Su içerken bu hataları yapmayın

2. Gereğinden fazla miktarlarda su tüketmek Çok fazla su içemez misin ? Aslında evet. Bu arada, idrarımızın rengi bize ne kadar doğru içtiğimizi gösteriyor. Turuncu veya sarı idrar yeterince su tüketmemişiz demektir. Bununla birlikte, idrar neredeyse renksizse, bu çok fazla suyun bir işaretidir. Açık sarı bir renk ideal miktarda su tükettiğimizin göstergesidir. Vücutta çok fazla su, su zehirlenmesi olarak bilinen duruma yol açabilir. Fazla su daha sonra vücutta kalır ve kanı sulandırır, bu da yaşamı tehdit edici sonuçlara yol açabilir. Ama merak etmeyin, bu o kadar çabuk olmuyor: Normal, sağlıklı bir vücut günde en fazla 10 litreye kadar dayanabilir.