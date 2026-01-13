  • İSTANBUL
Türkiye'nin harp silahı düşürmüştü: Yine de vazgeçmiyorlar, 114 tane o uçaktan alacaklar
Haber Merkezi

Türkiye'nin harp silahı düşürmüştü: Yine de vazgeçmiyorlar, 114 tane o uçaktan alacaklar

Pakistan ile yapılan savaşta Türk harp silahı Koral tarafından düşürüldüğü öne sürülen Rafale savaş uçaklarıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Türkiye'nin harp silahı düşürmüştü: Yine de vazgeçmiyorlar, 114 tane o uçaktan alacaklar

M5Dergi'de yer alan habere göre, Hindistan Hava Kuvvetleri, Eylül ayında Hindistan Savunma Bakanlığı’na, Çok Rollü Savaş Uçağı gereksinimi kapsamında tahmini maliyeti yaklaşık 200 milyar Hindistan rupisi (22 milyar dolar) olan 114 adet Rafale savaş uçağı satın almak için onay talebinde bulundu.

#2
Foto - Türkiye'nin harp silahı düşürmüştü: Yine de vazgeçmiyorlar, 114 tane o uçaktan alacaklar

Ancak Savunma Bakanlığı, endüstriyel katılım, özellikle yerel üretim düzenlemeleri ve uçaktaki yerli içerik düzeyi konusunda daha fazla netlik istedi. O zamandan beri revize edilmiş bir teklifin sunulup sunulmadığı hala belirsiz. Economic Times, teklifin Macron’un ziyareti öncesinde ilgi göreceğini bildirdi.

#3
Foto - Türkiye'nin harp silahı düşürmüştü: Yine de vazgeçmiyorlar, 114 tane o uçaktan alacaklar

Verilen bilgiler göre süreç Hindistan Savunma Tedarik Konseyi tarafından onaylandıktan sonra, anlaşmanın fiyatı müzakere edilecek ve ardından Güvenlik Kabine Komitesi’nden nihai onay alınacak.

#4
Foto - Türkiye'nin harp silahı düşürmüştü: Yine de vazgeçmiyorlar, 114 tane o uçaktan alacaklar

Önerilen hükümetler arası satın alma, Hindistan Hava Kuvvetleri’nin Rafale filosunu 2016 yılında sipariş edilen 36 uçağın ötesine önemli ölçüde genişletecek. Hindistan Hava Kuvvetleri’nin savaş uçağı envanteri, son zamanlarda MiG-21’lerin emekliye ayrılması ve yerli Tejas Mark 1A savaş uçağının hizmete girmesindeki gecikmeler nedeniyle tükendi.

#5
Foto - Türkiye'nin harp silahı düşürmüştü: Yine de vazgeçmiyorlar, 114 tane o uçaktan alacaklar

Times Now, kaynaklara atıfta bulunarak, bakanlığın Hindistan’ın “Make in India” savunma yerlileştirme hedeflerine uygun olarak, yerli içeriği başlangıçta önerilen yüzde 60’tan yüzde 75 veya daha fazlasına çıkarmak için baskı yaptığını bildirdi. Hindistan Savunma Bakanlığı’nın, Dassault Aviation ve bir Hint savunma firması arasındaki ortaklık aracılığıyla uçağın Hindistan’da üretilmesi için bir yerli üretim hattının kurulmasında ısrar etmesi de bekleniyor.

#6
Foto - Türkiye'nin harp silahı düşürmüştü: Yine de vazgeçmiyorlar, 114 tane o uçaktan alacaklar

Geçen yıl, Tata Advanced Systems, Rafale gövde bölümlerini Hindistan’da üretmek için Dassault Aviation ile bir anlaşma imzaladı. Buna ek olarak, ülkede uçak için bir motor üretim tesisi ile bakım, onarım ve revizyon merkezi kurma planları da devam ediyor.

