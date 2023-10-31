Sonbahar renkleri mest ediyor

Türkiye’de sonbahar mevsiminin tüm görselliğiyle yaşandığı kentlerin başında Tunceli geliyor. Her mevsimi ayrı güzelliğe sahip kent, sonbaharda da seyrine doyulmaz manzaralar sergiliyor. Mevsimin bu eşsiz görselliğinin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, başta Pülümür olmak üzere kentin farklı noktalarına düzenlenen doğa gezilerine katılarak bol bol fotoğraf çekiyor. Pülümür ilçesinde özellikle Aydınlar ve Salördek köyleri, sararan ceviz, kavak, meşe ve meyve ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü nedeniyle doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerler oluyor.