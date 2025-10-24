  • İSTANBUL
Su ve kahveye bile katılıyor! İçen, tecavüze uğramış olarak uyanıyor! "Elim ayağım titredi" diyen profesörün anlattıkları ağızları açık bıraktı

Su ve kahveye bile katılıyor! İçen, tecavüze uğramış olarak uyanıyor! “Elim ayağım titredi” diyen profesörün anlattıkları ağızları açık bıraktı

Prof. Dr. Güner Sönmez, eğlence mekanlarında gençlerin içeceklerine GHB adlı uyuşturucu madde katıldığını belirterek uyarıda bulundu. Sönmez, özellikle genç kızların tuzağa düşürüldüğünü belirterek "Herkes sevdiklerini uyarsın. Duyduğum örneklerden sonra insanlığımdan utandım, hala elim ayağım titriyor" dedi.

Foto - Su ve kahveye bile katılıyor! İçen, tecavüze uğramış olarak uyanıyor! "Elim ayağım titredi" diyen profesörün anlattıkları ağızları açık bıraktı

Sönmez, "Bu madde renksiz, kokusuz ve fark edilmiyor. Kişi 10 dakika içinde bilincini kaybediyor ve korkunç olaylar yaşanıyor" diye konuştu.

Foto - Su ve kahveye bile katılıyor! İçen, tecavüze uğramış olarak uyanıyor! "Elim ayağım titredi" diyen profesörün anlattıkları ağızları açık bıraktı

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere dayandığını belirten Prof. Dr. Güner Sönmez, eğlence mekanlarında içeceklere GHB (gamma hidroksibütirat) adlı kimyasal maddenin katıldığını belirterek "İçeceğe bir uyuşturucu damlatılıyor. 10-15 dakika sonra refleksler yavaşlıyor, bilinç kayboluyor. Kişi gözünü açtığında iğrenç bir otelde korkunç bir durumda buluyor kendini" ifadelerine yer verdi.

Foto - Su ve kahveye bile katılıyor! İçen, tecavüze uğramış olarak uyanıyor! "Elim ayağım titredi" diyen profesörün anlattıkları ağızları açık bıraktı

Sönmez, söz konusu maddenin renksiz, kokusuz ve tatsız olması nedeniyle fark edilmesinin imkânsız olduğunu belirterek "Bugün duyduğum örneklerden sonra insanlığımdan utandım, hala elim ayağım titriyor. Kahveye, suya bile katılabiliyor. Rahatlatıcı ve bayıltıcı etkisi var. Bu madde vücutta çok hızlı kayboluyor; kan ve idrar testlerinde sadece ilk 6–12 saat içinde tespit edilebiliyor" dedi.

Foto - Su ve kahveye bile katılıyor! İçen, tecavüze uğramış olarak uyanıyor! "Elim ayağım titredi" diyen profesörün anlattıkları ağızları açık bıraktı

Sönmez, yaşanan olayların bireysel değil, organize şekilde gerçekleştirildiğini savundu: "Baygın veya kendinden geçmiş bir kişiyi sıradan bir otel içeri almaz. Bu, organize şekilde yürüyen bir iş. İnsanlıktan çıkmış kişiler var." Sönmez, bazı mağdurların utanç ve korku nedeniyle polise başvurmadığını belirterek uyarısını şöyle sürdürdü: "İçeceğinizi asla başıboş bırakmayın, tanımadığınız kişilerden içecek almayın, bilmediğiniz mekanlara gitmeyin. Şüpheli bir durum yaşarsanız hemen konumunuzu paylaşın ve sağlık kuruluşuna gidin." Profesör, paylaşımının sonunda "Bu olay küçümsenecek bir şey değil. Herkes duysun, sevdiklerinizi uyarın" diyerek bu konuda dikkatli olunması çağrısında bulundu.

