Türk İHA'larını vurmaya çalışıyordu! Şok gerçek: S-500'ler o füzenin panzehiriymiş

Rus uzman, Amerikan THAAD atmosferik önleme sisteminin Oreşnik füzelerini neden durduramayacağını da açıkladı. Mihaylov, "Birçok Batılı uzman, THAAD atmosferik önlemeler için tasarlandığı için, muharebe modundayken bu sistemin Oreşnik savaş başlığının uzaya yakın bir irtifada hareket etmesi durumunda onu önleyebileceğini iddia ediyor. Ancak sorun şu ki, Amerikalıların savaş başlığımızı düşürmesini bekleyerek bu hava sahasında kasten dolaşmayacağız" ifadelerini kullandı.