Sultanbeyli’de polise silahla ateş edildi

Sultanbeyli'de bir aracı gasp eden ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak ateş açan 2 şüpheli yakalandı. Olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Sultanbeyli'de 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler, polisten kaçarak silahla ateş açmışlardı. Polislerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen 2 şüpheli gözaltına alınmıştı. Olayın detayları ve olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, şüphelilerin bir aracı silah ile gasp ettikleri ve olay yerinden gasp edilen araç ile uzaklaştıkları ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.