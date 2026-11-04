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MHP'den emekli ve asgari ücretliye dev müjde!

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MHP'den emekli ve asgari ücretliye dev müjde!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, çalışma hayatını ve dar gelirli vatandaşları sevindirecek tarihi çıkışlara imza attı.

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Foto - MHP'den emekli ve asgari ücretliye dev müjde!

Emekli maaşlarındaki adaletsizliğe neşter vurulmasını isteyen Kalaycı, prim-maaş dengesini yeniden kuracak kademeli intibak düzenlemesinin derhal hayata geçirilmesi gerektiğini ve 2027 yılı net asgari ücretinin açlık sınırının üzerine çıkarılması gerektiğini vurguladı.

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Foto - MHP'den emekli ve asgari ücretliye dev müjde!

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI Emeklilerin önemli bir bölümünün mevcut aylıklarıyla ay sonunu getiremediğini belirten Kalaycı, prim-maaş dengesinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısının gözden geçirilmesini talep eden Kalaycı, şu ifadeleri kullandı: "Bugün emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte, geçim sıkıntısı çekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak emekli aylıklarını artıracak, prim ödeme gün sayısını ve ödenen prim tutarını esas almak suretiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin öncelikle yapılması görüşündeyiz. Prim-maaş dengesi gözetilerek mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin kademeli bir şekilde yapılmasını, ayrıca emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesini gerekli görüyoruz."

#3
Foto - MHP'den emekli ve asgari ücretliye dev müjde!

2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN AÇLIK SINIRI VURGUSU 2027 yılında uygulanacak net asgari ücretin çalışanların yaşam koşulları göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiğini ifade eden Kalaycı, büyükşehir vurgusu da yaparak "2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları dikkate alınarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanlara büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz" ifadelerine yer verdi.

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Foto - MHP'den emekli ve asgari ücretliye dev müjde!

BAĞ-KUR'DA 7 BİN 200 GÜN TALEBİ VE SOSYAL REFORMLAR Küçük esnaf ile çiftçilerin prim yükünün hafifletilmesini isteyen Kalaycı, Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi ve biriken borçların yapılandırılması çağrısında bulundu. Konuşmasında diğer sosyal güvenlik beklentilerine de değinen Kalaycı, birinci dereceye yükselen memurlara 3 bin 600 ek gösterge verilmesi gerektiğini belirtti.

#5
Foto - MHP'den emekli ve asgari ücretliye dev müjde!

Ayrıca ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine katılımını sağlamak adına devlet tarafından prim desteği verilerek emeklilik hakkı tanınması önerisini sundu.

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Foto - MHP'den emekli ve asgari ücretliye dev müjde!

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Yorumlar

Recep Aydın. Sosyal Bilimci

Devletin Bekası ve Hakkaniyet Dengesi: Ekonomide Sorumluluk Ahlakı Siyaset mekanizmasının toplumsal refahı artırma gayreti, hiç şüphesiz sosyal devlet ilkesinin en tabii tezahürlerinden biridir. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu çatısı altında dar gelirli vatandaşların, asgari ücretlilerin ve ömrünü bu vatana hizmetle geçirmiş emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeye yönelik dile getirilen tarihi çıkışlar, toplumsal beklentilere tercüman olması bakımından ilk anda gönüllere su serpmektedir. Ne var ki, her samimi vatandaşın kalbinde taşıdığı o köklü sorumluluk duygusu, meseleye çok daha derin ve vakur bir pencereden bakmayı mecburi kılar: "Kula vefası olmayanın hakka vefası olmaz" şiarı, öncelikle üzerinde yaşadığımız ve her şeyin üstünde tuttuğumuz devlete karşı olan vefamızı ve sadakatimizi hatırlatır. Ekonomik adımlar ve vaatler, popülist rüzgarların cazibesine kapılmadan, sistemik bir ahlak ve sarsılmaz bir mali disiplin süzgecinden geçirilmek zorundadır. Bir devletin ve onun sosyal güvenlik sisteminin taşıma kapasitesini, aktüeryal dengelerini aşacak derecede büyük ve hesapsız adımlar talep etmek, kaş yaparken göz çıkarmaktan farksızdır. Zira devletin gücü ve bekası, tüm bireysel ve zümresel menfaatlerin ötesindedir. Güçlü bir devlet yapısı olmadan, ne kazanılan hakların kalıcılığı güvence altına alınabilir ne de geleceğe güvenle bakılabilir. Gerçek vatanseverlik; sadece kendi hakkını aramak değil, o hakkı talep ederken devletin omuzlarına binecek yükün taşınabilir olup olmadığını da dert edinmektir. Bugün yapılması gereken, ne çalışanımızı ve emeklimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmak ne de popülist vaatlerle bütçe dengelerini riske atmaktır. Çözüm; tahtıravallinin iki ucu gibi bir tarafı yükseltirken diğer tarafı çökerten geçici formüllerde değil; üretimi, bereketi ve sistemik adaleti merkeze alan dengeli bir paylaşım modelindedir. Hakkaniyetli bir yönetim, devletin kasasını sarsmadan vatandaşının sofrasını büyütebilen yönetimdir. Unutulmamalıdır ki, devletimizin gücü zayıflarsa, toplumun sığınacağı hiçbir gölge kalmaz. Bu sebeple, çalışma hayatına yönelik atılacak adımlarda atalarımızın basiretini ve sorumluluk ahlakını kuşanarak, devletimizin gücünü ve geleceğini her türlü mülahazanın üzerinde tutmak en asli vazifemizdir.
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