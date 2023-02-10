Süleyman Soylu alçaklığa böyle tepki gösterdi: Buradan milletimize şikayet ediyorum

Günlük 500 bin öğün yemek verildiğini aktaran Soylu, “Toplam 500'ün üzerinde köyü var buranın. Ulaştıklarımıza araçlarımızla, ulaşamadıklarımıza dışardan getirttiğimiz off road araçlarla, yolu kardan kapalı olanlara helikopterle ulaşıyoruz. Çok önemli ve zor olduğunu biliyoruz. Kesinlikle hiç bir şeyden etkilenmeden bizim vatandaşımıza görevimiz var yapmak zorundayız. Biz kamu adına devlet adına buradayız. O insanlara bu memleketin bir evladı olarak yapmakla mükellefiz. Birileri açık araya bilir, eksik olabilir. Bütün dünyanın büyük olarak nitelendirdiği böyle bir deprem de elbette ki bazen de yetişmekte zorlandığımız ardından yetiştiğimiz durumlar elbet olacaktır. Bunu istismar konusu yapmak, bundan bir siyasal çıkarım ortaya koymak, deprem ortaya koyduğu hasardan daha büyük bir hasardır. Bir insanın nasıl bir ruh hali olabilir ki fitnenin fesadın peşinde gidebilir. Bu dünyadan hepimiz gideceğiz, gidiyoruz. Belki bir saat sonra burada bir deprem olacak burada gördüğünüz hiç kimse olmayacak. Belki bizde biraz önce bahsettiğimiz meftalarımız gibi bizden sonra gelenler bunu değerlendirecekler. Burada eğer bir siyaset yapılacaksa hem millet nezdinde hem Cenab-ı Allah nezdinde hesabı sorulur, bende yaparsam hesabı sorulur. Bir çok alanla karşı karşıyayız. Bu kadar insan nerede kalacak nerde yatacak, işini nasıl yapacak gibi bir çok operasyon yönetiyoruz. Sadece burada değil 10 vilayette yürütülmektedir." diye konuştu.