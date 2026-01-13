  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Türk İHA'larını vurmaya çalışıyordu! Şok gerçek: S-500'ler o füzenin panzehiriymiş
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türk İHA'larını vurmaya çalışıyordu! Şok gerçek: S-500'ler o füzenin panzehiriymiş

Ukrayna'nın envanterindeki Türk İHA'larını ve diğer menşeli İHA'ları S-400 ile S-500'lerle vurmaya çalışan Rusya'dan çarpıcı bir itiraf geldi.

#1
Foto - Türk İHA'larını vurmaya çalışıyordu! Şok gerçek: S-500'ler o füzenin panzehiriymiş

Rusya'nın geliştirdiği Oreşnik füze savunma sisteminin Batı yapımı silahlar karşısındaki üstünlüğüne dikkat çeken Rus uzman Mihaylov, Oreşnik'i durdurabilecek tek sistemin de yine Rusya'da olduğuna dikkat çekti.

#2
Foto - Türk İHA'larını vurmaya çalışıyordu! Şok gerçek: S-500'ler o füzenin panzehiriymiş

Askeri ve Siyasi Analiz Bürosu Direktörü Aleksandr Mihaylov, ABD de dahil Batı'daki hiçbir ülkenin Oreşnik hipersonik füzelerini engelleyebilecek bir sisteme sahip olmadığını belirtti.

#3
Foto - Türk İHA'larını vurmaya çalışıyordu! Şok gerçek: S-500'ler o füzenin panzehiriymiş

Rus basınına demeç veren Mihaylov, "Şu anda, yeryüzünde orta menzilli balistik füzeleri ve hipersonik savaş başlıklarını engellemek için tasarlanmış tek bir uçaksavar füze sistemi var: Rus S-500 (Prometey) sistemi. Bu sistem sadece Rusya'da görevde. Bu nedenle, ABD'nin Oreşnik'in savaş başlıklarını kapsamlı bir şekilde engelleyebilecek tek bir sistemi bile yok" dedi.

#4
Foto - Türk İHA'larını vurmaya çalışıyordu! Şok gerçek: S-500'ler o füzenin panzehiriymiş

Rus uzman, Amerikan THAAD atmosferik önleme sisteminin Oreşnik füzelerini neden durduramayacağını da açıkladı. Mihaylov, "Birçok Batılı uzman, THAAD atmosferik önlemeler için tasarlandığı için, muharebe modundayken bu sistemin Oreşnik savaş başlığının uzaya yakın bir irtifada hareket etmesi durumunda onu önleyebileceğini iddia ediyor. Ancak sorun şu ki, Amerikalıların savaş başlığımızı düşürmesini bekleyerek bu hava sahasında kasten dolaşmayacağız" ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Türk İHA'larını vurmaya çalışıyordu! Şok gerçek: S-500'ler o füzenin panzehiriymiş

ABD yapımı SM-3, Alman yapımı Arrow 3 gibi füze savunma sistemlerinin de Oreşnik füzelerini önleyemeyeceğinin altını çizen Mihaylov, fiiliyatta Batılı füze savunma sistemlerinin hiçbirinin hipersonik silahlara karşı hiçbir zaman etkili olmadığını ve hipersonik Rus silahlarını hiçbir zaman engelleyemediğini vurguladı.

