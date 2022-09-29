Sosyal medya kullananlar dikkat! İşte oltalama taktikleri

Özellikle instagram üzerinden de yaşanan bir dolandırıcılık türü var. Kullanıcılara haklarında kötü içerikli şikayetler olduğu yönünde içinde ekran görüntüsü de bulunan mesajlar atılıyor. Örneğin söz konusu kullanıcıya, "Kocamla konuşmalarını yakaladım. Evli bir adamla konuşmak nasıl bir ahlaktır" gibi bir şikayet açıldığı, sizin hesabınızda paylaşıldığı ve diğer insanların bunu gördüğü söyleniyor. Şikayeti kaldırmak ve görmek için bir link paylaşılıyor. Olay tam olarak burada başlıyor. Merak edip linki tıkladığınızda siteye ulaşabilmek için sizden bazı bilgilerinizi kullanıcı adı şifre gibi bu verilerinizi girmenizi istiyorlar.