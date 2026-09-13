Gökyüzünün kralı değişti: Türk Hava Kuvvetleri, bin 101 savaş uçağıyla Avrupa devlerini geride bıraktı
Global Firepower tarafından yayınlanan 2026 "Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri" raporunda, Türk Hava Kuvvetleri'nin gösterdiği muazzam yükseliş tüm dünyada manşetleri süsledi. Envanterindeki 1.101 aktif hava aracıyla Fransa ve Mısır gibi köklü askeri güçleri geride bırakan Türkiye, küresel havacılık liginde adeta devrim yaptı. Yerli ve milli savunma sanayi hamleleriyle gökyüzündeki caydırıcılığını tavan yaptıran kahraman ordumuz, savunma alanındaki konjonktürü tamamen lehimize çevirdi.