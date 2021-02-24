Süper Lig'in sürpriz takımına yeni stat! Resmen açılıyor

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en kısa sürede yeni statta maçlarına çıkabilmeyi arzu ettiklerini söyledi. Saha zemininde hibrit çim kullanıldığını aktaran Vardı, "Yeni stadımız Avrupa standartlarında bir futbol sahası. Stadın kulübümüze tahsisi için gerekli müracaatlar yapıldı. Bakanlıktan cevap bekliyoruz. Tahsis edilir edilmez ilk maçımızı burada yapacağız. Bu stadın Hatayspor'umuza kazandırılmasında emeği geçen herkese, başta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hatay Valiliği olmak üzere, teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.