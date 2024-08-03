  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel
4
Sultangazi'de anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması bina sakinlerini etkiledi

2024-08-03 09:03:53
Sultangazi'de anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması bina sakinlerini etkiledi

İstanbul Sultangazi'de 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan özel bir anaokulunda yapılan haşere ilacı nedeniyle 4'ü çocuk olmak üzere 9 bina sakini ilaçtan zehirlendi. Böcek ilacından zehirlenenler çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay, saat 22.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 2510. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir binanın bodrum katında bulunan özel anaokulunda böcek ilaçlaması yapıldı. Bir süre sonra binada bulunan vatandaşlar mide bulantısı ve baş dönmesi gibi şikayetlerle 112'yi aradı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#1
Foto - Sultangazi'de anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması bina sakinlerini etkiledi

Zehirlenen 4'ü çocuk 9 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırılırken, itfaiye ekipleri binada yaptıkları incelemede olayın anaokulunda yapılan ilaçlamadan kaynaklı olduğunu tespit ettiler. Bina itfaiye ekiplerince havalandırıldı. "İlaçlama yapıldıktan sonra binadakilere bilgi verilmedi" İlaçlamanın ardından bina sakinlerine bilgi verilmediğini ileri süren Ramazan Gümüş adlı bina sakini, "Anaokulunun sahipleri binayı ilaçlama firmasına verip ilaçlatıyorlar. İlaçlama firması anaokulu sahiplerine binaya kesinlikle 2-3 gün girilmemesi için talimat veriyor. Kendileri binayı terk edip gidiyorlar.

#2
Foto - Sultangazi'de anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması bina sakinlerini etkiledi

Bina sakinlerine kesinlikle hiçbir şey söylenmiyor. Sonucunda birinci ve ikinci kattaki çocuklar kusarak zehirleniyor. Bunun üzerine itfaiye ve ambulans çağırıyoruz. Daha sonra polis anaokulunun sahiplerini çağırıyor. Anaokulunun sahipleri 'Biz daha önce de ilaçlama yaptırdık, böyle bir şey gerçekleşmedi' diye kendilerini savunuyorlar. Ama bizlere bununla ilgili bir şey söylemiyorlar. Kendileri binayı terk edip, diğerlerini bir nevi ölüme terk ediyorlar. Şu an 9 kişi hastanelere kaldırıldı. Bunların içinde ağabeyim, annem, yengem, yeğenim ve babam var. Olay bundan ibaret, şikayetçi olacağım” dedi.

#3
Foto - Sultangazi'de anaokulunda yapılan böcek ilaçlaması bina sakinlerini etkiledi

Binadakilerin tamamına yakınının zehirlendiğini söyleyen bina sakinlerinden Muharrem Aslan ise, ”Anaokulunun sahipleri böcek için ilaçlama yapmış, kimseye haber vermeden çıkıp gitmişler. 9 kişi acil olarak hastaneye kaldırıldı. Çocuklar kusmaya başladıktan sonra kapılar açılıyor. İnsanların boğazı yanıyor. Binada nerdeyse herkes zehirlenmiş. Kronik rahatsızlığı olanlar var babam gibi, onu da şu an hastaneye kaldırdılar” dedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattılar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE ve Mısır'ın Türkiye planı maalesef tuttu! Artık bize rakipler
Ekonomi

BAE ve Mısır'ın Türkiye planı maalesef tuttu! Artık bize rakipler

Türkiye'ye giden Rusları ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli politikalara imza atan BAE ve Mısır'ın planı tutmuşa benziyor. Türkiye Turizm Ya..
Dünyanın konuştuğu Bolu'daki ‘Burj Al Babas’ projesi iflas etmişti! ABD'lilerden şüphe uyandıran yatırım
Ekonomi

Dünyanın konuştuğu Bolu'daki ‘Burj Al Babas’ projesi iflas etmişti! ABD'lilerden şüphe uyandıran yatırım

Bolu'da şato tipindeki villalardan oluşan ve tamamlanamayan ‘Burj Al Babas’ adlı proje Amerikalılar tarafından satın alındı.
Siyonist Şimon'a ağladı şehit Haniye'ye gitmedi! Mahmud Abbas'a tepki yağıyor
Gündem

Siyonist Şimon'a ağladı şehit Haniye'ye gitmedi! Mahmud Abbas'a tepki yağıyor

2016 yılında ölen İsrail eski Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in cenazesine katılarak siyonistlerin sempatisini kazanan Filistin Devlet Başkanı Ma..
Bölgede gerilim yüksek! Hava yolu şirketlerinden peş peşe Lübnan ve İsrail kararları
Dünya

Bölgede gerilim yüksek! Hava yolu şirketlerinden peş peşe Lübnan ve İsrail kararları

Hollanda, ABD, Hindistan, İngiltere, Almanya, İsviçre, İtalya, Yunanistan, PolonyaveFransa'ya ait hava yolu firmaları, Orta Doğu'da yaşanan ..
Çevir kazı yanmasın Ekrem! İmamoğlu İsrail Dışişleri Bakanına cevap verdi
Gündem

Çevir kazı yanmasın Ekrem! İmamoğlu İsrail Dışişleri Bakanına cevap verdi

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz, Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren bir mesaj attı. Faşist Katz, Sosyal..
Ekrem Siyonist katilden aferini kaptı
Gündem

Ekrem Siyonist katilden aferini kaptı

Katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz, Ekrem İmamoğlu'nu etiketleyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştiren bir mesaj attı. Faşist Katz, Sosyal..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23