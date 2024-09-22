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Spor
7
Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

2024-09-22 09:50:34
Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

"TARİHE GEÇEN ZAFER" LEVENT TÜZEMEN: "Mourinho derbi öncesi Galatasaray'ı ve Okan Buruk'u söylemleriyle psikolojik bir savaşın içine çekmeye çalıştı. Çünkü Portekizli hoca gerginlikten beslenmeyi sever. Ancak Okan Buruk ile Galatasaraylı oyuncular Florya'da zihinsel olarak Mourinho'nun gerginlik tuzağına düşmemek için özel olarak hazırlanmışlar. Derbide öz güvenli bir Galatasaray izledim. Okan hoca, korkak davranmadı. Hücum futbolundan ve rakibe önde baskı yapma anlayışından taviz vermedi. "Eğer Osimhen son vuruşlarda eski gücünde olsaydı Galatasaray derbiyi çok daha farklı kazanırdı. Okan hoca, Kadıköy'e şampiyon hoca olarak geldi. Galatasaray da sahaya lider olarak çıktı. Galatasaraylı oyuncular derbiyi kazanmaya öylesine inanmışlardı ki tarihe geçen bir zafere imza attılar. Lider geldiği Kadıköy'den lider döndükleri gibi yenilmezliklerini de sürdürdüler." [Sabah]

#1
Foto - Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

"4 NET POZİSYON ÜRETTİ" UĞUR MELEKE: "Her iki takımın da üçüncü bölgede bolca aksiyon yarattığı, orta sahaların çoğunlukla transit geçildiği maçta farkı bence bazı özel oyuncular yarattı dün. Victor Osimhen gelene kadar Galatasaray geriden uzun metrajlı çıkışlarda bu kadar yüksek yüzdeyle hücum edemiyordu. Uluslararası yıldız Victor Osimhen, bu maçta ilk yarıda kendisine gelen 4 topu doğru kullanarak 4 net pozisyon yarattı takımına." [Hürriyet]

#2
Foto - Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

"GALATASARAY İYİ OYNADI" AHMET ÇAKAR: "Büyük derbi Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Önce şunu söyleyelim, Galatasaray çok iyi top oynadı. Pozisyon verdiler belki ama iyi kapandılar, yakaladıkları pozisyonları değerlendirdiler ve bazı oyuncuların kalitesiyle de maçı koparttılar." [Sabah]

#3
Foto - Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

"PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK ELİNE GEÇTİ" ENGİN VEREL: "İkinci yarıda Fenerbahçe'nin gol bulmak için yoğun bir baskısı vardı. Ancak yine gol Galatasaray'dan geldi. Sara, o dakikaya kadar Galatasaray'ın en iyilerinden biriydi. Attığı golle de bunu taçlandırdı. Dzeko'nun penaltısından sonra net fırsatları harcayan Fenerbahçe, farkı 1'e indirseydi belki 1 puanı kurtarırdı; ancak Okan Buruk, yaptığı oyuncu değişiklikleriyle takımının düşen direncini biraz olsun güçlendirdi. Lig uzun maraton, köprünün altından daha çok sular akar ama şu bir gerçek ki, Kadıköy'deki galibiyetle ligdeki psikolojik üstünlük de Galatasaray'ın eline geçti." [Akşam]

#4
Foto - Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

"DİSİPLİNLİ VE HIRSLIYDILAR" ÖMER ÜRÜNDÜL: "Galatasaray çok önemli bir deplasman derbisinde nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynayarak 3 puanı kazandı. Disiplinli ve hırslıydılar. İyi yardımlaşma yaptılar. Maçın ilk 15 dakikası hariç kontrol hep ellerindeydi. Takım oyunu oynadılar. Bütün futbolcular görevlerini yaptı. Ben en çok Yunus'u beğendim. Bu kadar olumlu performans göstereceğini herhalde kimse beklemiyordu." [Sabah]

#5
Foto - Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

"DERBİNİN SONUCUNU BELİRLEDİLER" ALİ GÜLTİKEN: "Barış Alper ve Mertens, derbinin sonucunu belirlediler. İki oyuncudan muazzam performanslar izledik. Özellikle Barış Alper'in sol kanattan oluşturduğu ataklar Fenerbahçe'nin dengesini çok ciddi şekilde bozdu. Mertens'le beraber hem oynadılar hem de oyunu yönettiler. Fenerbahçe savunmasının her atakta bu futbolcuların topla buluşmasına engel olamaması ağır bir fatura olarak skora yansıdı. Galatasaray, Osimhen ve Sara'nın da katılımıyla beraber hiç ummadığı kadar rahat ve bol pozisyonlu bir maç oynadı." [Sabah]

#6
Foto - Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi

"HAKLI BİR GALİBİYET ALDI" MUSTAFA ÇULCU: "Maçın başında her iki takım da ikinci bölgede boşluklar buldu. Savunmadan çıkarken de top kayıpları yaptılar. Fenerbahçe kontratakla özellikle Maximin'in bölgesinden gol aradı. Galatasaray, Osimhen'e yüksek oynayıp indirdiği toplarla pozisyon aradı. Bu yöntemle de ilk yarıda iki gol buldu. Çağlar üç kez olmasına rağmen, 2. golde Mertens'e engel olamadı. İsmail kötü oynadığı ilk yarı sonunda yerini Amrabat'a bıraktı. İkinci yarı Galatasaray daha temkinli ve kontrollüydü. Fenerbahçe ise şuursuzca gol arayan taraf iken üçüncü golü yedi. Kazanılan penaltı golü getirdi ama oyunu çevirmelerine yetmedi. Galatasaray haklı bir galibiyet aldı." [Sabah]

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