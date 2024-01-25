Süper Lig devi: Herkesin izlediği o pozisyonla ilgili şok gelişme! Erman Toroğlu son noktayı koydu! Yer yerinden oynayacak...

FENERBAHÇE'YE VERİLEN PENALTIDA KARAR DOĞRU MU? Erman Toroğlu: Pozisyonun tam olarak ceza alanı çizgisinin üstü ve içinde olduğu gözüküyor. Top sana gelirken o kolu kaldırırsan net penaltı. Bunun bir yorumu yok. Hakemin olduğu yer de çok net, zaten VAR'dan da yardım almadı. Başakşehirli futbolcunun bunu yapmasına gerek yok. Pozisyon zaten tehlike yaratacak değil. Arkandaki oyuncular ellerini korurken sen bu şekilde topa çıkamazsın.