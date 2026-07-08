Avrupa ülkesi şok kararı Türkiye'de duyurdu: Biz katkıda bulunmayacağız

Babis, Çekya'nın NATO içerisinde GSYH'ye oranla savunmaya en az pay ayıran ülke olması nedeniyle toplantıda en son sözü alan kişi olduğunu aktardı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, "Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunuyor ve 2027'de de en az aynı seviyede desteği sürdürme yönündeki egemen taahhütlerini teyit ediyor." ifadelerine yer verilmişti.