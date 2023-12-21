Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

Avrupa'ya bir turistik gezi planlıyorsanız listemize bakmanız da fayda var zira rotanızı değiştirebilirsiniz! Avrupa kentleri sadece tarihi ve mimari güzellikleriyle değil, aynı zamanda suç oranlarıyla da anılmakta. Avrupa'nın bazı popüler turizm bölgelerinde, günlük yaşamın huzurunu bozan suçlar, şehir sakinlerini endişelendirmekte ve kentlerin güvenlik konusundaki gerçeklerle yüzleşmesine neden olmaktadır. Numbeo istatistik şirketi, son 3 yılda siteyi ziyaret topladığı verilerle bir suç endeksi oluşturdu ve en tehlikeli 10 Avrupa kentini belirledi. İşte karşınızda gitmeden önce bir kez daha düşüneceğiniz o 10 şehir...