MHP'den emekli ve asgari ücretliye dev müjde!

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI Emeklilerin önemli bir bölümünün mevcut aylıklarıyla ay sonunu getiremediğini belirten Kalaycı, prim-maaş dengesinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısının gözden geçirilmesini talep eden Kalaycı, şu ifadeleri kullandı: "Bugün emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte, geçim sıkıntısı çekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak emekli aylıklarını artıracak, prim ödeme gün sayısını ve ödenen prim tutarını esas almak suretiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin öncelikle yapılması görüşündeyiz. Prim-maaş dengesi gözetilerek mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin kademeli bir şekilde yapılmasını, ayrıca emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesini gerekli görüyoruz."