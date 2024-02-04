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Sonunda bu da oldu! Türkiye'nin dev şirketinde beklenmedik gelişme! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

2024-02-04 12:57:50
Sonunda bu da oldu! Türkiye'nin dev şirketinde beklenmedik gelişme! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

1.3 milyar borçlu demir çelik devi Güney Çelik Hasır ve Demir AŞ. için konkordato istendi. Şirkete 3 kişilik komiser heyeti atandı. En büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde bulunan Güney Çelik Hasır ve Demir AŞ. konkordato için talep edildi. Şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. 1.3 milyar lira borcu bulunan şirketin faaliyetlerinin denetimi için 3 kişilik komiser heyeti atandı. Kararla birlikte, üretimin durduğu dev fabrika yeniden faaliyete geçti.

#1
Foto - Sonunda bu da oldu! Türkiye'nin dev şirketinde beklenmedik gelişme! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, şirketi konkordatoya götüren süreç üç kardeş arasında yaşanan anlaşmazlık. Toplamda 1.3 milyar lira borcu bulunan Güney Çelik’in 550 çalışanı alamadıkları ücretleri nedeni ile eylem yapmıştı. Şirket ortakları arasındaki anlaşmazlık nedeni ile zorlu bir süreç yaşayan şirket ile ilgili dikkat çeken bir dava açıldı.

#2
Foto - Sonunda bu da oldu! Türkiye'nin dev şirketinde beklenmedik gelişme! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Güney Çelik’ten alacaklı olan bir lojistik şirketi, konkordato talebi ile İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Lojistik şirketinin avukatı Enes Yarar’ın imzasını taşıyan dava dilekçesinde, ortaklar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle borçlu şirketin iflasa sürüklendiği kaydedildi. Dilekçede, şirketin iflas etmesi durumunda kendilerinin ve diğer alacaklıların alacağına kavuşamayacağı, 550 işçinin de işsiz kalacağına işaret edildi. Dilekçede Güney Çelik için konkordato kararı verilmesi istendi. Talebi inceleyen İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi 2 Şubat’ta ara kararını verdi. Mahkeme şirket lehine geçici mühlet kararına hükmetti. Bu kararla birlikte şirket hacizlere karşı koruma altına alındı.

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