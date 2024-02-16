2024-02-16 10:40:02 Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…
Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı ağırladı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda bu maçta etkili bir performans gösteren ve scoutlar tarafından izlenen o isim, sezon sonunda büyük bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)