Steadfast Dart 2026'da neler oluyor? TSK'dan kritik atış hamlesi

Steadfast Dart 2026, NATO çerçevesinde icra edilen müşterek eğitimlerle müttefikler arasındaki askeri uyumu güçlendirmeyi hedefliyor. Senaryolar; ateş desteği, hedef tespiti, koordinasyon ve emniyet prosedürlerini kapsıyor. 81 mm havan, piyade birliklerinin organik ateş gücünü artıran, dolaylı atış kabiliyeti sunan bir sistemdir. Eğitimlerde duman, aydınlatma ve yüksek hassasiyetli atış teknikleri üzerinde durulduğu belirtildi. TSK unsurları, İspanyol mevkidaşlarıyla aynı atış hattında görev alarak hedefe yönelik koordineli atışlar gerçekleştirdi. Birlikler; nişan düzeltmeleri, atış emniyeti ve haberleşme akışını gerçek zamanlı test etti. MSB tarafından paylaşılan bilgilendirmede, “Almanya’da düzenlenen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’nda Kara Kuvvetleri unsurlarımız, İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile 81 mm’lik havan atışı gerçekleştirdi” ifadesi yer aldı. Paylaşımda tatbikat sahasından görüntülere de yer verildi.