Süper Lig'in sürpriz takımına yeni stat! Resmen açılıyor

Vardı, en kısa sürede kendi yuvalarına alışacaklarını kaydederek, "İnşallah seyircili de olursa, burada taraftarlarımıza güzel maçlar izletmek istiyoruz. Tüm spor dalları seyircili daha güzel ancak futbolda seyircinin yeri daha da farklı. Seyircisiz maçlar zevk vermiyor. Temennimiz kısa sürede seyircili müsabakaların oynanması ve bizim de 25 bin kişilik yeni stadımızda tribünler dolu olarak maçlara çıkmamız." değerlendirmesinde bulundu.