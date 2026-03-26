Bu açıklama O illerimiz için önlem demek! Yoğun yağışla geçen kış mevsimi kene popülasyonunu...

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin keneler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhan Çetin, kışı yoğun yağışla geçiren illerde bitki örtüsünün baharda daha canlı olabileceğini belirterek, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran kenelerin bu şehirlerde popülasyonunun artabileceğine dikkati çekti.

Çetin, AA muhabirine, yağışların kene popülasyonunun artışına dolaylı etki ettiğini söyledi.

Bol yağışlı dönemlerde tabiatta daha fazla bitki örtüsü bulunmasının kene popülasyonunun artmasında etkili olduğunu anlatan Çetin, "Özellikle hastalık virüsünü taşıyan kene cinsinin en yoğun olduğu Tokat, Yozgat, Sivas, Erzincan, Giresun ve Gümüşhane gibi illerin yoğun miktarda yağış alması, bu sene kene sayısında daha fazla artış beklendiğini bize göstermektedir." dedi.

Çetin, kenelerin üç farklı evresinin bulunduğunu ifade ederek, en başlangıçtaki evresinde yakalanıp bertaraf edilmesinin, erişkin dönemine geçmesini engellemek açısından oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Özellikle hayvancılık ve tarımla uğraşılan yerlerde bu aylarda yapılacak kene mücadelesinin hastalık sayısında düşüş sağlayabileceğine dikkati çeken Çetin, şöyle konuştu:

"Tarım ve Orman müdürlükleri, özel idareler ve Sağlık Bakanlığımız bahar aylarından itibaren gerekli tedbirleri almaya başlamıştır. Özellikle hayvancılık yapılan bölgelerde keneyi bertaraf edici ilaç dağıtımı yapılmaktadır. Her yıl olduğu gibi geçen yıl da bölgemizde önemli bir kene ısırması vakası oldu. Sivas'ta geçen yıl 120 civarında vakamız olmuştur ve maalesef 12 hastamızı da KKKA hastalığından kaybettik.

Bu üzücü olaylarla karşılaşmamak ve toplumumuzun bu hastalıkla sıkıntıya girmemesi için bu dönemde yapacakları mücadele, alacakları tedbirin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Özellikle konunun tarafı olan devlet kurumlarımızın da konuyu daha ciddiyetle takip edeceğini düşünüyoruz."

Çetin, nisan ortalarından itibaren KKKA vakalarının görülmeye başladığını hatırlatarak, havaların bu yıl biraz daha erken ısınacağını öngörüp tedbirlerin alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Kenelerin, otların yoğun bulunduğu ve vahşi hayata açık bölgelerde daha yaygın olduğunu belirten Çetin, "Özellikle dinlenme alanlarında, park ve bahçeler ile rekreasyon alanlarında herhangi bir aktivite yaparken, üzerimize kene gelebileceğini düşünerek tedbirli olmalıyız. Kenelerin yüzde 70'inin bacaklardan ve özellikle pantolon paçalarından vücuda çıktığını biliyoruz. Pantolon paçalarının çorapların içerisine alınması bile önemli ve değerli." dedi.

Çetin, piknik alanına açık renkli örtü serilmesini ve üzerinde ayaklarla vurulup titreşim yapılmasını tavsiye ederek, bölgede kene varsa örtünün üstüne gelebileceğini söyledi. Bu bölgelerde daha fazla tedbir alınması gerektiğini belirten Çetin, tabiatta etkinlik yaparken açık renkli ve kapalı giysiler giyilmesini önerdi.

Çetin, hayvancılıkla uğraşanların daha fazla tedbir alması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kene özellikle vahşi hayattaki tilki, domuz ve tavşan gibi hayvanlarda olabildiği gibi koyun ve keçi gibi evcil hayvanlarla da taşınabilmektedir. Ahırlar mutlaka kene bertaraf edici ilaçlarla ilaçlanmalı. Hayvanların üzerinde kene varsa bunlar elle kırılarak bertaraf edilmemeli. Bu tedbirler alınacak olursa bu yıl kene popülasyonu ne kadar fazla olursa olsun hastalık sayısını azaltabileceğimizi düşünüyoruz."

