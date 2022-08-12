2022-08-12 03:15:02 Süper Ay görsel şölen oluşturdu
Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu konumdayken görülen ve 'Süper Ay' olarak bilinen dolunay, görsel bir şölen oluşturdu.
Ay'ın Dünya'ya en yakın olduğu konumdayken görülen ve 'Süper Ay' olarak bilinen dolunay, görsel bir şölen oluşturdu.
Türkiye'nin birçok ilinde görülen Süper Ay görenleri kendine hayran bıraktı.
Beyaz ve kızıl renkte dağların arasından çıkan Ay'ı gören vatandaşlar hayranlıkla izledi.
Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlemlenen ‘Süper Ay', Yüksekova ilçesinde de görüntülendi.
Türkiye'de net görülen ‘Süper Ay', ilçede vatandaşlar tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi.
Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu görüntü kayıt altına alındı.
Beyaz ve kızıl renkte ortaya çıkan Süper Ay kendine hayran bırakırken, kızıl ve beyaz rengini gören vatandaşlar hemen telefonlarına sarılarak fotoğrafladı.
Süper Ay’ı birçok vatandaş izleme imkanı buldu.
Süper Ay nedir?
Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılıyor.
Ay'ın dünya etrafındaki yörüngesi elips şeklinde olduğu için yerküreye mesafesi yıl içinde değişiyor.
Dünya'ya en yakın olduğu zaman ay, dolunay haline yakınsa Süper Ay meydana gelir.
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