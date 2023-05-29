Su seviyesi düştü, alarm verildi! O ilimizde vatandaşlara uyarı yapıldı

Muğla’nın 40 milyon 800 bin metreküp kapasite ile en büyük barajı olan Geyik Barajında yılın aynı dönemlerinde yapılan ölçümlerde çok büyük bir düşüş gözlemleniyor. Özellikle Bodrum’un en büyük içme suyu kaynaklarından biri olan Geyik Barajında, Nisan ayı seviyeleri 2019 yılı yüzde 100, 2020 yılı yüzde 100, 2021 yılı yüzde 78, 2022 yılı yüzde 99 olarak ölçülürken bu yıl Nisan ayı doluluk oranı yüzde 46, 93 olarak çok büyük bir düşüş gösterdi. 15 Mayıs 2023 tarihi itibariyle yapılan ölçümlerde ise bu oranın yüzde 44’e gerilediği görüldü. Yine Bodrum’a su sağlayan bir diğer baraj olan Mumcular Barajında da düşüş devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Nisan ayında yüzde 88 olan doluluk oranı bu yıl yüzde 47 olarak ölçüldü. 15 Mayıs 2023 tarihinde yapılan diğer bir ölçümde ise barajın yüzde 45 seviyelerine gerilediği görüldü. Muğla’nın bir diğer önemli barajı olan Marmaris barajında ise 2019 yılından bu yana kadar 0 doluluk oranı ölçülürken bu yıl ? olarak tespit edildi.