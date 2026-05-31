  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri... Beyin adapte olamıyor: Bayram tatili bitti, işe dönmek zor geliyorsa nedeni bu olabilir Türkiye’nin ulaşım ağına dev mühür: 1 saatlik yol 5 dakikaya düşecek Yargıtay'dan dikkat çeken boşanma kararı! Eşine 'tosbağa' dedi, pahalıya patladı! Hakaret eden eş ağır kusurlu bulundu Bayram dönüş yolunda trafik çilesi, çocukların eğlencesi oldu Yönetim artık 'dur' demeyecek: Singo ucuz seçenek: İtalyanların kafası karıştı Cim-Bom her an açıklayabilir! 600 bin euro fark kapanmaz ve fanatik isim geliyor!
Spor
9
Yeniakit Publisher
Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri...
AA Giriş Tarihi:

Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri...

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, 2 santraforla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

#1
Foto - Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri...

Kocaeli'nin İzmit İlçesindeki bir otelde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Yıldırım, "12 yıllık başarısızlığı" durdurabilmek adına kendisi ve arkadaşlarının görevi devralmaya hazır olduklarını söyledi.

#2
Foto - Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri...

Seçilirlerse Fenerbahçe'deki her şeyin 1998'deki gibi olacağını ifade eden Yıldırım, "Bunun için de hepimizin kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırarak birlik ve beraberlik içerisinde, Samandıra'da önce futbolculardan başlayarak Fenerbahçeli ruhunu orada yaratıp, sonra stada taşıyarak bütün tribünlerde bu ruhun yeniden canlanmasını sağlayarak, camiaya bunu aşılayarak, camianın bunu kabullenmesiyle hep beraber bu sene inşallah istediğimiz şampiyonluğu, seçilirsek söz veriyorum yerine getireceğiz." diye konuştu.

#3
Foto - Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri...

Avrupa'da oynamayı ve Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemeyi özlediklerini anlatan Yıldırım, bunun için bütün hazırlıkları, 5-10 yıllık vizyon programlarını hazırlayacaklarını dile getirdi. Yıldırım, "Güçlü bir lideriniz var. Rahat olun. İyi bir takım kuracağız. Yıldız oyuncu, şu oyuncu meselesi yok. Önce iyi bir takım olması lazım. Geri pas yapmayan, ileriye oynayan bir takım yapacağız. Rahat olun." diye konuştu.

#4
Foto - Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri...

Bir taraftarın, "Son dönemde ligde ve Avrupa'da elle tutulur başarı elde edemedik. Sizin bunu değiştirmenizi istiyoruz." şeklindeki söylemi üzerine Yıldırım, "Biz önce 21-22 Temmuz'da başlayacak Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım yaratacağız. Onunla Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Sonra da şampiyonluğa oynayacağız." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri...

Yıldırım, eksikleri görüp gerekli takviyelerle futbol takımının daha iyi duruma gelebileceğini anlattı. "2 santraforu bu hafta veya öbür hafta açıklarız. Prensipte anlaştık, onu bilin ama pazarlık gücünü kırmamak için isimleri söylemiyorum ama değerli oyuncular." diyen Yıldırım, "2'siyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle arkadaşlarımız görüşme yapıyor. Diğer yerlere de bazı transferler yapacağız. 'Futbol aklı' dediğimiz arkadaşlar çalışma yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

#6
Foto - Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri...

Yerli oyuncu da baktıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

#7
Foto - Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri...

"Uygun olursa yerli oyuncu da transfer edeceğiz. 20-25 Haziran'a kadar her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz. Belki de benim zamanım da dahil bunu ilk defa yapmış olacağız. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım ve lige hazır bir takım haline geleceğiz. Dünya Kupası var, oradan transfer yapılırsa onların geç kalma durumu olabilir, bunu da belirtmiş olayım."

#8
Foto - Aziz Yıldırım'dan 2 santrafor müjdesi geldi! İyi bir takım kuracağız sözleri...

Bir taraftarın, "Alex'in Fenerbahçe'de geleceği olabilir mi?" sorusuna ilişkin Yıldırım, "Gerekirse, bizim bir problemimiz yok. Gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kanser Hücrelerini 1 Saatte yok ediyor
Sağlık

Kanser Hücrelerini 1 Saatte yok ediyor

Bilim dünyasının arı üzerine çalışan uzman isimleri, ölümcül hastalıkların başında gelen kansere karşı kainatın yaratılışından gelen mucize..
İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele
Gündem

İranlı yetkili açıkladı! Hürmüz’de 2 ülkeye özel muamele

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, küresel ticaretin ve petrol sevkiyatının kalbi konumundaki Hür..
Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay
Gündem

Ünlü cerrah açıkladı! Siyonist İsrail'in katliamlarında korkunç detay

Gazze'de görev yapan Oxford Üniversitesi'nden dünyaca ünlü kanser cerrahı Dr. Nick Maynard, katil İsrail ordusunun sivil katliamlarına ve ba..
Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Dünya

Esed rejimi döneminde kaybolmuşlardı! 13 yıl sonra Rania Al-Abbasi’nin 6 çocuğuyla ilgili gerçek ortaya çıktı

Suriye’de Esed rejimi döneminde alıkonulan satranç şampiyonu ve diş hekimi Rania Al-Abbasi’nin ailesine ilişkin 13 yıl sonra acı açıklama ge..
Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı
Dünya

Nükleer tesise kamikaze İHA ile kirli saldırı! Avrupa'yı yok edecek felakete bir adım kaldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, dünyayı küresel bir nükleer felaketin eşiğine getirdi. Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) Genel..
Özgür Özel ve Özkan Yalım’ın WhatsApp kayıtları gündemi sarstı! Ahlatlıbel planı mesajlarda: Tamar Tanrıyar’dan çok özel iddialar
Gündem

Özgür Özel ve Özkan Yalım’ın WhatsApp kayıtları gündemi sarstı! Ahlatlıbel planı mesajlarda: Tamar Tanrıyar’dan çok özel iddialar

Eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile Özgür Özel arasında geçtiği öne sürülen WhatsApp yazışmaları kamuoyuna yansıdı. Mesajlarda, helik..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23