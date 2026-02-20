Sözleri gündeme oturdu! Herkes bunu konuşuyor: Dursun Özbek başkanlığa aday olacak mı?
Galatasaray'da başkanlık yarışı için adı geçenler isimler netleşmeye başladığı şu günlerde Başkan Dursun Özbek, o koltuk için aday olacağını ilan etti.
Galatasaray ile Alfemo arasında Futbol A Takımı forma yan sponsorluğu anlaşması için imza töreni düzenlendi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşmasında açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek'in açıklamaları şöyle: -Galatasaray her zaman öncü olmuştur. Sahada rekabet ederken, kulüp yönetiminde de sürdürebilir, güçlü bir yapıyı benimser. Attığımız bu imza kulübü sağlam temeller üzerine inşa etmenin bir başka göstergesidir.
-Galatasaray, olimpik sporları Türkiye'ye getiren kulüp. Ayrıca Ali Sami Yen'in misyonu ile yetiştirici kulüp olmak gibi özelliği var.
"Başkanlığa yeniden aday olacağını açıkladınız. Abdullah Kavukcu listede yine olacak mı?"
-Seçim için konuşma zamanı değil, erken daha. Evet adayım. O dönem geldiği zaman listemizi sizlere açıklayacağız.
