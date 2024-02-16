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Spor
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Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

2024-02-16 10:40:02
Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag'ı ağırladı ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda bu maçta etkili bir performans gösteren ve scoutlar tarafından izlenen o isim, sezon sonunda büyük bir bonservis bedeliyle takımdan ayrılabilir. İşte detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

Şampiyonlar Ligi'nde 3. olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray sahasında Çekya ekibi Sparta Prag'la karşı karşıya geldi.

#3
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

5 gol çıkan mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 3-2 kazandı ve rövanş maçı öncesi avantajı kaptı.

#4
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Kerem Demirbay, Dries Mertens ve Mauro Icardi kaydetti.

#5
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

Sparta Prag'ın golleri ise Angelo Preciado ve Jan Kuchta'dan geldi.

#6
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

Ayrıca G.Saray'da Victor Nelsson, Prag'ta ise Matej Rynes kırmızı kart görerek rövanş maçında cezalı duruma düştü.

#7
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

Mücadeleye Fernando Muslera'nın kurtarışı damga vururken, Mauro Icardi ise 1 gol - 2 asist yaparak maçın adamı oldu.

#8
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

İki takım arasındaki rövanş maçı, 22 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00'te oynanacak.

#9
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

Cimbom'a her türlü galibiyet ve beraberlik yeterken, 1 farklı yenilgide ise maç uzayacak. 2 ve üstü farklı mağlubiyette ise Aslan, Avrupa'ya veda edecek.

#10
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

Bu sezon birçok mevkide gösterdiği performansla ilk 11'de yerini kapan Barış Alper Yılmaz, sezon sonunda Avrupa yolcusu...

#11
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

23 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılılarda bu sezon sağ bek, sol bek ve sağ kanatta forma giydi. Bu maçta İngiliz ve İtalyan ekiplerinin scoutları, genç ismi tribünde izlemişti.

#12
Foto - Sparta Prag maçında şov yapmıştı! Galatasaray'a talih kuşu kondu: Gelsin 20 milyon euro: Tüm Türkiye’ye duyuruldu artık…

Cimbom'un genç futbolcu için minimum 20 milyon Euro beklediği gelen bilgiler arasında...

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