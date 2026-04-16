Tüm dünyanın dikkatini çeken ABD Temsilciler Meclisi kararı! Trump'ın uykularını kaçıracak gelişme...
Tüm dünyanın dikkatini çeken ABD Temsilciler Meclisi kararı! Trump'ın uykularını kaçıracak gelişme...

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth hakkında beklenmedik karar çıkabilir...

Foto - Tüm dünyanın dikkatini çeken ABD Temsilciler Meclisi kararı! Trump'ın uykularını kaçıracak gelişme...

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat üyelerinin, savaş suçları ve görevi kötüye kullanma gibi gerekçelerle ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in azli için önerge sunacağı bildirildi.

Foto - Tüm dünyanın dikkatini çeken ABD Temsilciler Meclisi kararı! Trump'ın uykularını kaçıracak gelişme...

ABD merkezli Axios haber platformunun, ulaştığı önerge taslağına dayandırdığı habere göre, söz konusu azil önergesini Kongredeki ilk İran kökenli Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Yassamin Ansari sunacak.

Foto - Tüm dünyanın dikkatini çeken ABD Temsilciler Meclisi kararı! Trump'ın uykularını kaçıracak gelişme...

Önergeye, Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Steve Cohen, Jasmine Crockett, Nikema Williams, Sarah McBride, Brittany Pettersen, Dina Titus, Dave Min ve Shri Thanedar destek veriyor. Ancak, söz konusu önergenin kabul edilme ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.

Foto - Tüm dünyanın dikkatini çeken ABD Temsilciler Meclisi kararı! Trump'ın uykularını kaçıracak gelişme...

Önergenin ilk maddesinde, Hegseth'in görev yeminini ihlal ederek İran'a karşı "yetkisiz bir savaş yürüttüğü" ve ABD askerlerini tehlikeye attığı aktarıldı. Hegseth'in sivillerin hedef alınması ve silahlı çatışma kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle savaş suçu işlediği belirtilen önergede, ayrıca hassas bilgilerin yanlış kullanıldığı öne sürüldü.

Foto - Tüm dünyanın dikkatini çeken ABD Temsilciler Meclisi kararı! Trump'ın uykularını kaçıracak gelişme...

Önergede ayrıca, Hegseth'in siyasi intikam amacıyla bazı yetkililere karşı sahte soruşturmalar başlattığı ve bu kişileri hedef alarak yetkisini kötüye kullandığı savunuldu.

Foto - Tüm dünyanın dikkatini çeken ABD Temsilciler Meclisi kararı! Trump'ın uykularını kaçıracak gelişme...

Hegseth'in Venezuela ve İran'daki askeri operasyonlar dahil askeri harekatlarla ilgili bilgileri sakladığı ifade edilen önergede, böylece Kongre denetiminin engellendiği vurgulandı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise önergede yer alan iddiaları reddetti. Pentagon Sözcüsü Kingsley Wilson, The Hill gazetesine yaptığı açıklamada, söz konusu önergeyi, Savunma Bakanlığının ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki hedeflerini "kararlı" şekilde yerine getirdiği bir dönemde "manşetlere çıkmaya çalışan bir başka Demokratın hamlesi" olarak nitelendirdi.

Foto - Tüm dünyanın dikkatini çeken ABD Temsilciler Meclisi kararı! Trump'ın uykularını kaçıracak gelişme...

Önergenin "ABD halkının dikkatini başka yöne çekmeye yönelik bir maskaralık" olduğunu savunan Wilson, "Bakan Hegseth, vatanı korumaya ve güç yoluyla barışı sağlamaya devam edecek." dedi.

