Sultangazi'de anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması bina sakinlerini etkiledi

Bina sakinlerine kesinlikle hiçbir şey söylenmiyor. Sonucunda birinci ve ikinci kattaki çocuklar kusarak zehirleniyor. Bunun üzerine itfaiye ve ambulans çağırıyoruz. Daha sonra polis anaokulunun sahiplerini çağırıyor. Anaokulunun sahipleri 'Biz daha önce de ilaçlama yaptırdık, böyle bir şey gerçekleşmedi' diye kendilerini savunuyorlar. Ama bizlere bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Kendileri binayı terk edip, diğerlerini bir nevi ölüme terk ediyorlar. Şu an 9 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunların içinde ağabeyim, annem, yengem, yeğenim ve babam var. Olay bundan ibaret, şikayetçi olacağım” dedi.