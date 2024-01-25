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Spor
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Süper Lig devi: Herkesin izlediği o pozisyonla ilgili şok gelişme! Erman Toroğlu son noktayı koydu! Yer yerinden oynayacak...

2024-01-25 00:24:47
Süper Lig devi: Herkesin izlediği o pozisyonla ilgili şok gelişme! Erman Toroğlu son noktayı koydu! Yer yerinden oynayacak...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Ligin 22. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir'e konuk oldu. Oldukça kritik mücadeleden tek golle galip çıkan sarı-lacivertli ekip, puanını 57'ye yükselterek zirvedeki yerini korudu. Başakşehir'in ise son dakikada yediği golle 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi. Fenerbahçe'nin 90. dakikada kazandığı penaltı büyük gündem yaratırken usta yorumcu Erman Toroğlu, o pozisyon için son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Süper Lig devi: Herkesin izlediği o pozisyonla ilgili şok gelişme! Erman Toroğlu son noktayı koydu! Yer yerinden oynayacak...

Başakşehirli futbolcular penaltı kararı sonrasında uzun süre maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e itiraz etse de hakemin kararı değişmedi.

#2
Foto - Süper Lig devi: Herkesin izlediği o pozisyonla ilgili şok gelişme! Erman Toroğlu son noktayı koydu! Yer yerinden oynayacak...

İtirazların ardından Başakşehir'de ikinci yarı oyuna giren Philippe Keny, çift sarı kartla oyundan atıldı ve takımını 9 kişi bıraktı.

#3
Foto - Süper Lig devi: Herkesin izlediği o pozisyonla ilgili şok gelişme! Erman Toroğlu son noktayı koydu! Yer yerinden oynayacak...

ERMAN TOROĞLU YORUMLADI Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıyı A Spor yorumcusu Erman Toroğlu yorumladı. İşte Toroğlu'nun sözleri…

#4
Foto - Süper Lig devi: Herkesin izlediği o pozisyonla ilgili şok gelişme! Erman Toroğlu son noktayı koydu! Yer yerinden oynayacak...

FIGUERIEDO'NUN KIRMIZI KARTI DOĞRU MU? Erman Toroğlu: Başakşehirli futbolcunun gördüğü iki sarı kart da doğru. Ne gerek var bunları yapmaya? İkinci sarı karttaki faul pozisyonunda net basıyor. Bu tip topçu, takımını satan topçudur.

#5
Foto - Süper Lig devi: Herkesin izlediği o pozisyonla ilgili şok gelişme! Erman Toroğlu son noktayı koydu! Yer yerinden oynayacak...

Erman Toroğlu: Bu pozisyona penaltı falan verilmez. Kimse kusura bakmasın, ikili mücadele var. Böyle penaltı olmaz. Ama bunu 8-9 dakika sonra ekrana getirince insanların kafası o zaman karışıyor. Batshuayi, penaltı istiyor. Rakibi yapmıyor.

#6
Foto - Süper Lig devi: Herkesin izlediği o pozisyonla ilgili şok gelişme! Erman Toroğlu son noktayı koydu! Yer yerinden oynayacak...

FENERBAHÇE'YE VERİLEN PENALTIDA KARAR DOĞRU MU? Erman Toroğlu: Pozisyonun tam olarak ceza alanı çizgisinin üstü ve içinde olduğu gözüküyor. Top sana gelirken o kolu kaldırırsan net penaltı. Bunun bir yorumu yok. Hakemin olduğu yer de çok net, zaten VAR'dan da yardım almadı. Başakşehirli futbolcunun bunu yapmasına gerek yok. Pozisyon zaten tehlike yaratacak değil. Arkandaki oyuncular ellerini korurken sen bu şekilde topa çıkamazsın.

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