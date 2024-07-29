2024-07-29 07:19:37 Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rize'de yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası siyonistleri korku sardı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederken Tel Aviv basını açıklamayı işgal tehdidi olarak servis etmişti. Türkiye'den katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'a peş peşe tepki geldi.