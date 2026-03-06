  • İSTANBUL
Süper güç aciz durumda: ABD Ukrayna'dan yardım istedi!
Süper güç aciz durumda: ABD Ukrayna'dan yardım istedi!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin Ortadoğu'da İran yapımı kamikaze İHA'lara karşı Ukrayna'dan yardım istediğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'nin, Orta Doğu'da İran'ın fırlattığı 'Şahed' tipi insansız hava araçlarına yönelik mücadele için Kiev'den destek talep ettiğini duyurdu.

ZELENSKİY: ABD BİZDEN DESTEK TALEP ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin, Orta Doğu’da İran tarafından gönderilen 'Şahed' tipi kamikaze insansız hava araçlarına (İHA) karşı korunma konusunda Ukrayna'dan belirli bir destek talebinde bulunduğunu bildirdi.

ZELENSKİY YETKİLİLERE TALİMAT VERDİ Gelen talep üzerine yetkililere talimat verdiğini aktaran Zelenskiy, gerekli araçların sağlanması ve uygun güvenliği garanti edebilecek Ukraynalı uzmanların bölgede bulunmasının temin edilmesi emrini verdiğini kaydetti.

Zelenskiy, “Ukrayna, güvenliğimizi sağlamaya ve halkımızın hayatını korumaya yardımcı olan ortaklarına yardım eder” ifadelerini kullandı./ kaynak: haber7

