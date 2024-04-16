Sosyal medya platformlarından skandal ötesi “İsrail” kararı! Yazık, vallahi yazık

Algoritmaların nasıl belirlendiği ise tam bir muamma. Uzmanlara göre pek çok sosyal medya şirketi “kara kutu” adı verilen algoritmalar kullanıyor. Bu ise algoritmaların iç işleyişinin kullanıcılardan gizli tutulduğu anlamına geliyor. Zaten esas sorun da burada başlıyor. Gizli algoritmalar, aslında bir anlamda gündemi manipüle ediyor. Sosyal medya şirketleri, Twitter Files örneği gibi kimi zaman devletlerden aldıkları talimatla kimi zaman da şirketin ticari çıkarları gereği algoritmaları dizayn ediyor. Bu konuda, özellikle son zamanlarda İsrail’in Filistin’deki insanlık suçunu adeta örtmeye çalışan sosyal medya devlerinin tutumları büyük tartışma konusu oldu. Özellikle İsrail’in Filistin’deki soykırıma varan eylemlerinin pek çok sosyal medya platformunda gündem olarak öne çıkamadığını, diğer bir deyişle sansürlendiğini görebiliyoruz. Özellikle Meta’nın en büyük 2 platformu olan Facebook ve Instagram’da, İsrail terörü ve zulmüne dair paylaşımlardan dolayı kullanıcıların hesaplarının askıya alınması, paylaşımların sansürlenmesi ve hatta tamamen kaldırılması gibi tutumlar bu düşünceyi güçlendiriyor.