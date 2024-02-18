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Teknoloji-Bilişim
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Sony ve Honda’dan Tesla'ya rakip SUV

2024-02-18 04:24:43
Sony ve Honda’dan Tesla'ya rakip SUV

Sony Honda Mobility çatısı altında üretilecek yeni elektrikli SUV modelinin teknik ayrıntısı ve fiyatı ortaya çıktı.

#1
Foto - Sony ve Honda’dan Tesla'ya rakip SUV

Honda, Sony ile işbirliği yaparak yeni elektrikli modeli olan Afeela’yı CES 2024 fuarında kullanıcıların beğenisine sundu. Sony Honda Mobility çatısı altında üretilecek yeni SUV modelinin teknik detayları belli oldu. İşte Efeela SUV teknik özellikleri…

#2
Foto - Sony ve Honda’dan Tesla'ya rakip SUV

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre, Afeela’nın hedefi artık sadece elektrikli bir sedan değil. Tesla’nın son fiyat indirimlerine karşı koymak için tasarlanmış bir SUV ve “bütçe dostu” kompakt bir model daha var. Afeela markası altında üretilecek ilk modelin elektrikli sedan olup, 2025’te gelmesi bekleniyor. Sedan modelin 61.500 euro fiyat etiketiyle tanıtılacağını belirtelim.

#3
Foto - Sony ve Honda’dan Tesla'ya rakip SUV

45’ten fazla sensör ve kameraya sahip olacağı belirtilen model, ADAS ve bilgi-eğlence gibi teknolojiler için Qualcomm’un 800 TOPS bilgi işlem kapasitesine sahip Snapdragon işlemciden yararlanacak. Sony ortaklığıyla geliştirilen Afeela, ekran teknolojisi ve bilgi-eğlence sistemi konusunda oldukça iddialı.

#4
Foto - Sony ve Honda’dan Tesla'ya rakip SUV

Honda, henüz kapasitesi açıklanmayan batarya ile birleştirilmiş 482 beygirlik elektrikli çift motorlu model üreteceklerini doğruladı. 2027’de piyasaya sürüleceği tahmin edilen SUV modeli, yüksek fiyat politikasına sahip olacak.

#5
Foto - Sony ve Honda’dan Tesla'ya rakip SUV

Afeela markasının fiyat politikasını bir şekilde dengelemek için şirket, 2028 yılında seriye kompakt bir elektrikli model ekleyecek. Sony Honda Mobility, maliyetleri düşük tutmak ve geliştirmeyi hızlı kılmak için üç aracın da aynı platformu paylaşacağını doğruladı. Otonom sürüş teknolojisi ve araç içi oyun gibi teknolojiler, Sony’nin Epic Games ile olan ortaklığı sayesinde mümkün olan satış konuşmasının bir parçası olarak görülüyor. Sektör uzmanlarına göre 2023’te 10 milyondan fazla elektrikli otomobilin yollara çıkmasıyla satışlar arttı.

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