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Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

Global Firepower tarafından yayınlanan 2026 "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporunda, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösterdiği muazzam yükseliş tüm dünyada manşetleri süsledi. Envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla Fransa ve Mısır gibi köklü askeri güçleri geride bırakan Türkiye, küresel havacılık liginde adeta devrim yaptı. Yerli ve milli savunma sanayi hamleleriyle gökyüzündeki caydırıcılığını tavan yaptıran kahraman ordumuz, savunma alanındaki konjonktürü tamamen lehimize çevirdi.

#1
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

Askeri güç analizleriyle tanınan prestijli platform Global Firepower (GFP), merakla beklenen 2026 yılı "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" sıralamasını duyurdu. ABD ve Rusya arasındaki amansız rekabetin zirve yaptığı devler liginde, bu yıl dengeleri değiştiren asıl hamle Türkiye'den geldi.

#2
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

Son yıllarda yerli ve milli savunma sanayiinde atılan tarihi adımlarla caydırıcılığını en üst seviyeye çıkaran Türk Hava Kuvvetleri, envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla Avrupa devlerini adeta gölgede bıraktı. Fransa ve Mısır gibi köklü küresel güçleri geride bırakarak tarihi bir tırmanış gerçekleştiren Türkiye'nin yeni konumu dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

#3
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

Peki gökyüzünün yeni liderleri kimler ve Türkiye listenin kaçıncı sırasında yer alıyor? İşte 2026'nın nefes kesen hava gücü sıralaması…İşte 2026'nın en güçlü hava kuvvetleri ve nefes kesen dev sıralama…

#4
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

20 - YUNANİSTAN

#5
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

19- ALMANYA

#6
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

18- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

#7
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

17- İSRAİL

#8
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

16 - CEZAYİR

#9
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

15 - BİRLEŞİK KRALLIK

#10
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

14 – İTALYA

#11
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

13 - TAYVAN

#12
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

12 - KUZEY KORE

#13
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

11 - SUUDİ ARABİSTAN

#14
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

10 - FRANSA

#15
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

9 - MISIR

#16
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

8 - TÜRKİYE

#17
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

7 - PAKİSTAN

#18
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

6 - JAPONYA

#19
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

5 - GÜNEY KORE

#20
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

4 - HİNDİSTAN

#21
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

3 - ÇİN

#22
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

2 - RUSYA

#23
Foto - Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı

1 - ABD

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