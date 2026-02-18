Steadfast Dart 2026'da neler oluyor? TSK'dan kritik atış hamlesi

Türkiye ve İspanya, NATO’nun iki müttefiki olarak denizden karaya farklı alanlarda birlikte çalışabilirliği geliştiren eğitimler yürütüyor. Bu kapsamda düzenlenen her müşterek faaliyet, harekât ortamında komuta-kontrol ve lojistik zincirin pürüzsüz işlemesine katkı sağlıyor. İttifak içindeki dayanışma, caydırıcılığın en önemli unsurlarından biridir. TSK’nın disiplin ve kabiliyeti, müttefiklerle aynı standardı paylaşarak sahada ortak bir dil oluşturuyor.