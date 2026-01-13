Türkiye'nin harp silahı düşürmüştü: Yine de vazgeçmiyorlar, 114 tane o uçaktan alacaklar

Times Now, kaynaklara atıfta bulunarak, bakanlığın Hindistan’ın “Make in India” savunma yerlileştirme hedeflerine uygun olarak, yerli içeriği başlangıçta önerilen yüzde 60’tan yüzde 75 veya daha fazlasına çıkarmak için baskı yaptığını bildirdi. Hindistan Savunma Bakanlığı’nın, Dassault Aviation ve bir Hint savunma firması arasındaki ortaklık aracılığıyla uçağın Hindistan’da üretilmesi için bir yerli üretim hattının kurulmasında ısrar etmesi de bekleniyor.