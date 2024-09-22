Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK ELİNE GEÇTİ" ENGİN VEREL: "İkinci yarıda Fenerbahçe'nin gol bulmak için yoğun bir baskısı vardı. Ancak yine gol Galatasaray'dan geldi. Sara, o dakikaya kadar Galatasaray'ın en iyilerinden biriydi. Attığı golle de bunu taçlandırdı. Dzeko'nun penaltısından sonra net fırsatları harcayan Fenerbahçe, farkı 1'e indirseydi belki 1 puanı kurtarırdı; ancak Okan Buruk, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle takımının düşen direncini biraz olsun güçlendirdi. Lig uzun maraton, köprünün altından daha çok sular akar ama şu bir gerçek ki, Kadıköy'deki galibiyetle ligdeki psikolojik üstünlük de Galatasaray'ın eline geçti." [Akşam]