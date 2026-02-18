  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Steadfast Dart 2026'da neler oluyor? TSK'dan kritik atış hamlesi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Steadfast Dart 2026'da neler oluyor? TSK'dan kritik atış hamlesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Almanya’daki Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’nda İspanya ordusuyla müşterek 81 mm havan atışı icra etti. Millî Savunma Bakanlığı, faaliyetin planlandığı şekilde başarıyla tamamlandığını duyurdu

#1
Foto - Steadfast Dart 2026'da neler oluyor? TSK'dan kritik atış hamlesi

Steadfast Dart 2026, NATO çerçevesinde icra edilen müşterek eğitimlerle müttefikler arasındaki askeri uyumu güçlendirmeyi hedefliyor. Senaryolar; ateş desteği, hedef tespiti, koordinasyon ve emniyet prosedürlerini kapsıyor. 81 mm havan, piyade birliklerinin organik ateş gücünü artıran, dolaylı atış kabiliyeti sunan bir sistemdir. Eğitimlerde duman, aydınlatma ve yüksek hassasiyetli atış teknikleri üzerinde durulduğu belirtildi. TSK unsurları, İspanyol mevkidaşlarıyla aynı atış hattında görev alarak hedefe yönelik koordineli atışlar gerçekleştirdi. Birlikler; nişan düzeltmeleri, atış emniyeti ve haberleşme akışını gerçek zamanlı test etti. MSB tarafından paylaşılan bilgilendirmede, “Almanya’da düzenlenen Steadfast Dart 2026 Tatbikatı’nda Kara Kuvvetleri unsurlarımız, İspanya Silahlı Kuvvetleri unsurları ile 81 mm’lik havan atışı gerçekleştirdi” ifadesi yer aldı. Paylaşımda tatbikat sahasından görüntülere de yer verildi.

#2
Foto - Steadfast Dart 2026'da neler oluyor? TSK'dan kritik atış hamlesi

Türkiye ve İspanya, NATO’nun iki müttefiki olarak denizden karaya farklı alanlarda birlikte çalışabilirliği geliştiren eğitimler yürütüyor. Bu kapsamda düzenlenen her müşterek faaliyet, harekât ortamında komuta-kontrol ve lojistik zincirin pürüzsüz işlemesine katkı sağlıyor. İttifak içindeki dayanışma, caydırıcılığın en önemli unsurlarından biridir. TSK’nın disiplin ve kabiliyeti, müttefiklerle aynı standardı paylaşarak sahada ortak bir dil oluşturuyor.

#3
Foto - Steadfast Dart 2026'da neler oluyor? TSK'dan kritik atış hamlesi

Faaliyet, Millî Savunma Bakanlığı’nın resmi sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Duyuruda tatbikatın hedef ve kapsamına dair özet bilgi paylaşıldı; ayrıntıların planlama takvimi çerçevesinde ilerlediği vurgulandı. Resmi açıklamalar, güvenlik ve emniyet kurallarının titizlikle uygulandığını ortaya koyuyor. Eğitimler boyunca komuta kademesinin koordinasyonu ve saha emniyeti önceliklendiriliyor.

#4
Foto - Steadfast Dart 2026'da neler oluyor? TSK'dan kritik atış hamlesi

Müşterek havan eğitimleri, muharebe sahasında kısa sürede etkili ateş desteği sağlamanın anahtarıdır. Aynı zamanda unsurların hedef tespiti ve düzeltme döngülerini hızlandırarak isabet oranını yükseltir. Türkiye açısından bu tür tatbikatlar, sınır ötesi tehditlere karşı hazırlık seviyesini diri tutar. Müttefiklerle paylaşılan taktik ve teknik prosedürler, milli savunma doktrinimizin uygulanabilirliğini güçlendirir.

#5
Foto - Steadfast Dart 2026'da neler oluyor? TSK'dan kritik atış hamlesi

Tatbikatlarda farklı coğrafi ve meteorolojik koşullar simüle edilerek gerçekçi bir eğitim ortamı oluşturuluyor. Hedef; personelin stres altında doğru karar verme, emniyetli atış ve kesintisiz iletişim becerisini pekiştirmek. 81 mm havan gibi sahada sık kullanılan sistemlerde standart işletim usullerinin pekişmesi, birliğin genel harekât verimini artırır. Müttefik birliklerle aynı tabloda yer almak, prosedürlerin uyumunu hızlandırır.

#6
Foto - Steadfast Dart 2026'da neler oluyor? TSK'dan kritik atış hamlesi

Steadfast Dart 2026 kapsamında icra edilen 81 mm havan atışları, TSK’nın müttefikleriyle omuz omuza sürdürdüğü hazırlığın somut bir göstergesi oldu. MSB’nin paylaştığı bilgiler, tatbikatın hedeflerine uygun biçimde ilerlediğini teyit ediyor.

