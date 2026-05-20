Emekli albay Türkiye'nin savaş gemilerini perte çıkaracak yeni silahını duyurdu: Gemilerin ruhu bile duymayacak
Emekli albay ve öğretim üyesi Dr. Eray Güçlüer, katıldığı canlı yayında yeni nesil ağır sınıf torpido MK321 ile ilgili konuştu.
Emekli albay ve öğretim üyesi Dr. Eray Güçlüer, TVNET canlı yayınında Türkiye’nin geliştirdiği yeni nesil ağır sınıf torpidoya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
“Mavi Vatan’ın çelik pençesi” olarak nitelendirilen MK321 torpidosunun teknik özelliklerini anlatan Güçlüer, sistemin dünyadaki benzerlerinden ayrılan kritik kabiliyetlere sahip olduğunu söyledi.
Torpidonun Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirildiğini belirten Güçlüer, yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve 2,5 ton ağırlığında olan mühimmatın içinde 1 tona yakın patlayıcı bulunduğunu ifade etti. Güçlüer, torpidonun 100 kilometrenin üzerinde hıza ulaştığını belirterek, “Dünyada hiçbir torpido bu hızlarda hareket edemiyor” dedi.
Yeni nesil torpidonun fiber optik sistem sayesinde su altında tespit edilmesinin oldukça zor olduğunu vurgulayan Güçlüer, 60 kilometre menzile sahip mühimmatın büyük savaş gemilerine ciddi hasar verebileceğini söyledi. Güçlüer, “Bir geminin haberi bile olmadan hedefe ulaşabilir. Çok büyük savaş gemilerini bile kullanılamaz hale getirebilecek güçte” ifadelerini kullandı.
Canlı yayında torpidonun teknik detaylarına da değinen Güçlüer, sistemde çift pervaneli özel bir hidrodinamik yapı kullanıldığını anlattı. Bu tasarım sayesinde torpidonun yüksek hızını su altında koruyabildiğini ifade eden Güçlüer, kullanılan gümüş oksit bataryaların ise klasik lityum bataryalara göre yaklaşık 3 kat daha fazla güç ürettiğini söyledi. Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çeken Güçlüer, yerli mühendislik kabiliyetinin deniz harp teknolojilerinde yeni bir seviyeye ulaştığını belirterek, projede görev alan mühendis ve kurumlara teşekkür etti.
