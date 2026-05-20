  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TÜİK açıkladı: İşte en erken ve en geç evlenen iller! Sadece sabahları aç karnına tüketin! Zerdeçal çayı tarifi nasıl yapılır? Bu çay öyle bir şey yapıyor ki... İngiliz adam bütün vücudunu dövmelerle kapladı: Rekor kırdı! Yıllar öncesi yapılan çalışma yeniden gündeme geldi Gazze’de ateşkese rağmen şehit sayısı artıyor İngiltere'de skandal: Championship play off finali çıkmazı! Acun Ilıcalı takımı için görüşüyor
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Emekli albay Türkiye'nin savaş gemilerini perte çıkaracak yeni silahını duyurdu: Gemilerin ruhu bile duymayacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Emekli albay Türkiye'nin savaş gemilerini perte çıkaracak yeni silahını duyurdu: Gemilerin ruhu bile duymayacak

Emekli albay ve öğretim üyesi Dr. Eray Güçlüer, katıldığı canlı yayında yeni nesil ağır sınıf torpido MK321 ile ilgili konuştu.

#1
Foto - Emekli albay Türkiye'nin savaş gemilerini perte çıkaracak yeni silahını duyurdu: Gemilerin ruhu bile duymayacak

Emekli albay ve öğretim üyesi Dr. Eray Güçlüer, TVNET canlı yayınında Türkiye’nin geliştirdiği yeni nesil ağır sınıf torpidoya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Emekli albay Türkiye'nin savaş gemilerini perte çıkaracak yeni silahını duyurdu: Gemilerin ruhu bile duymayacak

“Mavi Vatan’ın çelik pençesi” olarak nitelendirilen MK321 torpidosunun teknik özelliklerini anlatan Güçlüer, sistemin dünyadaki benzerlerinden ayrılan kritik kabiliyetlere sahip olduğunu söyledi.

#3
Foto - Emekli albay Türkiye'nin savaş gemilerini perte çıkaracak yeni silahını duyurdu: Gemilerin ruhu bile duymayacak

Torpidonun Milli Savunma Bakanlığı AR-GE Merkezi tarafından geliştirildiğini belirten Güçlüer, yaklaşık 6 metre uzunluğunda ve 2,5 ton ağırlığında olan mühimmatın içinde 1 tona yakın patlayıcı bulunduğunu ifade etti. Güçlüer, torpidonun 100 kilometrenin üzerinde hıza ulaştığını belirterek, “Dünyada hiçbir torpido bu hızlarda hareket edemiyor” dedi.

#4
Foto - Emekli albay Türkiye'nin savaş gemilerini perte çıkaracak yeni silahını duyurdu: Gemilerin ruhu bile duymayacak

Yeni nesil torpidonun fiber optik sistem sayesinde su altında tespit edilmesinin oldukça zor olduğunu vurgulayan Güçlüer, 60 kilometre menzile sahip mühimmatın büyük savaş gemilerine ciddi hasar verebileceğini söyledi. Güçlüer, “Bir geminin haberi bile olmadan hedefe ulaşabilir. Çok büyük savaş gemilerini bile kullanılamaz hale getirebilecek güçte” ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Emekli albay Türkiye'nin savaş gemilerini perte çıkaracak yeni silahını duyurdu: Gemilerin ruhu bile duymayacak

Canlı yayında torpidonun teknik detaylarına da değinen Güçlüer, sistemde çift pervaneli özel bir hidrodinamik yapı kullanıldığını anlattı. Bu tasarım sayesinde torpidonun yüksek hızını su altında koruyabildiğini ifade eden Güçlüer, kullanılan gümüş oksit bataryaların ise klasik lityum bataryalara göre yaklaşık 3 kat daha fazla güç ürettiğini söyledi. Türkiye’nin savunma sanayisinde geldiği noktaya dikkat çeken Güçlüer, yerli mühendislik kabiliyetinin deniz harp teknolojilerinde yeni bir seviyeye ulaştığını belirterek, projede görev alan mühendis ve kurumlara teşekkür etti.

#6
Foto - Emekli albay Türkiye'nin savaş gemilerini perte çıkaracak yeni silahını duyurdu: Gemilerin ruhu bile duymayacak

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nagehan Alçı Ak Partili ismi kızdırdı: Yahu Nagehan… Az sussan olmaz mı!
Gündem

Nagehan Alçı Ak Partili ismi kızdırdı: Yahu Nagehan… Az sussan olmaz mı!

Yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın eski eşi Nagehan Alçı'..
Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?
Gündem

Başkan Erdoğan’a soruldu: Konuşmanız veda konuşması mıydı?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın ardından "Konuşmanız veda konuşması mıydı" diye soruldu.

MİT'ten Suriye hamlesi
Gündem

MİT'ten Suriye hamlesi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı
Gündem

İsrailli analist çıldırdı! Türk MAVİ VATAN'ı durdurulmalı

Yunan ve İsral basınında Türkiye’nin ‘Mavi Vatan’ tasarısı adımına yönelik tepkiler sürüyor. Yunan newsbreak sitesi, yahudi analist Shay Gal..
Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?
Gündem

Roma’yı sen mi yaktın Murat Kapki? Eğer yakmadıysan neden malvarlığını apar topar devretmeye kalktın?

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, İBB yolsuzluk davası tutuklu sanığı Murat Kapki’nin mahkemedeki "Roma'yı ben yaktım diyebilirdim" şeklin..
Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!
Gündem

Özgür yine ağlayarak batılı ağababalarından yardım istedi: Türkiye’de iktidarı değiştirmek Macaristan’dan daha zor!

Ülkesini her fırsatta Batı’ya şikayet ederek haçlılardan medet ummayı alışkanlık haline getiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu İngiliz The..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23