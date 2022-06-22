2022-06-22 20:37:43 sosyoloji taban puanları 2022 sosyoloji başarı sıralamaları
Sosyoloji taban puanları 2022: Sosyoloji bölümü başarı sıralamaları 2022: Sosyoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları YKS sınavının tamamlanmasından sonra sosyoloji bölümü okumak isteyenlerce merak ediliyor. Sosyoloji bölümü 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları 18-19 Haziran’da ÖSYM tarafıdan gerçekleştirilen YKS sınavının tamamlanmasıyla ve YKS soru ve cevaplarının açıklanmasıyla birlikte araştırılıyor. Peki Sosyoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları 2022 kaç?