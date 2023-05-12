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Hayat-Aktüel
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Sultan Alparslan'ın diyarında TOGG heyecanı

2023-05-12 23:06:21
Sultan Alparslan'ın diyarında TOGG heyecanı

Anadolu’nun kapılarının Türklere açıldığı Sultan Alparslan'ın diyarı Muş'ta Togg heyecanı yaşandı.

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Foto - Sultan Alparslan'ın diyarında TOGG heyecanı

Muş Belediye Meydanı'na getirilen otomobile yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, yakından inceledikleri aracın yanında fotoğraf çektirdi.

#2
Foto - Sultan Alparslan'ın diyarında TOGG heyecanı

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün İstasyon Caddesi'nde kullandığı Togg aracına, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya da eşlik etti.

#3
Foto - Sultan Alparslan'ın diyarında TOGG heyecanı

49 TC 1071 plakalı "Anadolu Kırmızısı" rengindeki aracı vatandaşlar yakından incelerken, Togg’u gören yaşlı teyze sarılarak duygularını ifade etti.

#4
Foto - Sultan Alparslan'ın diyarında TOGG heyecanı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya gazetecilere yaptığı açıklamada, aracın 49 TC 1071 plakalı olmasının anlamlı olduğunu belirterek, "Sultan Abdulhamid'in hayali, rahmetli Erbakan hocamızın hasreti, Devrim marka otomobilini engelleyenlerin aksine bugün devrin otomobili olan tam elektronik bir aracı şehrimizde görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Halkımızla bu mutluluğu yaşıyoruz. Türkiye'nin nereden nereye geldiğinin tam bir eseridir. Bu eseri bu şehirde sergilemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle şehrimize, milletimize ve halkımıza hayırlı olmasını Cenabı Allah'tan temenni ediyoruz. Sayın Valimizin direksiyona geçmesinden ve milletvekilimiz ile beraber yol boyunca insanlarımızın heyecanı, mutluluğu ve ilgisi gerçekten görmeye değerdi. Aracın 49 TC 1071 plakalı olması çok anlamlıdır" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Sultan Alparslan'ın diyarında TOGG heyecanı

Togg ile fotoğraf çektiren vatandaşlardan Ahmet Yalçın ise, "Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir araç yapılmış. Ülkemiz ile gurur duyuyoruz. Bizlere çok güzel hizmetler yapıldı. Togg da bu hizmetlerden biri. Ne kadar gurur duysak azdır. Gururluyuz sevinçliyiz" şeklinde konuştu.

#6
Foto - Sultan Alparslan'ın diyarında TOGG heyecanı

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