Emekli albay Türkiye'nin savaş gemilerini perte çıkaracak yeni silahını duyurdu: Gemilerin ruhu bile duymayacak

Canlı yayında torpidonun teknik detaylarına da değinen Güçlüer, sistemde çift pervaneli özel bir hidrodinamik yapı kullanıldığını anlattı. Bu tasarım sayesinde torpidonun yüksek hızını su altında koruyabildiğini ifade eden Güçlüer, kullanılan gümüş oksit bataryaların ise klasik lityum bataryalara göre yaklaşık 3 kat daha fazla güç ürettiğini söyledi. Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çeken Güçlüer, yerli mühendislik kabiliyetinin deniz harp teknolojilerinde yeni bir seviyeye ulaştığını belirterek, projede görev alan mühendis ve kurumlara teşekkür etti.