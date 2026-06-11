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Sözde ünlülerin evinden neler çıktı neler! Bunlar mı topluma örnek olacak?
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Sözde ünlülerin evinden neler çıktı neler! Bunlar mı topluma örnek olacak?

İstanbul'da ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 22 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda esrar ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Belirlenen adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, manken Tessy Ramos Correia'nın ikametinden 7,43 gram esrar maddesi çıktığı belirtildi. Şüphelilerden Mehmet Yıldız'a ait adreste ise uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ile 1 adet öğütücü ele geçirildiği belirtildi.

#1
Foto - Sözde ünlülerin evinden neler çıktı neler! Bunlar mı topluma örnek olacak?

İstanbul'da 22 kişinin gözaltına alındığı ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda, bazı adres ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 8,43 gram esrar ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

#2
Foto - Sözde ünlülerin evinden neler çıktı neler! Bunlar mı topluma örnek olacak?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı.

#3
Foto - Sözde ünlülerin evinden neler çıktı neler! Bunlar mı topluma örnek olacak?

Operasyonda manken Tessy Ramos Correia'nın adresinde yapılan aramada 7,43 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi. Mehmet Yıldız'a yönelik yapılan aramada ise 1 adet hassas terazi ile 1 adet öğütücü bulundu. Ayrıca Cheeky Clup isimli işletmede gerçekleştirilen aramada ise 1 gram esrar ele geçirildiği öğrenildi.

#4
Foto - Sözde ünlülerin evinden neler çıktı neler! Bunlar mı topluma örnek olacak?

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜ İSİMLER AÇIKLANDI Operasyon kapsamında Ayşe Hatun Önal, Tolga Çam, Ferhan Kaya, Murat Saygı, Enis Ahmet Onat, Ahmet Karoğlu, Emre Tari, Hasan Vatan, Kerimcan Durmaz, Kenan Doğulu, Beren Saat, Mehmet Cem Karcı, Berdan Mardini, Reyhan Küçükyeğen, Ozan Doğulu, Yaşar İpek, Mehmet Yıldız, Tessy Ramos Correia, Enis Arıkan, Rafet Eren Yorulmazer, Ali Efe Bezci ve Selin Ciğerci’nin gözaltına alındığı bildirildi.

#5
Foto - Sözde ünlülerin evinden neler çıktı neler! Bunlar mı topluma örnek olacak?

Ayrıca Mahmut Dalyaprak, Gürani Murat Kazancıoğlu ve Oğuzhan Beker’in firari durumda olduğu öne sürüldü. Emir Bahadır ile Erdal Bozkuş’un ise yurt dışında bulunduğu belirtildi.

#6
Foto - Sözde ünlülerin evinden neler çıktı neler! Bunlar mı topluma örnek olacak?

BAŞSAVCILIKTA SORUŞTURMA AÇIKLAMASI Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı daha önce yaptığı açıklamada, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında farklı soruşturmalar yürütüldüğünü duyurmuştu. Açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme ve ifade işlemleri için talimat verildiği belirtilmişti.

#7
Foto - Sözde ünlülerin evinden neler çıktı neler! Bunlar mı topluma örnek olacak?

Soruşturma kapsamında daha önce de bazı ünlü isimler ifadeye çağrılmış, sağlık kontrolü sonrası saç ve kan örnekleri alınmıştı. Son operasyonla birlikte dosyada yeni isimler gündeme geldi.

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