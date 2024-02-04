2024-02-04 12:57:50 Sonunda bu da oldu! Türkiye'nin dev şirketinde beklenmedik gelişme! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor
1.3 milyar borçlu demir çelik devi Güney Çelik Hasır ve Demir AŞ. için konkordato istendi. Şirkete 3 kişilik komiser heyeti atandı. En büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde bulunan Güney Çelik Hasır ve Demir AŞ. konkordato için talep edildi. Şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. 1.3 milyar lira borcu bulunan şirketin faaliyetlerinin denetimi için 3 kişilik komiser heyeti atandı. Kararla birlikte, üretimin durduğu dev fabrika yeniden faaliyete geçti.