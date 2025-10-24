Su ve kahveye bile katılıyor! İçen, tecavüze uğramış olarak uyanıyor! “Elim ayağım titredi” diyen profesörün anlattıkları ağızları açık bıraktı

Sönmez, yaşanan olayların bireysel değil, organize şekilde gerçekleştirildiğini savundu: "Baygın veya kendinden geçmiş bir kişiyi sıradan bir otel içeri almaz. Bu, organize şekilde yürüyen bir iş. İnsanlıktan çıkmış kişiler var." Sönmez, bazı mağdurların utanç ve korku nedeniyle polise başvurmadığını belirterek uyarısını şöyle sürdürdü: "İçeceğinizi asla başıboş bırakmayın, tanımadığınız kişilerden içecek almayın, bilmediğiniz mekanlara gitmeyin. Şüpheli bir durum yaşarsanız hemen konumunuzu paylaşın ve sağlık kuruluşuna gidin." Profesör, paylaşımının sonunda "Bu olay küçümsenecek bir şey değil. Herkes duysun, sevdiklerinizi uyarın" diyerek bu konuda dikkatli olunması çağrısında bulundu.