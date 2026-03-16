Orduları kara harekatı başlatırken, kadın askerlerin paylaşımları olay oldu! İsrail bunlara güveniyorsa vay haline Siyonist vahşeti dünyadan gizleme operasyonu! The Economist sansürü ifşa etti: Uydu görüntüleri siliniyor Fenerbahçe’de Tedesco krizi! Kovulmamasının nedeni ortaya çıktı Bu yaşanırsa hem İran hem de dünya için kâbus olur! İşte İsrail’in korkunç planı İran savaşı ürküttü: Türkiye'nin Tayfun balistik füzesini vurmak için 3 milyar avroluk silah alıyorlar “Yollarımızı ayırmayacağız” denilmişti! Fenerbahçe’den Tedesco için yeni karar Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!
Otomotiv
Yeniakit Publisher
Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!

TÜİK, Şubat ayının motorlu kara taşıtları verilerini yayınladı. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısında hem aylık hem de yıllık bazda düşüş yaşandı.

Foto - Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!

TÜİK 2026 yılı şubat ayı Motorlu Kara Taşıtları verilerine göre; Şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Foto - Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 15,8 AZALDI Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37,0, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11,0 azaldı.

Foto - Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!

GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 11,0 AZALIŞ Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 13,7 artarken traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 19,5, otobüste yüzde 19,4, motosiklette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 8,1 ve kamyonda yüzde 0,2 azaldı.

Foto - Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!

TOPLAM TAŞIT SAYISI 33 MİLYON 869 BİN 80 OLDU Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Foto - Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!

ŞUBAT AYINDA 806 BİN 588 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69,0'ını otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 8,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Foto - Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!

63 BİN 171 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 14,8'i Renault, yüzde 11,0'ı Toyota, yüzde 7,2'si Volkswagen, yüzde 5,9'u Hyundai, yüzde 5,3'ü Fiat, yüzde 4,8'i Peugeot, yüzde 4,7'si Skoda, yüzde 4,7'si Opel, yüzde 4,7'si TOGG, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 3,1'i BYD, yüzde 3,0'ı Chery, yüzde 2,9'u Ford, yüzde 2,8'i Mercedes-Benz, yüzde 2,7'si Kia, yüzde 2,3'ü Nissan, yüzde 2,1'i BMW, yüzde 2,1'i Audi, yüzde 2,0'u Mini, yüzde 1,5'i Volvo ve yüzde 8,4'ü diğer markalardan oluştu.

Foto - Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 266 BİN 411 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,2 artarak 8 bin 186 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 258 bin 225 adet artış gerçekleşti.

Foto - Şubat verileri açıklandı: İşte trafikteki toplam araç sayısı!

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 42,5'İ BENZİN YAKITLI Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 adet otomobilin yüzde 42,5'i benzin, yüzde 29,8'i hibrit, yüzde 18,2'i elektrikli, yüzde 9,0'ı dizel ve yüzde 0,5'i LPG yakıtlıdır. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 523 bin 423 adet otomobilin ise yüzde 32,4'ü dizel, yüzde 31,0'ı benzin, yüzde 29,9'u LPG, yüzde 4,2'si hibrit ve yüzde 2,3'ü elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2'dir./ kaynak: haber7

Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'
Gündem

Halil Konakcı kafir suçlamalarına sert çıktı! 'Siz Peygamberimizi FETÖ'cülerden öğrendiğiniz için...'

Ankara Melike Hatun Camii İmam Hatibi Halil Konakcı, kendisine ve takipçilerine yönelik "kafir" suçlamalarına sosyal medya üzerinden yayınla..
İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama
Dünya

İsrail'den "Netanyahu öldü" iddiası hakkında açıklama

İsrail, Netanyahu’nun İran’ın misilleme saldırısında öldürüldüğüne ilişkin iddiaları yalanladı.

Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!
Dünya

Arap ülkelerinden ortak İsrail bildirisi!

Arap Birliği, İsrail’in uluslararası yardım kuruluşlarının lisanslarını iptal etmesini "insani bir felaket" olarak nitelendirerek dünyaya "İ..
Barzani'den dikkat çeken açıklama! Fırsatçılara izin vermeyin
Dünya

Barzani'den dikkat çeken açıklama! Fırsatçılara izin vermeyin

KDP Başkanı Mesud Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile Bağdat hükümetine sorunları çözmek için diyalog çağrısı yaparak, krizleri derinle..
Yöneltilen suçlama belli oldu! ‘Bize bir tufan lazım’ diyordu şimdi gözaltında
Gündem

Yöneltilen suçlama belli oldu! ‘Bize bir tufan lazım’ diyordu şimdi gözaltında

Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası (BİRTEK-SEN) Genel Başkanı Mehmet Türkmen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası hak..
İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"
Dünya

İsrail: "İran’a saldırılar en az 3 hafta daha sürecek!"

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, İran’a yönelik operasyonların önümüzdeki 3 haftalık planının hazır olduğunu ve Hamursuz Bayramı'na (1 Nisa..
