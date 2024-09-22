2024-09-22 09:50:34 Spor yazarları Galatasaray'ın galibiyetini değerlendirdi
"TARİHE GEÇEN ZAFER" LEVENT TÜZEMEN: "Mourinho derbi öncesi Galatasaray'ı ve Okan Buruk'u söylemleriyle psikolojik bir savaşın içine çekmeye çalıştı. Çünkü Portekizli hoca gerginlikten beslenmeyi sever. Ancak Okan Buruk ile Galatasaraylı oyuncular Florya'da zihinsel olarak Mourinho'nun gerginlik tuzağına düşmemek için özel olarak hazırlanmışlar. Derbide öz güvenli bir Galatasaray izledim. Okan hoca, korkak davranmadı. Hücum futbolundan ve rakibe önde baskı yapma anlayışından taviz vermedi. "Eğer Osimhen son vuruşlarda eski gücünde olsaydı Galatasaray derbiyi çok daha farklı kazanırdı. Okan hoca, Kadıköy'e şampiyon hoca olarak geldi. Galatasaray da sahaya lider olarak çıktı. Galatasaraylı oyuncular derbiyi kazanmaya öylesine inanmışlardı ki tarihe geçen bir zafere imza attılar. Lider geldiği Kadıköy'den lider döndükleri gibi yenilmezliklerini de sürdürdüler." [Sabah]