Şu rezalete bakın şu rezalete! Bu tipler bir de “muhafazakâr” geçiniyor! Bu, resmen utanmazlığın daniskası

İkincisi, başta Amerika üretimi ya da desteklileri olmak üzere tüm medya Hamas’a, Gazzelilere, tüm Filistin halkına “terörist” diyecektir. Oysa büyük bir kesinlikle biliyoruz ki dünyada Siyonist İsrail’den daha büyük ve daha organize bir terörist topluluğu yoktur. Fakat dünyada cari kültürel iktidar “kime terörist denileceğini ve kime denilmeyeceğini” net şekilde belirleyen bir mekanizma olduğu için İsrail “kendisini savunan”, Filistin ise “terörist” olarak tanımlanacaktır. Sakın unutmayalım: Filistin halkı, toprakları bir terör çetesi tarafından işgale uğramış mazlum ve mağrur bir halktır ve Siyonist teröristlere karşı kendilerini her türlü şekilde savunmalarından daha doğal bir şey yoktur. Hiç akıldan çıkarmayalım bunu. Bir şey daha var. Her Filistin-İsrail gerginliği esnasında ortaya çıkan ve güya suret-i haktan görünerek “ne gerek vardı” cümlesini diline dolayan bazı bit yavruları yine çıktı ortaya.