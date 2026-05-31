Hakan Safi transfer bombasını patlattı! 2 yerli 3 yabancı yıldız

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'da bir otelde kongre üyeleri ve delegelerle buluştu. Kulübün geleceğine yön verecek olan tarihi kongre öncesinde vaatlerde bulunan ve projelerini paylaşan Safi, göreve geldikleri takdirde kısa ve uzun vadeli planlarının hazır olduğunu belirtti. Safi, öncelikli hedeflerinin kulübün nakit akışını bozmadan şampiyonluk hasretine son vermek ve kulübü 2050 yılına hazırlamak olduğunu söyledi. Kulübün önündeki harcama limiti engellerine değinen Safi, geçmişte de benzer sorunları sponsorluk formülleriyle çözdüklerini hatırlatarak, "Geçen sene de 'limit yok' deniliyordu ama biz imaj hakları kontratıyla bu sorunu çözdük ve milli takımımızın da en iddialı oyuncularından birini Fenerbahçe'ye kazandırdık. Şimdi de çıkmış 'limit yok' diyorlar. Limit buradaki iradedir, sizsiniz. Türk hukuk sistemine uygun, finansal çözümlerle bu engelleri aşacağız. Kimse merak etmesin" ifadelerini kullandı.