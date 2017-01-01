Sümela'nın "Aya Varvara"sına yoğun ilgi

Türkiye'nin önemli turizm mekanlarından Sümela Manastırı'nın patika yolunda bulunan ve halk arasında "Azize Varvara" olarak bilinen Aya Varvara Manastırı, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.
Trabzon'un Maçka ilçesinde Karadağ'ın eteğindeki sarp ve kayalık alana kurulu olan Sümela Manastırı'nın kapsamlı restorasyon ve kaya ıslahı çalışmaları dolayısıyla ziyarete kapatılmasının ardından turizmde alternatif olarak restore edilen Aya Varvara Manastırı, kısa sürede adından söz ettirmeye başladı. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin son zamanlarda ilk uğrak mekanları arasında yer alan manastır, misafirlerine doğa, tarih ve kültürü bir arada sunuyor.
Eşsiz manzarasıyla da dikkati çeken manastır, hem misafirlerine bahçesindeki seyir terası sayesinde Sümela Manastırı'nı daha yakından görme hem de içerisindeki sanal gözlükler sayesinde Sümela Manastırı'nı üç boyutlu gezme imkanı sunuyor. Yörenin doğal güzelliklerinin yanı sıra kültürünü de tanıma fırsatı bulan turistlerin Aya Varvara Manastırı'na ve Sümela Manastırı'na olan ilgisi ise her geçen gün artıyor. Bölgedeki tarih, kültür ve doğa turizmine önemli katkı sağlayan manastır, 2018 yılının ilk yarısında 112 bin 62 yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Maçka'nın en önemli turizm destinasyonlarını manastır ve kiliselerin oluşturduğunu söyledi. Önemli turizm potansiyellerinden olan Sümela Manastırı'ndaki kaya ıslahı ve restorasyon çalışmalarının devam ettiğini anımsatan Koçhan, Sümela Manastırı'nın kapalı döneminde de yerli ve yabancı turistlerden rağbet gördüğünü ifade etti.
Koçhan, turistlerin ilgisi dolayısıyla turizmde farklı alternatiflere yöneldiklerini aktararak, alternatif olarak Aya Varvara Manastırı'nı restore ederek turizmin hizmetine sunduklarını vurguladı.
Aya Varvara Manastırı'nın kısa sürede turizmde adından söz ettirmeye başladığının altını çizen Koçhan, "Sümela Manastırı'nın patika yolunda yer alan manastır, misafirlerine hem Sümela Manastırı'nı görselleriyle 3 boyutlu gezme imkanı hem de uzaktan doğal güzelliklerini görme imkanı sunuyor. Bu kapsamda yöreye gelen turistlerin ilgisi her geçen gün artıyor." dedi.
Koçhan, Aya Varvara Manastırı'nın ziyaretçi potansiyelinin giderek arttığına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Aya Varvara Manastırı yılın 6 aylık döneminde 112 bin 62 yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptı. Yıl sonuna kadar ziyaretçi potansiyelimizin artarak devam edeceğine inanıyoruz. Gelen turistler gerçekten ilçemizden memnun ayrılıyor. Bu durum bizler için son derece önemli, ilgiden memnunuz. Maçka gerçekten manastırları ve turizm destinasyonlarıyla görülmeye değer bir yer."
Manastırı ziyaret eden Abdullah Nasser, Trabzon'a ilk kez geldiğini söyledi. Aya Varvara Manastırı'nın muhteşem bir yer olduğuna işaret eden Nasser, "Manzarasına ve havasına bayıldım. Sümela Manastırı'nı da gördük. Yemekleri de ayrıca çok güzel. Gerçekten görülmesi gereken bir yer." diye konuştu. Bursa'dan tatil için Trabzon'a gelen Nazmiye İsak ise Maçka'ya, Sümela'ya ve Aya Varvara Manastırı'na hayran kaldıklarını ifade etti.