Sultan Alparslan'ın diyarında TOGG heyecanı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın 49 TC 1071 plakalı olmasının anlamlı olduğunu belirterek, "Sultan Abdulhamid'in hayali, rahmetli Erbakan hocamızın hasreti, Devrim marka otomobilini engelleyenlerin aksine bugün devrin otomobili olan tam elektronik bir aracı şehrimizde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızla bu mutluluğu yaşıyoruz. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin tam bir eseridir. Bu eseri bu şehirde sergilemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle şehrimize, milletimize ve halkımıza hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyoruz. Sayın Valimizin direksiyona geçmesinden ve milletvekilimiz ile beraber yol boyunca insanlarımızın heyecanı, mutluluğu ve ilgisi gerçekten görmeye değerdi. Aracın 49 TC 1071 plakalı olması çok anlamlıdır" ifadelerini kullandı.