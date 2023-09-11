‘Su savaşları yaşanacak! İklim değişikliği su stresine sürüklüyor

"Rakam 1000-500 arasındaysa buna su kıtlığı deniyor. Eğer kişi başına düşen su miktarı 500'den küçükse mutlak su kıtlığı mevcut oluyor ve su ile ilgili problemler maksimum seviyede yaşanıyor. Türkiye'nin çevresinde, kişi başına düşen su miktarı 500 metreküpün altına inen, çoğunluğunu çöllerin oluşturduğu Ürdün ve Mısır gibi ülkeler bulunuyor fakat Türkiye bu ülkelere kıyasla su kaynakları konusunda daha şanslı. Türkiye'de kullanılabilir yıllık yenilenebilir su miktarı 112 milyar metreküp ve iklim değişikliğiyle ilgili tahminlere bakarsak bu miktarın düşmesi bekleniyor. Bu rakam azalmasa bile şu anda Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı yaklaşık 1300 metreküp ki bu da su stresi demek. Şu anda Türkiye'nin su stresi yaşayan ülkeler sınıfında olduğunu söylememiz mümkün." "İklim değişikliğiyle yükselen sıcaklıklar buharlaşmayı artırıyor" Dünya nüfusunun 1960'lı yıllarda 3 milyarken 2022 yılı itibarıyla 8 milyara ulaştığını, Türkiye nüfusunun ise 1960'ta 27 milyonken 2022'de 85 milyon civarına yükseldiğini ve su kullanımının doğrudan nüfus artışıyla ilişkili olduğunu ifade eden Aydın, suya olan talebin artmasıyla su stresinin ortaya çıktığını bildirdi. Artan nüfus dışında su kaynaklarını tehdit eden unsurlardan birinin de küresel ısınma olduğuna dikkati çeken Aydın, iklim değişikliği ile birlikte sıcaklıkların ani yükselişinin buharlaşmayı artırdığını ve bu durumun suya olan ihtiyacı fazlalaştırdığını vurguladı. Aydın şöyle devam etti: "Normalde iklim dendiğinde minimum 30 yıllık ortalama kastediliyor. Küresel iklim değişikliği ve küresel ısınma ile duyduğumuz 1850'lere kıyasla atmosferdeki karbondioksit seviyesinin yaklaşık 280 ppm'den (milyonda 1 birim), 420 ppm'lere yaklaşmış olması ve yükseliş trendinin devam etmesiyle dünya ortalama sıcaklığı 1,5 derecenin altında tutulmaya çalışıyor. Ülkemizin de 2050 yılına kadar emisyonlarını nötrlemeyi hedeflediği bir taahhüttü var ama tüm ülkeler tarafından bunların tamamı yapılsa bile sıcaklıkların artmaya devam edeceği tahmin ediliyor."