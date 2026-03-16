Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 266 BİN 411 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,2 artarak 8 bin 186 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 258 bin 225 adet artış gerçekleşti.