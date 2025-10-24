Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: Su ve kahveye bile katılıyor! İçen, tecavüze uğramış olarak uyanıyor! “Elim ayağım titredi” diyen profesörün anlattıkları ağızları açık bıraktı
Prof. Dr. Güner Sönmez, eğlence mekanlarında gençlerin içeceklerine GHB adlı uyuşturucu madde katıldığını belirterek uyarıda bulundu. Sönmez, özellikle genç kızların tuzağa düşürüldüğünü belirterek "Herkes sevdiklerini uyarsın. Duyduğum örneklerden sonra insanlığımdan utandım, hala elim ayağım titriyor" dedi.