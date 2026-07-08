  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ege'de transfer şov başladı! Muğlaspor Avrupa liglerinin tozunu yutturan Arnavut yıldızı kadrosuna kattı Avrupa ülkesi şok kararı Türkiye'de duyurdu: Biz katkıda bulunmayacağız Coca-Cola'ya boykot tokadı! Fabrikaya kilit vuruyor Sosyal medyada popüler oldu! Bu insanlar neden buzdolabına tuvalet kağıdı koyuyor? NATO için geldiği Ankara'yı gezdi Borsada manipülatörlere geçit yok! SPK düğmeye bastı: 3 kişiye işlem yasağı geldi! Toprak Razgatlıoğlu, Deniz Öncü, Can Öncü ve Bahattin Sofuoğlu ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ Kocaeli'de açılan pistte sürüş yaptı Kerem'in katiline komik ceza! Aile karara tepki gösterdi!
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Coca-Cola'ya boykot tokadı! Fabrikaya kilit vuruyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Coca-Cola'ya boykot tokadı! Fabrikaya kilit vuruyor

Boykotun pençesinde can çekişen Coca-Cola, boykotun ağır tokadını yedi.

#1
Foto - Coca-Cola'ya boykot tokadı! Fabrikaya kilit vuruyor

Katil İsrail’in en büyük finansörlerinden biri olarak bilinen Coca-Cola ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan Northampton şişeleme tesisini kapatma kararı aldığını açıkladı.

#2
Foto - Coca-Cola'ya boykot tokadı! Fabrikaya kilit vuruyor

Uzun süredir kapanması planlanan tesiste çalışan 175 kişinin işine ise son verilecek. Massachusetts eyaletinin toplu işten çıkarma bildirim sistemi (WARN) kayıtlarına göre Coca-Cola, 15 Haziran'da resmi bildirimi gerçekleştirdi.

#3
Foto - Coca-Cola'ya boykot tokadı! Fabrikaya kilit vuruyor

İşten çıkarmaların 15 Ağustos ve 30 Kasım 2026 tarihlerinde iki aşamada gerçekleştirileceği aktarıldı. Northampton tesisinde Coca-Cola'nın gazsız içecekleri arasında yer alan Minute Maid ve Powerade gibi ürünlerin şişelemesini yapıyordu.

#4
Foto - Coca-Cola'ya boykot tokadı! Fabrikaya kilit vuruyor

Şirket, Northampton tesisinin kapatılacağını ilk kez 2021 yılında açıklamış ve kapanışın 2023'te gerçekleşeceğini belirtmişti. Fakat süreç ertelenmişti.

#5
Foto - Coca-Cola'ya boykot tokadı! Fabrikaya kilit vuruyor

Bu kapanma sadece bir tane ile olmayacak. Yapılanma Kaliforniya eyaletindeki American Canyon şişeleme tesisi için de benzerde olması bekleniyor. Bu kararların bölge ekonomisini de eklemesi tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Önceki iki saldırıdan yaralı kurtulmuştu! Yatakta kurşuna dizildi
Dünya

Önceki iki saldırıdan yaralı kurtulmuştu! Yatakta kurşuna dizildi

Daha önce uğradığı iki saldırıdan yaralı kurtulan 28 yaşındaki fenomen Gabriela Sanarrusia Chavarria, erkek arkadaşı ile yatak odalarında uy..
Malum kafadan rezil benzetme! AK Partili vekil etkinliği terk etti
Gündem

Malum kafadan rezil benzetme! AK Partili vekil etkinliği terk etti

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 67. Uluslararası Nasrettin Hoca şenliğinde, temsili olarak Nasrettin Hoca'yı canlandıran sözde sanatç..
New York borsasına güvenen zarar etti
Gündem

New York borsasına güvenen zarar etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde işlem gören New York borsası düşüşle kapandı. Marvell Technology'nin hisseleri yüzde 7,5, Lam Research'ün hi..
Ankara'da Trump'ı kızdıracak çıkış: Satılık değil
Dünya

Ankara'da Trump'ı kızdıracak çıkış: Satılık değil

Başkent Ankara'daki NATO Zirvesi'ne katılan Danimarka Başbakanı Frederiksen, ABD Başkanı Trump'ın göz diktiği Grönland'ın satılık olmadığını..
Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Ankara Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü.

Kur’an ile alay eden soytarıya bir destek de Mustafa İslamoğlu’ndan!
Gündem

Kur’an ile alay eden soytarıya bir destek de Mustafa İslamoğlu’ndan!

Ehl-i Sünnet itikadına yıllardır saygısızca eleştiriler yönelten Mustafa İslamoğlu, ‘Gelişmemiş Toplumlarda Mizah Yoktur’ başlıklı son video..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23