2024-08-03 09:03:53 Sultangazi'de anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması bina sakinlerini etkiledi
İstanbul Sultangazi'de 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan özel bir anaokulunda yapılan haşere ilacı nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 9 bina sakini ilaçtan zehirlendi. Böcek ilacından zehirlenenler çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan özel anaokulunda böcek ilaçlaması yapıldı. Bir süre sonra binada bulunan vatandaşlar mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle 112'yi aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.