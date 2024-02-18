Sony ve Honda’dan Tesla'ya rakip SUV

Afeela markasının fiyat politikasını bir şekilde dengelemek için şirket, 2028 yılında seriye kompakt bir elektrikli model ekleyecek. Sony Honda Mobility, maliyetleri düşük tutmak ve geliştirmeyi hızlı kılmak için üç aracın da aynı platformu paylaşacağını doğruladı. Otonom sürüş teknolojisi ve araç içi oyun gibi teknolojiler, Sony’nin Epic Games ile olan ortaklığı sayesinde mümkün olan satış konuşmasının bir parçası olarak görülüyor. Sektör uzmanlarına göre 2023’te 10 milyondan fazla elektrikli otomobilin yollara çıkmasıyla satışlar arttı.