Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

Sular çekildi, her yeri yılan sardı

  • Hatay’da sular altında kalan tarlalarda ortaya çıkan yılanlar bölgedeki vatandaşları tedirgin etti.

  • Hatay’da şiddetli yağışlar nedeniyle Tahta Köprü Barajı’nın ve Afrin 18 Mart Barajı’nın kapakların açılmasıyla meydana gelen selin ardından aşağı Oba Mahallesi’nde hasar tespit çalışmaları devam ederken, vatandaşlar sular altında kalan tarlalarda yılanlar görülmeye başladığını belirtti.

  • Suların yer yer toplandığı aşağı Oba Mahallesi'nde tarlalarında yılanların giderek çoğaldığını söyleyen vatandaşlar, sel sularının barajlardan getirdiği yılanların kendilerini tedirgin ettiğini söyledi.

HDP Van belediye başkan adayları 2019
HDP Van belediye başkan adayları 2019
Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

Son Eklenen Haberler

Avrupa ülkesinde sokakta yaşamak yasaklanmıştı! 87 kişi donarak öldü
  1. Avrupa ülkesinde sokakta yaşamak..
  2. Manyas Gölü'nden İsrail Sazanı..
  3. Güney Kore aylar sonra İran'dan ilk..
  4. Türkiye'ye çağrı yaptı ve ekledi: AB..
  5. Emine Erdoğan sosyal medyadan sürpriz..
  6. Yemen'deki esir takası için..
  7. Başkan Erdoğan Rusya'da
  8. "Tek çaremiz kazanmak"
  9. Dehşet veren olay! Sular çekildi, her..
  10. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
  11. "Üst düzey El Kaideliyi öldürdük"
  12. TCMB döviz kurları
  13. Süper Lig'de flaş ayrılık
  14. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
  15. "Türk ekonomisinin eşsiz avantajları..
  16. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden..
  17. Muhammed Salah'ın sosyal medya..
  18. Erzurumspor, Erhan Çelenk ile..
  19. Suç makinesi Gaziantep'te yakalandı!
  20. O ülkeden flaş karar: 13 binden fazla..