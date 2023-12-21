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Avrupa
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Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

2023-12-21 10:12:19
Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

Avrupa'ya bir turistik gezi planlıyorsanız listemize bakmanız da fayda var zira rotanızı değiştirebilirsiniz! Avrupa kentleri sadece tarihi ve mimari güzellikleriyle değil, aynı zamanda suç oranlarıyla da anılmakta. Avrupa'nın bazı popüler turizm bölgelerinde, günlük yaşamın huzurunu bozan suçlar, şehir sakinlerini endişelendirmekte ve kentlerin güvenlik konusundaki gerçeklerle yüzleşmesine neden olmaktadır. Numbeo istatistik şirketi, son 3 yılda siteyi ziyaret topladığı verilerle bir suç endeksi oluşturdu ve en tehlikeli 10 Avrupa kentini belirledi. İşte karşınızda gitmeden önce bir kez daha düşüneceğiniz o 10 şehir...

#1
Foto - Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

10. NANTES (Fransa) Nantes, 300 binden fazla nüfusuyla Fransa'nın altıncı büyük kentidir. Loire Nehri üzerinde, Pays de la Loire bölgesinde yer almaktadır. Nantes, şu anda müze olan Orta Çağ kalesi Brittany Dükleri Şatosu'na da ev sahipliği yapmaktadır.

#2
Foto - Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

9. GRENOBLE (Fransa) Grenoble, Fransa'nın güneydoğusundaki Auvergne-Rhône-Alpes bölgesinin başkentidir. Alplerin eteklerinde, Drac ve Isere nehirleri arasında yer almaktadır. Grenoble'un nüfusu yaklaşık 160 bindir. Kent, Orta Çağ'da tekstil endüstrisinin başkentlerinden biriydi. Ayrıca II. Dünya Savaşı sırasında direniş hareketinin de önemli bir merkeziydi.

#3
Foto - Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

8. LİEGE (Belçika) Liege, Belçika'nın Valonya bölgesinde yer alır. Maas Nehri üzerinde, Brüksel'in yaklaşık 90 kilometre doğusunda bulunur. Yaklaşık 200 bin kişilik nüfusa sahiptir. Liege, Belçika'nın en eski üniversitelerinden biri olan Liege Üniversitesi de dahil olmak üzere bir dizi üniversiteye ev sahipliği yapıyor.

#4
Foto - Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

7. MONTPELLİER (Fransa) Montpellier, Güney Fransa'nın Oksitanya bölgesindeki en büyük ikinci şehirdir. Akdeniz kıyısından 12 kilometre uzaklıkta bulunur. Nüfusu 300 bin kadardır. Tarihi şehir merkezi UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer almakta olup dar sokakları ve Orta Çağ'dan kalma binalarıyla tanınır.

#5
Foto - Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

6. NAPOLİ (İtalya) Napoli, Roma ve Milano'dan sonra İtalya'nın üçüncü büyük şehridir. Tiren Denizi kıyısında yer alan Campania bölgesinin ise başkentidir. Napoli'nin nüfusu 1 milyondan fazladır. Şehir pizzası, tarihi merkezi ve Vezüv Yanardağı'na yakınlığı ile bilinir.

#6
Foto - Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

5. CHARLEROİ (Belçika) Charleroi, Belçika'nın güney bölgesi Valonya'nın en büyük şehridir. Sambre-Meuse Vadisi'nde, Brüksel'in yaklaşık 50 kilometre güneyinde bulunur. Nüfusu 200 binin üzerindedir. Spor meraklıları için popüler bir yer olan bu kent, Charleroi Sporting futbol kulübüne ve Charleroi Wolves buz hokeyi takımına ev sahipliği yapıyor. Şehir aynı zamanda duvar resimleri ve grafitileri sayesinde sokak sanatıyla da tanınıyor.

#7
Foto - Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

4. COVENTRY, (İngiltere) Coventry, İngiltere'nin merkezinde, Batı Midlands bölgesinde yer alıyor. Nüfusu 340 bin'in üzerindedir. Coventry özellikle otomobil endüstrisi ile tanınır.

#8
Foto - Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

3. BİRMİNGHAM (İngiltere) Bir zamanlar Sanayi Devrimi'nin merkezi olan Birmingham, Londra'dan sonra Birleşik Krallık'ın en büyük ikinci kentidir. Burada, 100'ü aşkın ülkeden 1 milyondan fazla insan yaşıyor. Yüksek suç oranına rağmen Birmingham popüler bir turizm merkezidir. Canlı kültürü ve gece hayatıyla bilinir.

#9
Foto - Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

2. KATANYA (İtalya) Katanya, Palermo'dan sonra Sicilya'nın en büyük ikinci şehridir. Adanın doğu kıyısında, dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan Etna yanardağının eteklerinde yer alıyor. Katanya, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de bir parçasıdır. Şehrin Barok mimarisi Sicilya, İspanyol ve İtalyan stillerinin eşsiz bir karışımını sunuyor.

#10
Foto - Suç oranı en yüksek 10 Avrupa kenti! Bakın hangi ülke listeye 4 şehir birden soktu

1. MARSİLYA (Fransa) Marsilya sadece Fransa'nın en büyük ikinci kent değil, aynı zamanda ülkenin en eski şehridir. Tarihi 2 bin 600 yıldan daha eskiye dayanıyor. Ayrıca Marsilya, Fransa'nın önemli de bir liman kentidir. Nüfusu 850 bin'den fazladır.

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