetlerini durdurdu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

182 yıllık Alman devinden beklenmedik karar! Türkiye'deki faaliyetlerini durdurdu

Mali zorluğa düşen Alman devi Magdeburger'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket Türkiye'deki faaliyetlerini ani bir kararla durdurdu.

#1
Mali bünye zafiyetini gideremeyen Magdeburger Sigorta'nın tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi geçici olarak durduruldu.

#2
poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi geçici olarak durduruldu. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşları korumak adına tedbir almaya devam ediyor. Bir süredir yakından takip edilen Magdeburger Sigorta'ya ilişkin tedbirler açıklandı.

#3
SEDDK'nın ilgili mevzuatı kapsamında bir süredir yakın izlemeye alınan ve uygulanan kademeli tedbirlere rağmen mali bünye zafiyetini gideremeyen Magdeburger Sigorta'nın tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisi durduruldu. Şirket, sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar poliçe kesim işlemi gerçekleştiremeyecek.

#4
SEDDK açıklamanın devamında, söz konusu sigorta şirketinin daha önce düzenlemiş olduğu poliçelere ilişkin başta hasar tazmini olmak üzere sigortalılara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli

#5
Magdeburger Sigorta 2018 yılından itibaren Bor Holding bünyesinde sigortacılık faaliyeti gösteriyordu. Şirket 1844 yılında Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulmuştu. Şirket birçok spor kulübüne sponsor olmuştu.

#6
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23