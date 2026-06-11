Sözde ünlülerin evinden neler çıktı neler! Bunlar mı topluma örnek olacak?
İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda esrar ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Belirlenen adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, manken Tessy Ramos Correia'nın ikametinden 7,43 gram esrar maddesi çıktığı belirtildi. Şüphelilerden Mehmet Yıldız'a ait adreste ise uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ile 1 adet öğütücü ele geçirildiği belirtildi.