Sonunda bu da oldu! Türkiye'nin dev şirketinde beklenmedik gelişme! Herkes ne olduğunu anlamaya çalışıyor

Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre, şirketi konkordatoya götüren süreç üç kardeş arasında yaşanan anlaşmazlık. Toplamda 1.3 milyar lira borcu bulunan Güney Çelik’in 550 çalışanı alamadıkları ücretleri nedeni ile eylem yapmıştı. Şirket ortakları arasındaki anlaşmazlık nedeni ile zorlu bir süreç yaşayan şirket ile ilgili dikkat çeken bir dava açıldı.