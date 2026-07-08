Coca-Cola'ya boykot tokadı! Fabrikaya kilit vuruyor
Boykotun pençesinde can çekişen Coca-Cola, boykotun ağır tokadını yedi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Boykotun pençesinde can çekişen Coca-Cola, boykotun ağır tokadını yedi.
Katil İsrail’in en büyük finansörlerinden biri olarak bilinen Coca-Cola ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Northampton şişeleme tesisini kapatma kararı aldığını açıkladı.
Uzun süredir kapanması planlanan tesiste çalışan 175 kişinin işine ise son verilecek. Massachusetts eyaletinin toplu işten çıkarma bildirim sistemi (WARN) kayıtlarına göre Coca-Cola, 15 Haziran'da resmi bildirimi gerçekleştirdi.
İşten çıkarmaların 15 Ağustos ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde iki aşamada gerçekleştirileceği aktarıldı. Northampton tesisinde Coca-Cola'nın gazsız içecekleri arasında yer alan Minute Maid ve Powerade gibi ürünlerin şişelemesini yapıyordu.
Şirket, Northampton tesisinin kapatılacağını ilk kez 2021 yılında açıklamış ve kapanışın 2023'te gerçekleşeceğini belirtmişti. Fakat süreç ertelenmişti.
Bu kapanma sadece bir tane ile olmayacak. Yapılanma Kaliforniya eyaletindeki American Canyon şişeleme tesisi için de benzerde olması bekleniyor. Bu kararların bölge ekonomisini de eklemesi tahmin ediliyor.
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