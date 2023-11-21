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Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

2023-11-21 20:03:47
Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

Staj mağdurları ve kademeli emeklilik bekleyenler ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Staj mağdurları ile ilgili harekete geçildi. Yaş şartı olmadan emekli olmalarının yolu açılıyor. Sigorta başlangıç tarihi itibariyle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında bulunan vatandaşlar için yaş şartı aranmayacak. Bu durumdaki bireyler, belirlenen süre ve prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler. 23 Mayıs 1996 öncesi sigorta girişi olanlar 5825 gün, bu tarihten sonra sigorta girişi olanlar ise 5900 gün prim ödeyerek emeklilik hakkı kazanacaklar. Öte yandan staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere emeklilik yolu açılacak.

#1
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

Emeklilikte Yaşa Takılan milyonlarca kişi EYT düzenlemesi ile yaş şartı aranmaksızın emekli oldu ve emekli aylıklarını almaya başladı. Ancak yapılan düzenlemenin ardından birçok kişi de kapsama dahil edilmemekten şikayetçi. Özellikle EYT hakkından birkaç günle yararlanamayanlar düzenleme kapsamının genişletilmesini istiyor.

#2
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

EYT düzenlemesi ile birlikte en fazla konuşulanlar ise kendilerini 'staj ve çıraklık mağdurları' olarak tanımlayan grup. Türkiye'nin dört bir yanında yaptıkları basın açıklamaları ile seslerini duyurmaya çalışıyorlardı.

#3
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

Konuyu gündemde tutan staj ve çıraklık mağdurlarının yaptığı basın açıklamaları Meclis'te yankı buldu. Onlar için de emeklilik yolunu açacak olan adım atılıyor.

#4
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

Yeniden Refah Partisi Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner sosyal medyadan staj ve çıraklık mağdurları ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Güner, kanun teklifinin Meclis'e bugün sunulduğunu duyurdu.

#5
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

Melih Güner, "Staj ve Çıraklık sürelerinin SGK Başlangıcı sayılması için hazırlanan kanun teklifimizi bugün TBMM ne sunuyoruz. " ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

EYT düzenlemesinin ardından SGK başlangıcı 1998'den sonra olanlardan ise kademeli emeklilik talebi geliyordu. Melih Güner kademeli emeklilik ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu.

#7
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

Kademeli emeklilik bekleyenlere müjde gibi haber geldi. Güner, "Kademeli Emeklilik ile ilgili kanun teklifimizi de Cuma gününe kadar TBMM ne sunacağız. İnşallah kanun teklifimiz yasalaşır. Toplumsal beklentiler karşılanır biz de vesile olmanın mutluluğunu yaşarız.." diye konuştu.

#8
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

Öte yandan Sigorta başlangıç tarihleri EYT kapsamında olan vatandaşlar, sadece süre ve prim şartlarını yerine getirerek emekli olabilecekler. Posta yazarı Ekrem Sarısu konuyla ilgili merak edilen sorulara cevap verdi. İşte detaylar...

#9
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

CEVAP: Sigorta başlangıç tarihi itibariyle EYT kapsamında olduğunuzdan, emekli olurken yaş aranmayacak. Süre ve prim şartlarıyla emekli olacaksınız. Süre şartını da sağladığınızdan, aranan primi tamamlayacağınız tarihte emekli olacaksınız. Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Sigorta girişiniz 23 Mayıs 1996’dan önceyse 1175 gün daha prim ödeyerek priminizi 5825 güne, sonraki bir tarih ise 1250 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

#10
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

CEVAP: Sigorta başlangıç tarihi itibariyle EYT kapsamında olduğunuzdan, emekli olurken yaş aranmayacak. Süre ve prim şartlarıyla emekli olacaksınız. Süre şartını da sağladığınızdan, aranan primi tamamlayacağınız tarihte emekli olacaksınız. Sigorta başlangıcınızı tarih (gün, ay, yıl) olarak bildireceğiniz yerde sadece yıl olarak bildirmişsiniz. Sigorta girişiniz 23 Mayıs 1996’dan önceyse 1175 gün daha prim ödeyerek priminizi 5825 güne, sonraki bir tarih ise 1250 gün daha prim ödeyerek priminizi 5900 güne tamamlayacağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

#11
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

2024’TE 58 YAŞINIZIN DOLACAĞI TARİHTE SORU: 1966 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 1997 olup 4000 gün prim ödemem var. 3600 günle emekli olabilir miyim? Hacer İNCE

#12
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

CEVAP: Yaş haddinden emekli olmak için; 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 gün prim ödeme ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. Süre ve prim şartını sağlamış olduğunuzdan, bundan sonra prim ödemeseniz de 2024’te 58 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz.

#13
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

SON YEDİ YIL KURALI NEDİR? SORU: Son yedi yıl kuralı nedir? Nasıl ve neye göre belirleniyor, nasıl uygulanıyor? KAPLAN

#14
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

CEVAP: Birden fazla sigortalılık statüsüne (örneğin SSK ve Bağkur’a) prim ödeyenlerin hangi sigortalılık statüsünden emekli olacağını son yedi yıl kuralı belirliyor. Yasaya göre; primi ödenen son yedi yılda fazla prim ödenen, prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsünden emekli olunuyor.

#15
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

Buradaki son yedi yıl takvim yılını göstermiyor. “Primi ödenen son yedi yıl” ifadesi son ödenen 2520 gün primi kastediyor. Son ödenen 2520 gün prim içinde hangi statüde fazla prim ödenmişe o statüden emekli olunuyor.

#16
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

Örneğin; son 2520 gün prim içinde SSK’ya 1270 gün, Bağkur’a 1250 gün prim ödeyen biri, SSK şartlarıyla emekli olur. Son 2520 gün primi içinde SSK’ya

#17
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

1260 gün SSK’dan sonra Bağkur’a 1260 gün prim ödeyen biri, prim ödemeleri eşit olduğundan, son olarak tabi olduğu Bağkur şartlarıyla emekli olur.

#18
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

SORU: SSK işe giriş tarihim 1 Eylül 1999, SSK’ya 400 gün prim ödemem var. Memuriyete girişim 26 Temmuz 2001, çıkışım 1 Eylül 2016 olup 5415 gün hizmetim var. 20 Kasım 2000 ile 21 Temmuz 2001 arasında 8 ay askerlik yaptım. Ancak askerlik borçlanması yapmadım. Memuriyetten emekli olabilir miyim? Bunun için ne yapmam lazım?

#19
Foto - Staj mağdurlarına ve kademeli emeklilik bekleyenlere müjde! Milyonlarca kişi yaş şartı olmadan emekli olabilecek

CEVAP: Bundan sonra çalışmaz ve herhangi bir sigortalılık statüsünde prim ödemezseniz 61 yaşı doldurunca Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz. Bunun dışında memuriyette emekli olmak için tekrar memuriyete dönüp toplam hizmet sürenizi (prim ödemenizi) 9000 güne tamamlamanız gerekir. Sigortalı bir işte çalışarak memuriyetten sonra SSK’ya ödeyeceğiniz primi 1260 güne tamamlayacağınız tarihte EYT kapsamında yaş aranmadan emekli olabilirsiniz.

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