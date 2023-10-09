2023-10-09 13:12:05 Şu rezalete bakın şu rezalete! Bu tipler bir de “muhafazakâr” geçiniyor! Bu, resmen utanmazlığın daniskası
Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, her Filistin-İsrail gerginliği esnasında ortaya çıkan ve güya suret-i haktan görünerek “ne gerek vardı” cümlesini diline dolayan “bazı bit yavruları”nı yerden yere vurdu. “Bu bit yavrularının temel numaraları ‘efendim, zaten müzakereler sürüyordu, bir çözüm bulunuyordu, şimdi bu Hamas’ın yaptığı oldu mu?’ diye sorup meşru, legal, caiz, hak olan Filistin savunması üzerinde istifham oluşturmaktır. Geneli de ‘muhafazakâr’ geçinen tiplerdir” ifadelerini kullanan Kılıçarslan, yazısında şunları kaydetti: