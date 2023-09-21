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Spor
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Süper Lig ekiplerine para cezası

2023-09-21 19:44:06
Süper Lig ekiplerine para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası kararı aldı.

#1
Foto - Süper Lig ekiplerine para cezası

TFF, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası verdi.

#2
Foto - Süper Lig ekiplerine para cezası

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada kurulun Beşiktaş mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Trabzonspor'a 112 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

#3
Foto - Süper Lig ekiplerine para cezası

Yılport Samsunspor mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle Galatasaray'ın da 112 bin lira para cezası aldığı belirtildi.

#4
Foto - Süper Lig ekiplerine para cezası

Kurulun ayrıca Mondihome Kayserispor-Gaziantep FK karşılaşmasında konuk ekibe, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 224 bin lira para cezası verdiği kaydedildi.

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