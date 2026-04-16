182 yıllık Alman devinden beklenmedik karar! Türkiye'deki faaliyetlerini durdurdu
Mali zorluğa düşen Alman devi Magdeburger'den dikkat çeken bir hamle geldi. Şirket Türkiye'deki faaliyetlerini ani bir kararla durdurdu.
Mali bünye zafiyetini gideremeyen Magdeburger Sigorta'nın tüm branşlarda yeni poliçe düzenleme ve yenileme yetkisi geçici olarak durduruldu.
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, vatandaşları korumak adına tedbir almaya devam ediyor. Bir süredir yakından takip edilen Magdeburger Sigorta'ya ilişkin tedbirler açıklandı.
SEDDK'nın ilgili mevzuatı kapsamında bir süredir yakın izlemeye alınan ve uygulanan kademeli tedbirlere rağmen mali bünye zafiyetini gideremeyen Magdeburger Sigorta'nın tüm branşlarda yeni sigorta poliçesi düzenleme ve yenileme yetkisi durduruldu. Şirket, sermaye yeterlilik koşulları sağlanıncaya kadar poliçe kesim işlemi gerçekleştiremeyecek.
SEDDK açıklamanın devamında, söz konusu sigorta şirketinin daha önce düzenlemiş olduğu poliçelere ilişkin başta hasar tazmini olmak üzere sigortalılara karşı tüm yükümlülüklerini yerine getirmesi için gerekli
Magdeburger Sigorta 2018 yılından itibaren Bor Holding bünyesinde sigortacılık faaliyeti gösteriyordu. Şirket 1844 yılında Almanya'nın Magdeburg kentinde kurulmuştu. Şirket birçok spor kulübüne sponsor olmuştu.
