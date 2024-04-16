Sosyal medya platformlarından skandal ötesi “İsrail” kararı! Yazık, vallahi yazık

Sosyal medya şirketlerinin belirlediği algoritmalar ve politikalar, kullanıcılarının dünya çapında yaşanan hangi olayları ve gündemleri görebileceğini de doğrudan etkiliyor. Bu durum, sosyal medya devlerinin gündemi manipüle ettiğine dair tartışmaları doğuruyor. Başta X, Meta, Google ve TikTok olmak üzere pek çok sosyal medya platformu, kullanıcıların görmek istedikleri gündemden ziyade algoritmaların belirlediği gündemi yayma çabası içindeler. Bu konuda neredeyse bütün sosyal medya devleri benzer amaçlarla oluşturulan algoritmalar ve politikalarla hareket ediyor. Konuyu daha iyi anlamak adına, X’in yayınladığı bir örneğe bakılabilir. X şirketinin resmi açıklamalarında belirttiği üzere, şirket politikalarıyla dizayn edilen algoritmalar bize hangi içerikleri göstermek istiyorsa platformda onu görüyoruz. Uygulama bu konuda seçimi bize bırakmıyor ve kendi karar veriyor. Bu politikalar sayesinde, platformda en çok tartışılan ve etkileşim alan konular ve içerikler ilgili ülkedeki tüm kullanıcıların karşısına çıkarılıyor.