Okul saldırısı sonrası güvenlik alarmı! Tedbirler artırıldı
Okul saldırısı sonrası güvenlik alarmı! Tedbirler artırıldı
Okul saldırısı sonrası güvenlik alarmı! Tedbirler artırıldı

İçişleri Bakanlığınca, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda meydana gelen saldırıların ardından, 81 ildeki tüm eğitim ve öğretim kurumlarında güvenlik tedbirleri yükseltildi.

#1
Foto - Okul saldırısı sonrası güvenlik alarmı! Tedbirler artırıldı

Bakanlık talimatıyla hızla devreye sokulan önlemler kapsamında, okul önleri ve çevrelerinde hazır bulunan polis ekiplerince yoğun denetimler gerçekleştirildi.

#2
Foto - Okul saldırısı sonrası güvenlik alarmı! Tedbirler artırıldı

Başkentte Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilk, orta ve lise dereceli okullar başta olmak üzere alınan tedbirler çerçevesinde, okul çevrelerinde görev alarak şüpheli şahıslara yönelik GBT ve durum kontrolü yaptı.

#3
Foto - Okul saldırısı sonrası güvenlik alarmı! Tedbirler artırıldı

İlgili kurumlarla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği, eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için gerektiğinde takviye ekiplerin de sürece dahil edileceği öğrenildi.

#4
Foto - Okul saldırısı sonrası güvenlik alarmı! Tedbirler artırıldı

Söz konusu tedbirlerin, yurt genelinde yapılan risk analizi ve değerlendirmelerine göre belirlenecek stratejilerle aralıksız sürdürüleceği kaydedildi.

#5
Foto - Okul saldırısı sonrası güvenlik alarmı! Tedbirler artırıldı

Öte yandan İstanbul'daki bazı okul çevrelerinde polis ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Ekipler, araçları kontrol ederek sürücüler ve okul çevresindeki şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolü yaptı.

Savaşta Kritik Gelişme! Lübnan Resmen...
Dünya

Savaşta Kritik Gelişme! Lübnan Resmen...

İranlı bir kaynak Lübnan merkezi El Meyadin TV'ye verdiği demeçte, Tahran'ın baskısıyla Lübnan'da bir haftalık ateşkes uygulanacağını belirt..
Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı
Gündem

Telegramda terör estiren çocuk yakalandı! Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı

Sanal dünyada korku salmaya çalışanlara karşı devletin demir yumruğu bu kez Sivas'ta indi. Bir Telegram grubunda "Yarın Sivas'tan yeni bir h..
Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!
Sosyal Medya

Muharrem İnce'den CHP tabanında fırtına koparacak çıkış! Selçuk Bayraktar mesajı siyaseti fena hoplatacak!

Memleket Partisi serüvenini 24 Haziran 2025'te noktalayarak yeniden CHP'ye katılan Muharrem İnce, siyaset gündemini sarsan açıklamalarına bi..
Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter
Gündem

Dijital vahşet yuvası C31K grubuna neşter

Kahramanmaraş’ta 9 canın yitip gittiği okul saldırısının ardından, karanlık yüzünü bir kez daha gösteren Telegram merkezli C31K isimli oluşu..
Katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından belge çıktı
Gündem

Katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından belge çıktı

Kahramanmaraş'ta okulda katliam yapan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarından saldırı planı çıktı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan ..
ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!
Dünya

ABD ablukası delik deşik! Süpertanker Hürmüz'de!

Hürmüz Boğazı üzerinden ABD ablukasına rağmen ikinci yaptırımlı süpertanker Körfez’e giriş yaptı. İran petrol sevkiyatının ise baskılara rağ..
