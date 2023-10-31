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Yaşam
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Sonbahar renkleri mest ediyor

2023-10-31 12:09:20
Sonbahar renkleri mest ediyor

Her mevsimi ayrı güzelliğe sahip olan Tunceli’de sonbahar tüm renkleriyle insanlara adeta görsel şölen sunuyor.

#1
Foto - Sonbahar renkleri mest ediyor

Türkiye’de sonbahar mevsiminin tüm görselliğiyle yaşandığı kentlerin başında Tunceli geliyor. Her mevsimi ayrı güzelliğe sahip kent, sonbaharda da seyrine doyulmaz manzaralar sergiliyor. Mevsimin bu eşsiz görselliğinin keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar, başta Pülümür olmak üzere kentin farklı noktalarına düzenlenen doğa gezilerine katılarak bol bol fotoğraf çekiyor. Pülümür ilçesinde özellikle Aydınlar ve Salördek köyleri, sararan ceviz, kavak, meşe ve meyve ağaçlarının oluşturduğu renk cümbüşü nedeniyle doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerler oluyor.

#2
Foto - Sonbahar renkleri mest ediyor

İlçeye bağlı Aydınlar köyüne bir grup arkadaşıyla doğa gezisine giden Dilay Yoleri, ''Arkadaşlarımızla buradaki doğanın, yabani ağaçların, sonbaharın bu renk cümbüşünün insana verdiği mutluluğu ve huzuru görmek için geldik. Dışarıdan gelecek insanların sonbaharın bu renk cümbüşünü görmelerini isterim” dedi.

#3
Foto - Sonbahar renkleri mest ediyor

Salördek köyü de fotoğrafçıların yanı sıra doğaseverlerin en çok tercih ettiği yerlerden biri.

#4
Foto - Sonbahar renkleri mest ediyor

Köye sonbaharın güzelliğini görmek için gelen doğaseverler bir yandan yürüyüş yaparken öbür yandan sonbaharın güzelliklerini fotoğraflıyor.

#5
Foto - Sonbahar renkleri mest ediyor

Köye doğa gezisine giden Mesut Sertel, Sonbahar mevsiminin herkeste hüzün bıraktığını belirterek, “Pülümür’de sonbahar bambaşka görkemli bir havaya bürünüyor. Ormanlarımız rengarenk çiçek açmış gibi duruyor. Doğaseverler gelip buraları fotoğraflıyor. Bizler de ilçenin bu güzelliklerinin herkes tarafından görülmesini istiyoruz” diye konuştu.

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