Bu açıklama O illerimiz için önlem demek! Yoğun yağışla geçen kış mevsimi kene popülasyonunu...

"Kene özellikle vahşi hayattaki tilki, domuz ve tavşan gibi hayvanlarda olabildiği gibi koyun ve keçi gibi evcil hayvanlarla da taşınabilmektedir. Ahırlar mutlaka kene bertaraf edici ilaçlarla ilaçlanmalı. Hayvanların üzerinde kene varsa bunlar elle kırılarak bertaraf edilmemeli. Bu tedbirler alınacak olursa bu yıl kene popülasyonu ne kadar fazla olursa olsun hastalık sayısını azaltabileceğimizi düşünüyoruz."