2024-01-25 00:24:47 Süper Lig devi: Herkesin izlediği o pozisyonla ilgili şok gelişme! Erman Toroğlu son noktayı koydu! Yer yerinden oynayacak...
Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Oldukça kritik mücadeleden tek golle galip çıkan sarı-lacivertli ekip, puanını 57'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Başakşehir'in ise son dakikada yediği golle 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Fenerbahçe'nin 90. dakikada kazandığı penaltı büyük gündem yaratırken usta yorumcu Erman Toroğlu, o pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…