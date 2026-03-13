Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye dünyanın en büyük ikinci rezervine sahip: İşte merak dilen nadir elementler!

Bütün dünyanın sahip olmak için yarış halinde olduğu nadir elementler, hem ileri teknolojinin hem de savunma sanayisinin en kritik unsurları arasında yer alıyor.

Son yıllarda özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasında yaşanan teknoloji ve ticaret rekabeti, bu stratejik metalleri daha fazla gündeme taşıdı.

Çin’in söz konusu kritik elementlerin ihracatına sınırlamalar getirmesi, gibi bir tür “ambargo” uygulaması, dünya genelinde ciddi bir endişe ve alarm havası oluşturdu.

GELECEKTE TEKNOLOJİ, ENERJİ DÖNÜŞÜMÜ VE SAVUNMA SANAYİİ NEDENİYLE ÜLKELER ARASINDA REKABET YARATABİLECEĞİ DÜŞÜNÜLEN 10 KRİTİK ELEMENT VE MİNERAL ŞÖYLE SIRALANIYOR:

1. LİTYUM Elektrikli araç bataryalarının temel hammaddesi. Enerji depolama teknolojilerinin büyümesiyle stratejik önemi hızla artıyor. Büyük rezervler Bolivya, Şili ve Arjantin’de.

2. KOBALT Akıllı telefon, bilgisayar ve elektrikli araç bataryalarında kullanılıyor. Dünya üretiminin büyük kısmı Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden geliyor.

3. NEODİMYUM Rüzgâr türbinleri ve elektrik motorlarında kullanılan güçlü mıknatısların ana maddesi. Üretimin büyük bölümü Çin’de.

4. GALYUM Yarı iletkenler, radar sistemleri ve ileri teknoloji çiplerde kullanılır. Çip savaşlarının önemli hammaddelerinden biri.

5. GERMANYUM Fiber optik kablolar, kızılötesi kameralar ve askeri sensörlerde kullanılır. Uzay ve savunma teknolojileri için kritik.

6. TANTAL Cep telefonu ve elektronik devrelerde kullanılan kondansatörlerde yer alır. Koltan madeni nedeniyle Afrika’daki bazı çatışmalarla ilişkilendirilir.

7. URANYUM Nükleer enerji ve nükleer silah üretiminin ana hammaddesi. Bu nedenle stratejik ve siyasi krizlere yol açabilen bir kaynak.

8. PLATİN Hidrojen yakıt hücreleri ve otomotiv katalitik konvertörlerinde kullanılır. Temiz enerji teknolojilerinde kritik rol oynuyor.

9. TUNGSTEN Çok yüksek sıcaklığa dayanıklı olduğu için zırh, mühimmat ve askeri ekipman üretiminde kullanılır.

10. GRAFİT Elektrikli araç bataryalarının anot kısmında kullanılır. Enerji depolama teknolojileri nedeniyle stratejik öneme sahip./ kaynak: haber7

İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı
Dünya

İsrail'i sarsan saldırı! Ağır yaralandı

Haydut ABD'yi arkasına alarak İran'ı vuran terör devleti İsrail'i sarsan bir saldırı düzenlendi.
Adıyaman'a füze düştü!
Yerel

Adıyaman'a füze düştü!

Kahta ilçesine bağlı Aktaş (Melgosi) köyünde, füze paniği yaşandı. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, füzenin düştüğü alanda inc..
ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!
Dünya

ABD'nin savaş canavarı alevlere teslim oldu!

United States Navy, USS Gerald R. Ford (CVN-78) uçak gemisinde yangın çıktığını açıkladı. Kızıldeniz’de meydana gelen olayda iki denizci yar..
Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması!
Gündem

Tokat Valiliği’nden deprem açıklaması!

Tokat’ın Niksar ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem büyük paniğe neden oldu. AFAD verilerine göre 5.5 büyüklüğünde meydana gel..
İmamoğlu'na destek şovunda skandal itiraf! "Namussuzlarla birlikte yol yürüyoruz!"
Gündem

İmamoğlu'na destek şovunda skandal itiraf! "Namussuzlarla birlikte yol yürüyoruz!"

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk davasına destek vermek için mahkeme kapısına dayanan CHP Denizli Belediye Başkanı Bülent Nur..
Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi
Dünya

Petrol krizi ilk Pakistan'ı vurdu! Hayat durdu, üç gün resmi tatil ilan edildi

Petrol krizinin ilk vurduğu Pakistan'da adeta hayat durdu. Ülkede üç gün resmi tatil ilan edildi.
