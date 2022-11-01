  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık
9
Su içerken bu hataları yapmayın

2022-11-01 19:45:11
Su içerken bu hataları yapmayın

İnsan vücudu günlük 2,5 litreye kadar su ya ihtiyaç duyar, fakat su içerken yapılan bazı hatalar vardır. İşte o hatalar.

#1
Foto - Su içerken bu hataları yapmayın

Gün içerisinde yeterli miktarda su içmenin sağlığımız üzerindeki etkileri saymakla bitmiyor. Uzmanlar vücuttaki su miktarının azalmasının çeşitli sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiği konusunda uyarılarda bulunuyor. Sudan en etkili şekilde faydalanmak için su içerken bazı hususlara dikkat etmemiz gerekiyor.

#2
Foto - Su içerken bu hataları yapmayın

Vücudunuzu etkili bir şekilde nemlendirmek için bu 6 su içme hatasından kaçının!

#3
Foto - Su içerken bu hataları yapmayın

1. Çok soğuk su içmek Özellikle sıcak günlerde su şişesini buzdolabında saklamayı veya bardağa birkaç buz küpü koymayı severiz. Ancak bu aslında vücudumuzun soğuduğu bünyemizin sıcakla baş edebileceği anlamına gelmez. buz gibi içecekler bir tür soğuk şokuna neden olur. Vücut bunu telafi etmek için daha da fazla ısı üretir. Çöl halkları, sıcak günleri atlatmak için yüzyıllardır sıcak içecekler içmektedir. Buz gibi soğuk içecekler yerine oda sıcaklığında su içmek daha iyidir.

#4
Foto - Su içerken bu hataları yapmayın

2. Gereğinden fazla miktarlarda su tüketmek Çok fazla su içemez misin ? Aslında evet. Bu arada, idrarımızın rengi bize ne kadar doğru içtiğimizi gösteriyor. Turuncu veya sarı idrar yeterince su tüketmemişiz demektir. Bununla birlikte, idrar neredeyse renksizse, bu çok fazla suyun bir işaretidir. Açık sarı bir renk ideal miktarda su tükettiğimizin göstergesidir. Vücutta çok fazla su, su zehirlenmesi olarak bilinen duruma yol açabilir. Fazla su daha sonra vücutta kalır ve kanı sulandırır, bu da yaşamı tehdit edici sonuçlara yol açabilir. Ama merak etmeyin, bu o kadar çabuk olmuyor: Normal, sağlıklı bir vücut günde en fazla 10 litreye kadar dayanabilir.

#5
Foto - Su içerken bu hataları yapmayın

3. Susamadan su içmek Uzmanlarına göre susamadığınız halde sürekli belli aralıklarla su içmek saçmalık. Susuzluk bize tam şu anda vücudun sıvı istediğini gösterir önce veya sonra değil. O yüzden sadece vücudumuzu dinlemeliyiz. Tabii ki günde 1,5 ila 2 litre sıvı içmeliyiz, bazen hava durumuna ve aktiviteye bağlı olarak daha fazla. Bununla ilgili bir sorununuz varsa, plana göre içmek iyi bir fikirdir. Saf suyu hiç sevmiyorsanız, taze meyvelerle tatlandırabilirsiniz bunun için hazırlanmış su şişeleri bile var.

#6
Foto - Su içerken bu hataları yapmayın

4. Çok hızlı içmek Yazın hava çok sıcak olduğunda veya yorucu bir antrenmanı yeni bitirdiğimizde, baştan çıkarıcı bir anda bir şişe suyu nefessiz bitiririz. Ancak dikkatli olun aniden çok fazla su içersek tükürüğümüz aşırı derecede sulanır. Ancak bu, midedeki sıvıları uyardığı için sindirim için önemlidir. Onu çok fazla sulandırırsak, sindirim sistemimizde nispeten çok az tükürük olacaktır. Bu, vücudun sıvıyı düzgün bir şekilde ememeyeceği anlamına gelir.Buna göre mesanemiz hızla dolar ve çoğunu tekrar dışarı atarız. Vücudumuzun suyu depolamak ve önemli besinleri emmek için zar zor yeterli zamanı vardır.

#7
Foto - Su içerken bu hataları yapmayın

5. Sadece su içmek İster yazın ister spor sırasında: Vücudun yeterli sıvı ve su ile beslenmesini sağlamak için sadece bol su değil, aynı zamanda bazı mineraller de gereklidir. Magnezyum, potasyum, sodyum ve klorür içeren maden suları vücudu beslemek için idealdir. Sporcular büyük çaba ve çok fazla ter kaybı yaşarlar. Bu nedenle bazen mineraller açısından zenginleştirilmiş su içmek gerekebilir.

#8
Foto - Su içerken bu hataları yapmayın

6. Yeterince su içmemek Vücudun en iyi şekilde çalışması için gün boyunca yaklaşık 1,5 ila 2 litre su tüketilmelidir. Yaz aylarında fiziksel aktivite veya yoğun terleme sırasında daha fazla su içmelisiniz. Bununla birlikte, birçok kişi günlük olarak yeterince su içmeyi başaramaz.

Altını olanlar olmayanlara haber etsin! Hatice Kolçak açık açık duyurdu: Altın o tarihte uçuşa geçecek
Ekonomi

Altını olanlar olmayanlara haber etsin! Hatice Kolçak açık açık duyurdu: Altın o tarihte uçuşa geçecek

Para Piyasaları Uzmanı Hatice Kolçak, altın fiyatlarına ilişkin önemli tahminleri paylaştı. Kolçak, 2023'ün Mart ve Haziran ayına dikkat edi..
Körlüğe bile gidebilir! B12 vitamini eksikliğinde büyük tehlike
Sağlık

Körlüğe bile gidebilir! B12 vitamini eksikliğinde büyük tehlike

Uygun şekilde dengelendiğinde vegan beslenme sağlığa birçok fayda sağlayabiliyor. Vegan beslenenlerin tahıllar, bakliyatlar, kabuklu yemişle..
Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!
Ekonomi

Türkiye'den yeni müthiş petrol hamlesi: Milli yazılım 'ZEKİ' geliştirildi!

TPAO, petrol endüstrisine katkı sunacak milli yazılım 'ZEKİ'yi hayata geçirecek. ZEKİ'nin Türkiye'yi bu alanda ilk sıralara taşıyacağı ifade..
Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak
Medya

Meral Akşener'le ilgili bomba iddia! Yer yerinden oynayacak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve '6'lı masa'ya ilişkin yaptığı değerlendirmesinde, "Meral Akşene..
Gündem

"Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor" diye zırvalamıştı! Sözde oyuncu Cihat Tamer'den haber var

Ferhan Şensoy'un cenaze töreninde "Bu ülkeyi 70 senedir din bağımlısı hükümetler yönetiyor." diyerek kamuoyunun tepkisini çeken tiyatrocu Ci..
Memleket Partisi'nden flaş TOGG çıkışı!
Otomotiv

Memleket Partisi'nden flaş TOGG çıkışı!

Memleket Partili Gülay Baltalık, 29 Ekim'de fabrika açılışı yapılan yerli otomobil TOGG için “TOGG Milli bir projedir, sessiz kalanları anla..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23