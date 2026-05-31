Hakan Safi transfer bombasını patlattı! 2 yerli 3 yabancı yıldız

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da bir otelde kongre üyeleri ve delegelerle buluştu. Kulübün geleceğine yön verecek olan tarihi kongre öncesinde vaatlerde bulunan ve projelerini paylaşan Safi, göreve geldikleri takdirde kısa ve uzun vadeli planlarının hazır olduğunu belirtti. Safi, öncelikli hedeflerinin kulübün nakit akışını bozmadan şampiyonluk hasretine son vermek ve kulübü 2050 yılına hazırlamak olduğunu söyledi. Kulübün önündeki harcama limiti engellerine değinen Safi, geçmişte de benzer sorunları sponsorluk formülleriyle çözdüklerini hatırlatarak, "Geçen sene de 'limit yok' deniliyordu ama biz imaj hakları kontratıyla bu sorunu çözdük ve milli takımımızın da en iddialı oyuncularından birini Fenerbahçe'ye kazandırdık. Şimdi de çıkmış 'limit yok' diyorlar. Limit buradaki iradedir, sizsiniz. Türk hukuk sistemine uygun, finansal çözümlerle bu engelleri aşacağız. Kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.

Kulübe kalıcı gelir sağlayacak gayrimenkul ve dijital projelerini açıklayan Hakan Safi, "Fenerbahçe tarihinde görülmemiş büyüklükte, 1 milyon metrekarelik alanı kulübümüze kazandıracağız. 'Fenerbahçe GYO' markası altında bu alanlarda gayrimenkul projeleri geliştirilecek ve elde edilen gelirlerin tamamı kâr olarak kulübün kasasına girecek. Borsada da kulübümüzün gücünü çok farklı bir noktaya taşıyacağız" dedi.

Fenerbahçe'nin şu anki marka değerinin potansiyelinin çok altında olduğunu savunan Safi, Real Madrid örneğini verdi. Safi, "Fenerbahçe'nin marka değerinin şu an yüzde 10'unu bile kullanamıyoruz. Biz bu değeri önce 500 milyon euroya, ardından da 1 milyar euroya çıkaracağız. Eğer Fenerbahçe'yi Real Madrid'in üzerine çıkaramazsak, vaat etmiş sayılmayız. Biz artık dünü değil, yarını konuşmak istiyoruz. 2008 yılından beri Kadıköy'de Şampiyonlar Ligi müziği çalamıyoruz" diye konuştu.

Genel kurul üyelerinin sandığa hiçbir soru işareti olmadan gitmesini istediklerini belirten Safi, transfer çalışmalarına ilişkin somut isimler verdi. Kadroyu güçlendireceklerini vurgulayan Safi, "İki tane yerli milli oyuncu, 2 veya 3 tane de dünya yıldızı yabancı oyuncuyu kadromuza katacağız. Atalanta forması giyen Ademola Lookman ile kışın görüştük. Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile de 23 Nisan'da şahsım olarak görüştüm. Seçimi kazandığımız an bu krizleri çözüp bu oyuncuları kulübümüze kazandıracağız. Kaliteli futbol, kaliteli ayaklarla oynanır" şeklinde konuştu.

Kulübün eski sporcuları ve teknik adamlarıyla yaşanan küskünlüklere son vereceklerini dile getiren başkan adayı Safi, "Eski yıldızlarımız, hocalarımız küstürülmüş durumda. Alex de Souza, Pierre van Hooijdonk, Aykut Kocaman, İsmail Kartal, Tuncay Şanlı ve Selçuk Şahin gibi değerlerimiz itibarsızlaştırılmaya çalışıldı. Biz bu kutuplaşmayı ve bloklaşmayı bitireceğiz, eski değerlerimizi yeniden kulübe kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yenilenme projesine de değinen Hakan Safi, "Fenerbahçe, rakiplerinin sahaya ve masaya etki etmesini engellemek için stadını yenilemek zorunda. Önümüzdeki sene bu projenin startını vereceğiz. Bir buçuk yıl içinde, stadımızda maçlar oynanmaya devam ederken yenileme çalışmalarını tamamlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı. Safi, Antalya'daki organizasyona katılan tüm kongre üyelerini kulübün geleceğine sahip çıkmak adına gelecek hafta sonu sandığa davet etti.

