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Eğitim
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sosyoloji taban puanları 2022 sosyoloji başarı sıralamaları

2022-06-22 20:37:43
sosyoloji taban puanları 2022 sosyoloji başarı sıralamaları

Sosyoloji taban puanları 2022: Sosyoloji bölümü başarı sıralamaları 2022: Sosyoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları YKS sınavının tamamlanmasından sonra sosyoloji bölümü okumak isteyenlerce merak ediliyor. Sosyoloji bölümü 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları 18-19 Haziran’da ÖSYM tarafıdan gerçekleştirilen YKS sınavının tamamlanmasıyla ve YKS soru ve cevaplarının açıklanmasıyla birlikte araştırılıyor. Peki Sosyoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları 2022 kaç?

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Foto - Sosyoloji bölümü, toplum bilimi ile ilgilenir. Sosyoloji toplumsal sorunların çözümüne, sosyal, siyasal ve kültürel politikaların üretimine bilimsel katkı sunan, gelecekteki toplumsal yaşamı öngörmeye çalışan bir bilim dalıdır. Bireylerin toplumla ilişkilerini, aile, din, eğitim, ekonomi gibi toplumsal kurumları inceler, kırsal ve kentsel yaşamdan, siyasete kadar geniş bir yelpaze sunar.

Sosyoloji bölümü, toplum bilimi ile ilgilenir. Sosyoloji toplumsal sorunların çözümüne, sosyal, siyasal ve kültürel politikaların üretimine bilimsel katkı sunan, gelecekteki toplumsal yaşamı öngörmeye çalışan bir bilim dalıdır. Bireylerin toplumla ilişkilerini, aile, din, eğitim, ekonomi gibi toplumsal kurumları inceler, kırsal ve kentsel yaşamdan, siyasete kadar geniş bir yelpaze sunar.

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