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Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

2024-07-29 07:19:37
Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Rize'de yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası siyonistleri korku sardı. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederken Tel Aviv basını açıklamayı işgal tehdidi olarak servis etmişti. Türkiye'den katil İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'a peş peşe tepki geldi.

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#1
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Rize İl Teşkilatı'nın bir otelde düzenlediği toplantıda yaptığı, "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen (İsrail'e) onlara da yaparız." açıklaması sonrası İsrail medyası ve İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz'ı korku sardı.

#2
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

KATZ'DAN ALÇAK TEHDİT Katz, sosyal medyadan Başkan Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek, "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin." dedi. TEPKİLER ÇIĞ GİBİ Sosyal medyada Katz'ın alçak paylaşımına siyasilerden sert tepkiler geldi.

#3
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

BAKANLIKTAN SERT TEPKİ Dışişleri Bakanlığı, "Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

"SİZ, BİR AVUÇ KATİL VE SOYKIRIMCISINIZ" Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İşgalci devlet İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'in hadsiz ve ahlaksız açıklamasını en ağır şekilde kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Bu coğrafyayı kana bulamanızın karşısında duracağız. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız." dedi.

#5
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

"TARİH ÖNÜNDE DE ULUSLARARASI HUKUK ÖNÜNDE DE İŞGALCİ VE SOYKIRIMCISINIZ" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, sözümona tehdit eden İsrail'in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var! Siz mazlumu ezmek, zulmetmek, kan dökmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız. Tarih önünde de uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcısınız. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başka devletler ve liderlerle karıştırmayın. Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız." ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen liderdir." dedi.

#7
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

"CUMHURBAŞKANIMIZ İNSANLIK VİCDANININ SESİ OLMUŞTUR" Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur" dedi. Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu haklı sesi bastırmak isteyen, başta İsrail olmak üzere uluslararası siyonist çevreler büyük bir telaş içindeler. Tarih bütün soykırımcılar ve destekçileri için aynı şekilde sonuçlanmıştır" ifadelerine yer verdi.

#8
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

"TARİHE KARA BİR LEKE OLARAK GEÇECEKLER" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Hastaneleri, sivil kampları, camileri, evleri ve okulları bombalayıp binlerce Filistinli kardeşimizi Şehit eden soykırımcı israil devletinin, hadsiz dışişleri bakanını şiddetle kınıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Filistinli kardeşlerimizin kolu kanadı, haykıran sesi olmuştur. Tüm dünyanın gözleri önünde, annesine, babasına korkuyla sarılan o masum çocuklara bomba yağdıranlar, tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir." dedi.

#9
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti: "Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Köklü geleneği olan demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak."

#10
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

"NE YAPSALAR BOŞ, NE DESELER BEYHUDE" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan her daim mazlumun yanında, zalimin dimdik karşısındadır. Türkiye, insanlığın, adaletin, vicdanın, merhametin yıkılmaz kalesidir. Görünen o ki, soykırımcı İsrail yönetimi telaşa düşmüş. Ne yapsalar boş, ne deseler beyhude! İşledikleri suçların hesabını tarih ve insanlık önünde er ya da geç muhakkak verecekler." dedi.

#11
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Uluslararası hukuk tarafından vahşetleri tescillenen; ellerini bebek, çocuk, kadın ayırt etmeksizin kana bulamış işgalci İsrail'in Dışişleri Bakanı Katz'ı kınıyor ve uyarıyorum. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan mazlum coğrafyaların ümidi, dünyadaki sessiz bırakılmışların sesidir. Bizi ve Sn. Cumhurbaşkanımızı; zulmünüzü alkışlayan, döktüğünüz kana sessiz kalan devletlerden sanmayın! Döktüğünüz kanda boğulacaksınız ve Türkiye her zaman karşınızda olacak. Haddinizi bilin." ifadelerini kullandı.

#12
Foto - Soykırımcı alçak bakana tepkiler çığ gibi! Siz bir avuç katil ve soykırımcısınız

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