  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kötü haber geldi: Borcun altından kalkamayan Türk gıda markası iflas etti Belgelerin tamamı eksiksiz incelendi… Ekrem’in üniversitede sınav notlarına bakın! Ataya: Barış Kurulu sömürgeci bir adımdır... AKİT TV'ye dikkat çeken açıklama... Avrupa ülkesi 'endişe verici' diyerek duyurdu: Türkiye diğer ülkeler gibi davranmayacak,o füzeyi kullanabilirler Türkiye’de Nükleer enerjide yeni eşik: Hedef Santral Değil, Teknoloji Üreten Ekosistem Fenerbahçe Beko’ya yenilmeyi hazmedemediler! Yunan ekibi Panathinaikos'a tokat gibi ceza Bir bu eksikti işte... Skriniar için kötü haber Slovakya'dan! Mart ayı bile tehlikede Sosyal medya bu haberle çalkalanıyor! Serdar Ali Çelikler çileden çıktı resmen... 35 ilin ihracatı arttı! İlk 4 değişmedi Sözleri gündeme oturdu! Herkes bunu konuşuyor: Dursun Özbek başkanlığa aday olacak mı?
Hayat-Aktüel
14
Yeniakit Publisher
Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir
AA Giriş Tarihi:

Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

Terörle mücadele başta olmak üzere, birçok alanda başarıyla görev yapan özel harekat polisleri, Erzurum'da dondurucu soğuk ve yoğun kar altında eğitim aldılar.

#1
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

PÖH ekipleri aldıkları eğitimlerle çetin kış şartlarında operasyon ve arama kurtarma görevlerine hazır hale geldi.

#2
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Özel Harekat (PÖH) Daire Başkanlığı tarafından, Erzurum'da 2 bin 421 metre yükseklikte kış kampı düzenlendi.

#3
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

PÖH ekipleri, kar ve tipinin sıklıkla etkili olduğu Konaklı Kayak Merkezi'nde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceyi gösterdiği bölgede sıkı eğitimden geçirildi.

#4
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

Profesyonel eğitmenlerin koordinasyonunda 15 gün süren eğitimlerde, kar ve tipi altında PÖH ekiplerinin operasyon kabiliyetini artırmaya yönelik çalışmalar yapıldı.

#5
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

Dağdaki 3 günlerini iglo ev ve mağaralarda geçiren polisler, kayak yapmayı ve çetin kış şartlarında doğada kalmayı öğrendi.

#6
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

Teleferikte mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik senaryoların da uygulandığı eğitimde, arama ve kurtarmada her koşulda doğru ve güvenli müdahale edebilecek donanımlı personel yetiştirilmesi amaçlandı.

#7
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

Eğitimde görevli bir özel harekat polisi, AA muhabirine, personelin her türlü şartta gözünü kırmadan çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

#8
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

Başkanlık olarak kış şartlarında doğada arama kurtarma kursunda personeli eğittiklerini belirten özel harekat polisi, "Personelimize kış şartlarında doğada oluşabilecek farklı senaryolara hem teknik

#9
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

ekipman kullanarak hem de ekipman bulunmadığında doğanın imkanlarını değerlendirerek arama kurtarma faaliyetlerini yürütme becerisi kazandırıyoruz." dedi.

#10
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

Eğitim programının; arama kurtarma bölgesine güvenli intikal planlaması, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi, çığ riski olan anların tespiti, bu bölgelerden intikal ve çığ altında kalan kazazedeye

#11
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

hızlı ve güvenli şekilde ulaşma yöntemleri ile kazazedeye ilk yardım ve onu sağlık kuruluşuna intikal ettirme aşamalarından oluştuğunu anlatan özel harekat polisi, şunları kaydetti:

#12
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

"Zorlu hava koşullarında iglo, kar mağarası ve tilki kovuğu gibi barınakların yapılması ile ayrıca teleferikte mahsur kalanların kurtarılması eğitimimiz de var.

#13
Foto - Kar kış soğuk PÖH'e vız gelir

Hedefimiz her koşulda doğru ve güvenli müdahale edecek donanımlı personel yetiştirmektir."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!
Gündem

Özel’in tehditleri Savcı Gürlek’i görevden aldırdı!

Yeni Akit yazarı Yüksel Tokur, kaleme aldığı yazısında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik ..
Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!
Gündem

Danimarka'dan skandal Gazze açıklaması: Başım daha az ağrır!

Müslüman kanının akıtıldığı Gazze için kurulan Barış Kurulu’na davet edilmeyen Batı’nın ikiyüzlü temsilcilerinden Danimarka, pişkince bir aç..
Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı
Siyaset

Böyle muhalefet olmaz! CHP’nin karşı çıkmadığı bir bu kalmıştı

Özellikle fırsatçıların fahiş fiyat artışı için bahanelerini sıfıra indirmek ve ithalatı azaltarak Türkiye’nin kendi kendine yetmesini sağla..
Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in yerine gelmişti
Gündem

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in yerine gelmişti

Yeni İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez Kimdir? Adalet Bakanı Olan Akın Gürlek'in Yerine Gelen Fatih Dönmez'in Önceki Görevi Neydi,..
TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı
Gündem

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA NATO'yu salladı

TCG Anadolu'dan havalanan Bayraktar TB3 SİHA, NATO'nun Almanya'da düzenlediği Steadfast Dart 2026 tatbikatına damga vurdu.
Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor!
Gündem

Kanser aşısı yapıldı: Yüzde 100 tedavi ediyor!

Rusya, “NeoOncoVac” adlı melanom aşısının klinik kullanıma onay aldığını ve ilk hastalara uygulanmaya başlandığını duyurdu...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23