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Türkiye
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Sultanbeyli'de bir çatı katı cayır cayır yandı!

2022-11-19 07:01:01
Sultanbeyli'de bir çatı katı cayır cayır yandı!

Sultanbeyli'de bir binanın çatı katı cayır cayır yandı.

#1
Foto - Sultanbeyli'de bir çatı katı cayır cayır yandı!

Bir binanın çatısında başladıktan sonra bitişiğindeki 2 binaya daha sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

#2
Foto - Sultanbeyli'de bir çatı katı cayır cayır yandı!

Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerindeki bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın iki binaya daha sıçradı.

#3
Foto - Sultanbeyli'de bir çatı katı cayır cayır yandı!

Yangın, rüzgarın da etkisiyle 3 binanın çatı katlarını etkisi altına aldı.

#4
Foto - Sultanbeyli'de bir çatı katı cayır cayır yandı!

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#5
Foto - Sultanbeyli'de bir çatı katı cayır cayır yandı!

Emniyet ekipleri Selçukhan Caddesi üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

#6
Foto - Sultanbeyli'de bir çatı katı cayır cayır yandı!

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

#7
Foto - Sultanbeyli'de bir çatı katı cayır cayır yandı!

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