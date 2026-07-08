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Avrupa ülkesi şok kararı Türkiye'de duyurdu: Biz katkıda bulunmayacağız

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Avrupa ülkesi şok kararı Türkiye'de duyurdu: Biz katkıda bulunmayacağız

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde ülke olarak aldıkları kararı tüm kamuoyu ile paylaştı.

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Foto - Avrupa ülkesi şok kararı Türkiye'de duyurdu: Biz katkıda bulunmayacağız

Babis, Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

#2
Foto - Avrupa ülkesi şok kararı Türkiye'de duyurdu: Biz katkıda bulunmayacağız

Zirve Sonuç Bildirisi'ne ilişkin konuşan Babis, Çekya'nın, Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avroluk taahhüde katkıda bulunmayacağını bildirdi.

#3
Foto - Avrupa ülkesi şok kararı Türkiye'de duyurdu: Biz katkıda bulunmayacağız

Avrupa'nın özellikle balistik füzelere karşı savunmaya odaklanması gerektiğini belirten Babis, asıl sorunu bu füzelerin teşkil ettiğini söyledi.

#4
Foto - Avrupa ülkesi şok kararı Türkiye'de duyurdu: Biz katkıda bulunmayacağız

Çekya'nın bu sene değil gelecek sene gayri safi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayıracağı bilgisini paylaşan Babis, "Bu yıl da elimizden geleni yapacağız, bunu reddetmiyorum ancak bunun gerçekçi olduğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

#5
Foto - Avrupa ülkesi şok kararı Türkiye'de duyurdu: Biz katkıda bulunmayacağız

Babis, Çekya'nın NATO içerisinde GSYH'ye oranla savunmaya en az pay ayıran ülke olması nedeniyle toplantıda en son sözü alan kişi olduğunu aktardı. Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenen 36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi Sonuç Bildirisi'nde, "Müttefikler, 2026 yılı için Ukrayna'ya askeri teçhizat, yardım ve eğitim desteği kapsamında 70 milyar avro taahhüdünde bulunuyor ve 2027'de de en az aynı seviyede desteği sürdürme yönündeki egemen taahhütlerini teyit ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

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