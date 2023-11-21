Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

Staj mağdurları ve kademeli emeklilik bekleyenler ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Staj mağdurları ile ilgili harekete geçildi. Yaş şartı olmadan emekli olmalarının yolu açılıyor. Sigorta başlangıç tarihi itibariyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında bulunan vatandaşlar için yaş şartı aranmayacak. Bu durumdaki bireyler, belirlenen süre ve prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. 23 Mayıs 1996 öncesi sigorta girişi olanlar 5825 gün, bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar ise 5900 gün prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanacaklar. Öte yandan staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere emeklilik yolu açılacak.